El debate de la prisión preventiva oficiosa

Todas las semanas, tanto en el ambiente político como en el ambiente académico, existe una colisión en las posturas respecto a la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva es aquella medida cautelar que se establece contra los acusados de algún delito para el efecto de permanecer detenidos hasta en tanto se lleve a cabo su juicio. Si ese acusado resulta absuelto, se disculpan con él y se va a su casa. Si resulta condenado, entonces se le computa el tiempo que permaneció en prisión para el total de su condena.

La prisión preventiva se divide en dos: en justificada y en oficiosa. Es justificada aquella que establece el juez de control respectivo tomando en cuenta el riesgo de fuga del imputado. Es oficiosa aquella que se establece en contra del imputado por la mera vinculación a proceso por la comisión de cierto delitos. Es decir, la prisión preventiva oficiosa se establece contra los acusados de delitos graves, aunque no exista riesgo de que ese acusado vaya a huir y no vaya a enfrentar su proceso.

En pocas palabras, la ley establece un catálogo de delitos. Si cualquier persona es acusada de alguno de esos delitos (secuestro, huachicoleo entre otros) enfrentará su proceso desde prisión, pues los mismos ameritan prisión preventiva oficiosa. Por otro lado, si una persona es acusada de otro delito de menor impacto (daños, lesiones, o cualquiera otro fuera del catálogo funesto), el juez deberá de ponderar si lo deja en prisión o si le establece una medida cautelar menos lesiva (brazalete, arresto domiciliario, fianza). Todo esto dependerá del riesgo de fuga que tenga cada persona. Se deberá tomar en cuenta el arraigo que cada persona tenga en su domicilio, los recursos con que cuente, entre otros elementos.

Para la sociedad (especialmente en un país con alta impunidad como el nuestro) una persona que es detenida y vinculada a proceso, ya es penalmente responsable. El ciudadano común no termina de entender que la presunción de inocencia es un pilar de nuestro sistema de justicia. Además, las instancias de procuración de justicia muchas veces atienden al clamor popular de lo que la masa entiende por justicia, y no siempre atienden a lo que es realmente la justicia.

En lo personal siempre he estado en contra de la prisión preventiva oficiosa. El restringir la libertad de una persona imputada por un delito debe depender no de la conducta que se le acuse, sino del riesgo de que se fugue. Es decir, en un país que se politiza la justicia, es fácil acusar a una persona de secuestro. Con ello se le deja en prisión cuando menos dos años. Si a los dos años esa persona no fue encontrada culpable, la autoridad solo le pedirá disculpas y lo dejará salir. ¿Cómo recuperará ese tiempo perdido?

La prisión preventiva debe ser siempre la excepción y nunca la regla. Sin embargo, para las fiscalías resulta muy cómodo pedir siempre prisión preventiva como medida cautelar. Para ellos son números o cifras que ‘acreditan’ que están haciendo su trabajo. Si su investigación es pobre o infundada, simplemente culpan a los jueces de liberar a ‘delincuentes’. De esa forma, las fiscalías van perpetuando la incapacidad que tienen para llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva.

En pocas palabras la prisión preventiva justifica el trabajo de las fiscalías y recaerá en los jueces el ‘liberar delincuentes’.

En el primer mundo la prisión preventiva se reserva para casos excepcionales, como el terrorismo o delitos de alto impacto. OJ Simpson fue dejado en prisión durante su juicio.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la figura de la prisión preventiva oficiosa contenida en la Constitución era ‘inconvencional’. Es decir, que no se ajustaba a las previsiones establecidas en diversas convenciones de las que México forma parte.

Desde una postura académica me parece que es una intromisión grosera de organismos externos en el régimen constitucional de México. Le compete estrictamente al Constituyente Permanente determinar lo que debe o no incluirse en el texto constitucional. Sin embargo, considero que la resolución es justa, pues la prisión preventiva oficiosa es un castigo sin juicio.

Hace unos días los treinta y dos gobernadores del país enviaron un mensaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiéndoles que no eliminen la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que no se atienda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Insisto, estoy de acuerdo en que no se atiendan los mandatos de la CoIDH. Sin embargo, la postura de los gobernadores no es garantista, ni es lo mejor para el desarrollo democrático de México.

Creo que lejos de tomar una posición cómoda y dejar en prisión a cualquier acusado de cualquier delito grave, los gobernadores deben profesionalizar las fiscalías de sus Estados, los centros de readaptación social, y en general, la judicatura de sus entidades. De esa forma no estarían pidiendo la permanencia de una medida temporal como lo es la prisión preventiva.

Si sus entes de procuración de justicia fueran enteramente confiables y estuvieran plenamente profesionalizados, no les interesaría la existencia de dicha figura, pues estarían en prisión preventiva solamente aquellos que representen un verdadero riesgo de fuga, y estarían condenados justamente aquellos que sí cometieron delitos.

La permanencia de la prisión preventiva oficiosa lo único que hace es perpetuar los vicios del sistema de procuración de justicia. Una fiscalía que no integra debidamente una carpeta de investigación debe ser evidenciada como una fiscalía incapaz. Sin embargo, insisto, la permanencia de la prisión preventiva solo viene a corregir la plana y premiar a un ente de procuración de justicia que no hizo bien su trabajo.

Estoy seguro que la mayoría de la opinión pública apoya la existencia de la prisión preventiva oficiosa. Esto porque somos una sociedad prejuiciosa. Si alguien es detenido, siempre decimos “por algo fue”, sin pensar que justamente las fiscalías son igualmente corruptibles que cualquier otro ente de gobierno.

Imagine usted que el día de mañana usted viaja de Juárez a Chihuahua y llega a una gasolinera ubicada en la carretera con la intención de cargar gasolina para continuar su viaje. En ese momento llega la Guardia Nacional y lo detiene a usted, al despachador de gasolina, y al administrador del negocio. Los acusa de delitos en materia de hidrocarburos, un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Usted no sabía que esa gasolinera compraba huachicol y lo vendía. Trata de explicárselo al policía que lo detiene, al agente del ministerio público, y al juez de control, pero nadie le cree y lo vinculan por la existencia de datos mínimos de prueba (el umbral mínimo que establece la ley para vincular a proceso). Por lo pronto usted permanecerá en prisión preventiva durante el juicio. Es muy probable que salga de prisión, pues usted solamente era un cliente. Pero por lo pronto ya pasó ocho o diez meses en prisión, en lo que pudo acreditar esto. A eso se expone cualquier ciudadano con la existencia de la prisión preventiva oficiosa.

Un país democrático no puede tener figuras medievales como la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva debe limitarse solo a aquellos casos donde el imputado pueda escapar de la acción de la justicia.

En resumen, considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe atender a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este último tribunal no debe tener injerencia en nuestro régimen constitucional. Pero, por otro lado, considero que le compete a nuestro Constituyente Permanente reformar el artículo 19 de la Constitución y eliminar la prisión preventiva oficiosa.