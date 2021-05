El ‘debate’

La clave de un debate es su talante argumentativo, constituye un ejercicio en el que se intercambian ideas, razones, experiencias y propuestas, pero todo ello arropado por una estructura, es decir, por parámetros de forma que soportan las reglas del juego a las que se sujetarán los participantes; sin embargo, con mucha frecuencia, lo que pretende ser etiquetado como “debate” no se logra articular en realidad como tal, dada la imposibilidad generada por el formato en que se inserta.

Esto sucedió precisamente en el evento de candidatos a la gubernatura de Chihuahua celebrado el jueves por la tarde, pero es común encontrarlo en otros ejercicios del mismo tiempo, tanto a nivel nacional como regional. En un debate se debe propiciar la argumentación, pero no a partir de la seca y reducida noción de “propuestas concretas” que es una expresión que todo mundo introduce en este tipo de prácticas. No, un verdadero debate entre políticos debe impactar aspectos más amplios que vayan más allá de lo coyuntural o de la especificidad sobre cómo taparía los baches o construiría una carretera, después de todo, eventos como éstos tienen que mostrar quién tiene una estatura que se aproxime al estadista y quién es deseable que se vaya a administrar su casa o su empresa, pero que no haga perder seis años a la población que se va a gobernar.

El formato del “debate” del jueves en nada colabora con esta legítima pretensión. Para empezar no es necesario cubrir de demagogia los estándares formales de un encuentro entre candidatos, es decir, el gastado recurso de que se tomó en cuenta a la ciudadanía para formular las preguntas que, se supone, darían pauta a la discusión entre los candidatos. Lo que se observó fue una pésima selección de las preguntas ciudadanas. Se dijo que las interrogantes fueron seleccionadas por un grupo de expertos “multidisciplinario”, pero una buena parte de ellas rayaron en el nivel de preguntas de concurso de belleza.

Y luego, a partir de ahí, nadie siguió la regla y quizá, con cierta razón. Los candidatos hablaban de todo, despreocupándose por articular una posible respuesta a la “sesuda” pregunta realizada, que finalmente les servía como vil excusa para expresar lo que previamente querían decir, sin reparar en que su “respuesta” nada tenía que ver con la temática que la pregunta envolvía. En ese sentido, el ejercicio ciudadano se tornó estéril.

Además, hablar de réplicas y contrarréplicas en un formato de este tipo es entrar en el dominio de la broma, si no es que en el de la franca carcajada. Quién pude emitir una argumentada “contrarréplica” en un lapso de veinte segundos. En ese tiempo no se alcanza ni siquiera a emitir un respetable y refrescante vituperio.

Ajeno pues a cualquier mínimo deliberativo, la caricatura de debate sirvió, sin embargo, para mostrar las falencias discursivas de la mayoría de los candidatos. Y evidenciar que hasta para las ocurrencias y la improvisación son pésimos. Exhibió también que todos le quisieron pegar a la persona que ven como el candidato a vencer. El problema es que lo hicieron partiendo de la descontextualización y, en ocasiones, de la abierta falsedad. Quizá aprovechándose de la desinformación de mucha gente, recurrieron varios de ellos a la falsa consigna de que Loera “entregó el agua”. Mostrando así que no tuvieron muchos elementos para anclar los ataques hacia uno de los principales punteros.

Con cifras que nada tienen que ver con la realidad, la candidata Maru Campos atacó también la gestión de quien llamó el “superdelegado” Loera. El candidato evadió el golpe fácil, tan fácil como recordarle todos los apoyos, en cifras concretas, que antes dilapidaban los gobiernos del PRI y del PAN y que hoy se destinan a la gente. Esa gente que, seguramente, identificará el próximo 6 de junio donde está una opción de gobierno con sentido social y dónde los guardianes de la desigualdad, la corrupción y la pobreza.