Los recientes cambios efectuados en el gabinete de la gobernadora María Eugenia Campos fueron obligados y llegaron tarde, muy tarde, y tal vez no hayan sido los correctos.

Son consecuencia de la presión de la sociedad y de los medios ante la serie de graves fallas en muchas áreas de la actual administración estatal. Los graves hechos ocurridos el primero de enero y la falta de resultados en muchos temas, fueron el detonante para que empezaran a surgir los señalamientos de que eran necesarios cambios en el gabinete. Ya se han dado.

Sin embargo, el daño ya está hecho, y solo se está reaccionando ante los lamentables sucesos y ante la insatisfacción de la sociedad. Los cambios en el gabinete de la gobernadora tampoco garantizan que los resultados vayan a mejorar la imagen de la titular del Ejecutivo estatal.

Pero, el solo hecho de haberlos realizado, confirman que las cosas no andaban bien y era evidente que algo tenía que cambiar si se desean resultados diferentes.

El problema es que estos cambios son insuficientes, ya que solo han sido realizados unos cuantos, y en el más alto nivel. Falta todavía meter la barredora y limpiar a la actual administración estatal de funcionarios que vienen desde tiempos del corralismo.

Es incomprensible que a pesar de que ha transcurrido más de un año tres meses del arribo de la exalcaldesa de la capital del estado, aun sigan muchos corralistas en puestos clave. Después del daño que le hizo Javier Corral y muchos de sus funcionarios al estado de Chihuahua, no se puede entender que sigan tan campantes en sus puestos. Los más altos mandos no quieren o no han podido desprenderse de este lastre. Pero el desinterés en ese tema ya les cobró la factura. Por lo pronto las intenciones de la gobernadora de querer competir en la carrera por la Presidencia de la República sufrieron un serio revés con el gravísimo caso de la evasión de los reos del penal estatal número 3 ubicado en Ciudad Juárez. Pero todavía más escandaloso fue la noticia de las condiciones en que fueron encontrados estos penales. La enorme corrupción permitió que estos centros de readaptación social fueran convertidos en hoteles de lujo para los miembros del crimen organizado que en lugar de estar compurgando penas, seguían operando cómodamente desde la cárcel.

Este es el resultado de no haber limpiado de corralistas la actual administración y esto le sigue cobrando una factura muy alta a la gobernadora. No haber iniciado carpetas de investigación en contra de Javier Corral y sus funcionarios por una serie de presuntas irregularidades durante su gestión, solo ha provocado que el exgobernador se crea invencible e intocable a tal grado que en el colmo de la desfachatez, se plantó frente a Palacio de Gobierno encabezando una manifestación. Esta falta de contundencia en la autoridad estatal no está siendo desaprovechada por Corral y su gente. Y ahora con la clausura de su librería en la capital del estado, lo único que lograron es hacer víctima a Corral a nivel nacional e internacional. Con esa torpe maniobra solamente consiguieron darle más oxígeno y reflectores a quien solo ha sabido hacerle daño al estado de Chihuahua en estos últimos años.

Mal asesorada está la gobernadora y la prueba son tantos frentes abiertos que tiene en estos momentos. Y la persona que mayor conocimiento y experiencia tiene dentro de su gabinete en los temas delicados del estado de Chihuahua, parece que es alejado de la posibilidad de influir en la toma de decisiones de María Eugenia Campos.

Esa persona es César Jáuregui Moreno y se le envía a encabezar la Fiscalía General del Estado. Llega a ese complicado cargo para tratar de recomponer la imagen de esa dependencia tan demeritada y buscando resolver los casos que mantienen a Chihuahua en el ojo del huracán. El problema es que si César Jáuregui no logra poner orden y dar resultados en la Fiscalía, su salida del gabinete es inminente. De hecho, muchos dan por sentado que el haberlo mandado a dirigir esa complicada y arriesgada dependencia era la manera más política de irlo sacando de la jugada. Pero con esto, Maru Campos se quedaría sin el único operador confiable y que realmente conoce la política y a los políticos en esta región del norte de México.

Con toda esta demostración de inestabilidad en la conducción del Gobierno del Estado y con la serie de equivocadas decisiones tomadas por quienes dirigen esta entidad federativa, es seguro que el partido Morena arrase en las elecciones del próximo año. Están haciendo tan mal las cosas en este Gobierno estatal panista, que el único beneficiario es el partido del presidente López Obrador.

Lo que no se deben pasar de largo es que pesar de que se dieron cambios, el daño ya está hecho y requieren mejorar las estrategias en el corto plazo.