El daño de los cuentos de princesas

En estos días se ha hecho famoso el documental de una plataforma de streaming que trata acerca de un hombre que estafa a mujeres por medio de una aplicación de citas, inicia con una de las mujeres estafadas contando su concepto del amor, ella dice que cuando era niña vio uno de los cuentos de princesas, exactamente el de la Bella y la Bestia, y ella formó su concepto de amor basado en que una mujer si se esfuerza en ser perfecta, amorosa y comprensiva cambiará y salvará a la “bestia” y la convertirá en un “príncipe”.

Bajo esa premisa de la búsqueda incansable del amor, de ese amor romántico que nos venden en los cuentos de princesas, me permitiré hacer el siguiente análisis.

Desde niñas nos programan para ser princesas, nos dicen que debemos ser bonitas, delgadas, educadas, sensibles, comprensivas, sumisas, tímidas, hasta un poco ingenuas; nos enseñan a servir al hombre cocinando, haciendo los deberes del hogar y aceptando sus conductas violentas, también nos enseñan a ser sanadoras y salvadoras del resultado de nuestro amor y si nos esforzamos y dedicamos lo suficiente podremos conseguir al príncipe azul.

En el documental que menciono, el cual está basado en hechos reales, podemos ver mujeres que crecieron con la idea de estos cuentos, lo que el estafador en realidad hacía para conquistarlas era darles la seguridad de que las “quería”, esas mujeres no fueron conquistadas por lo guapo del sujeto, ya que no es un hombre atractivo, ni por lo romántico que pudo ser, ni siquiera por el dinero que aparentaba tener, sino porque creyeron que era el príncipe prometido, aquel hombre educado, bien vestido, que se enamora de la princesa a primera vista y le jura amor para la eternidad.

Se enamoraron de él porque en la búsqueda de amor, aprobación y atención de un príncipe nos puede hacer así de susceptibles, pensaron que al fin habían conseguido llegar al último episodio del cuento que nos contaron una y otra vez desde niñas. Más allá del dinero que ellas dieron al estafador, quiero que nos enfoquemos en el amor, cariño, atención y confianza que esas mujeres depositaron en él, con tan solo pocas citas que habían tenido y palabras, muchas palabras. La atención que a ellas les dio fue por medio de conversaciones por otra app, y eso fue suficiente para conquistarlas, la atención que refleja un cuento horrendo que nos enseña que estamos mejor mal acompañadas que solas.

Pero ¿por qué fue tan sencillo conquistarlas? Pues porque nos enseñaron a amar, pero no nos enseñaron a amarnos, nos enseñaron a dar, pero no nos enseñaron a recibir, no sabemos exigir, solo sabemos conformarnos, solo sabemos que para ser amadas debemos ser buenas, nobles, siempre sonrientes, siempre bellas, nunca arrogantes, porque lo más bonito de una mujer es su lado dócil, no el lado que conoce su valor, no su fortaleza.

Cuando vi ese documental y luego leí varias opiniones en contra de esas mujeres donde las juzgaban por “caza fortunas” o “ellas se lo buscaron”, me pregunté ¿cuántas mujeres actualmente son novias de estafadores o están casadas con estafadores? No hablo de los estafadores económicos, sino de los estafadores emocionales, aquellos que con migajas de amor y con la educación de esos cuentos siguen engañando a mujeres, hombres a los cuales el sistema sigue apoyando, culpando a las mujeres de creerles, cuando fue ese mismo sistema quien educó a las mujeres para creerle a los hombres.

El amor propio y el autocuidado son muy importantes, a partir del amor propio nace la inteligencia emocional y aquel instinto que nos permite mantenernos a salvo, pero más importante es dejar de creer en esos cuentos de princesas que son solo eso, cuentos.