El cuidado infantil es un asunto público

En los últimos días el Gobierno federal anunció la decisión de entregar el recurso de becas para cuidado infantil en estancias de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) directamente a los padres. Antes de esta medida, la beca era entregada a la estancia para cubrir parte de los gastos derivados del cuidado del niño (a). Los funcionarios afirman que la medida obedece a una decisión de luchar contra la corrupción y de evitar la privatización de los servicios.

Quiero aprovechar este espacio para expresar algunas de mis preocupaciones, primero en relación con la medida tomada y luego sobre las declaraciones que criminalizan y estigmatizan a muchas personas que de buena fe han ofrecido servicios de cuidado infantil no sólo en nuestra ciudad, sino en el país entero, que ante la ausencia de responsabilidad pública en la materia han asumido tareas que en realidad deberían asumir los gobiernos, de manera particular el federal.

Colocar el cuidado infantil como un tema de interés público ha sido una batalla de décadas, primero, de grupos feministas que lo consideran como un derecho de las mujeres para poder desarrollarse en el campo laboral y profesional, y segundo, por organizaciones de infancia que plantean que el bienestar de la niñez es responsabilidad de todos (as) y una obligación del Estado. La medida en mención se acompaña de una visión que promueve “que los abuelitos cuiden a los niños”, es decir, de una concepción del cuidado infantil como un asunto privado, que debería hacerse en casa.

La decisión de regresar el cuidado infantil al seno de los hogares representa un retroceso en materia de derechos de la niñez y políticas públicas para la infancia. Es una decisión que no considera las condiciones reales de las familias de ciudades como la nuestra, en las que un porcentaje alto cuentan sólo con uno de los padres (casi siempre la madre) o ambos padres trabajan, además, que tiene amplias zonas en las que las familias no cuentan con red social de apoyo. No hay ningún indicio de que la medida vaya acompañada de un plan para generar una política pública dirigida a garantizar cuidado infantil de calidad, accesible para las familias en situación de mayor vulnerabilidad y libre de corrupción. Tampoco se han presentado procedimientos claros y transparentes para la entrega de los recursos ni un plan de supervisión para garantizar que esos fondos se destinen al cuidado infantil.

Según el discurso que defiende la medida, “nadie está hablando de cerrar las estancias” y “las familias tendrán la libertad de decidir si contratan los servicios de una estancia o utilizan el dinero para que alguien cuide a los niños en casa”, sin embargo, casi con seguridad esos fondos no llegarán a las estancias en un porcentaje alto, pues el dinero entrará al “gasto corriente” de la familia y al haber otras urgencias, el cuidado infantil pasará a segundo término. Así, al no contar con ese recurso, las estancias irán cerrando, aunque no haya una decisión explícita de que así sea.

Me preocupa –y también me indigna– la forma como se generaliza, a veces explícitamente y otras de manera más o menos velada que todo el programa o todas las estancias infantiles están corrompidas. Me preocupa que no se presenten análisis serios y no se proceda penalmente contra quienes usaron un tema tan urgente y necesario como el cuidado infantil para enriquecerse o desviar recursos. Me preocupan tantas publicaciones que criminalizan y estigmatizan, que repiten que “las únicas estancias que van a desaparecer son las que se prestaban a la corrupción (estancias fantasmas o estancias con niños fantasmas)”. Ello implica que si alguna estancia cierra porque no tuvo posibilidades de sobrevivir, caerá sobre ella el estigma y el juicio de que era “corrupta”.

Más allá de todo lo expuesto, que me alarma bastante, considero que el verdadero problema estriba en que no se aclare cómo se generarán políticas públicas para garantizar el cuidado infantil, ni cómo este gobierno generará la supervisión de los servicios, tanto en lo relacionado con corrupción como con la calidad de los servicios. Ni como se garantizará que el dinero se destine al cuidado infantil. El actual Gobierno, que se ha presentado y al que muchos (as) han defendido como de izquierda, que ha insistido en ir contra la privatización de los servicios que son responsabilidad pública, no ha dado indicios de pensar y asumir el cuidado infantil como un asunto público. Si no se avanza en ello, con consciencia o sin ella, la orientación es hacia la privatización de estos servicios.