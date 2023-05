‘El cuento político’

En nuestra Ciudad se vive en algunos grupos un fanatismo político donde cada semana y día que pasa, aumenta el hervor de la grilla; un Juárez qué está bajo el poder de Morena y a su alrededor, una oposición dispuesta a trabajar por llegar a la alcaldía.

Todos como en el ajedrez ya están moviendo sus piezas, donde algunos ya perdieron sus caballos y otros ya perdieron a sus reinas, pero el jaque-mate aun no llega; Ciudad Juárez se convirtió en el cuento para adultos más grande, donde según quien cuenta la historia es cada funcionario o figuras políticas que se convierten en villanos o héroes, como también en princesas o brujas; cada uno cuenta el cuento como más le conviene para dañar al otro o intentar engañar a los niños con fábulas maravillosas para poder llegar al poder.

Hoy podemos ver aspiraciones políticas por el solo hecho de tenerlo y no para ayudar a otros; en diversas columnas que he escrito lo menciono y lo repito, pues es muy importante que la persona que lea estas cuartillas, si aspira a algún puesto, se encuentre realmente dispuesto a luchar y no con un corcel blanco.

Es muy sencillo quedarse encerrado dentro de una oficina, con aire acondicionado, con una asistente que le recuerde que hacer, donde tiene a personas haciéndole su trabajo para nomas salir en las fotografías, gente que le atiende sus llamadas porque “se encuentra muy ocupado” en el fresquecito; lo complicado comienza cuando se va a las calles, al calor de la frontera, a esquivar baches de la Ciudad, tocando puertas para ver las necesidades reales de todos, dejando de lado la burocracia y la simulación de estar trabajando cuando nomas posan cinco minutos para la foto, se suben a su camioneta blindada y se van.

Debe salir a mejorar la vida de otros con acciones reales que impacten en mejorar las calles, alumbrado, capacitación para el trabajo, trabajo para todos y apoyar al empresario para mejorar sueldos de nuestra gente, entre otras muchas cosas. Proponer y exigir mejores funcionarios, pero sobre todo mejores programas para nuestra Ciudad y no creer en las palabras o el discurso que siempre todos dan, sino en los hechos de nuestros protagonistas.

Como dicen: “el lobo siempre será malo si solo escuchas la versión de caperucita roja”; los chismes o rumores no tienen sentido, pues no existe mejor ejemplo y mejor forma de conocer a alguien que con sus actos. Pronto veremos si nuestros candidatos son verdaderamente villanos o héroes dentro de este cuento llamado Juárez, Chihuahua rumbo al 2024.