El crecimiento poblacional y los rezagos de Ciudad Juárez

La semana anterior, el Dr. Adrián Botello Mares, investigador de El Colegio de la Frontera, presentó en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua, la conferencia “Etapas socio espaciales del crecimiento histórico de Ciudad Juárez: 1960 a 2020”.

Migré desde la península yucateca en el año 2002 por motivos familiares y llegué a la ciudad e inicié mis estudios universitarios. Tengo veintidós años siendo residente de Ciudad Juárez, pero no solo he vivido en la ciudad, también he vivido a la ciudad; en 2006 concluí la universidad y para entonces ya había conseguido mi primer empleo; de 2007 a 2010 atestigüé la ola de violencia que azotó a nuestra frontera y me tocó seguir aquí cuando iniciamos esfuerzos conjuntos para recuperar los espacios públicos que nos habían sido arrebatados. En el año 2013 tuve el privilegio de formar parte del Ayuntamiento, órgano colegiado que gobierna y toma las decisiones en la ciudad. Por diversos motivos, aunque sin declararme una experta, conozco la ciudad de norte a sur y de este a oeste; no lo digo con arrogancia, pero sí con un modesto orgullo: conozco sitios de la misma que incluso algunos nacidos en Juárez no conocen. Pero insisto, para nada me declararía erudita respecto a ella.

Solo para el anecdotario he de compartir, que alguna vez, una persona cercana a mi familia me cuestionó por qué “habiendo vivido en tantas ciudades tan hermosas del país, decidí quedarme a vivir en Juárez”; como si hubiera sido la peor elección.

Los aspectos de su clima y ecosistema pueden no ser comparables con otras ciudades de nuestro país; peroquienes hemos tenido la fortuna de forjarnos aquí y conocemos un poquito sobre la historia de Juárez, podemos entender que nuestra ciudad ha sido (dicho coloquialmente) la gallina de los huevos de oro. Una localidad que ha asistido al resto del país ante muchas crisis sociales y económicas suscitadas en el centro y sur del territorio nacional, convirtiéndose en refugio de connacionales; que se ha convertido en laboratorio de estrategias temporales de crecimiento económico (yo las llamaría más bien, de contención de crisis económicas, pues las acciones no han sido sostenibles a lo largo del tiempo) y han generado otras problemáticas que los juarenses hemos atendido solos.

Así, nos ilustró el Dr. Botello Mares en su conferencia, Ciudad Juárez tenía en 1960, una población de 262,119 habitantes asentados en una superficie de 3,064 hectáreas; para la década de 1970, el número de habitantes había aumentado a 407,370, ahora en una superficie casi duplicada, 5,899 hectáreas. Diez años después, en 1980 había casi ciento cincuenta mil habitantes más en nuestra ciudad; para ese entonces ya habitaban en esta frontera 544,496 personas, distribuidas en 10,795 hectáreas.

Es decir, en 3 décadas, la ciudad había más que duplicado su número de habitantes, pero además, había triplicado la superficie habitada, convirtiéndose esto en una de las causas indiscutibles del rezago de la ciudad en relación a su desarrollo urbanístico. Esto último son conclusiones personales, que hace su servidora sobre la exposición del Dr. Botello.

Continuemos.

Para 1990, los habitantes de Juárez alcanzan la cifra de 789,522, en una superficie territorial de 14,049 hectáreas. Diez años más tarde, para el año 2000, ese número se incrementa hasta llegar a 1,208,498 habitantes, asentados en 20, 553 hectáreas. En 1960 la densidad poblacional (el número promedio de habitantes por hectárea) era de ochenta y cinco personas; para el año 2000, se había reducido a cincuenta y ocho personas; teníamos más habitantes pero la superficie de territorio ocupada era también mayor. La ciudad ya se había extendido, desde mi punto de vista, más de lo que operativamente los gobiernos podían atender. Para entonces, éramos ya una ciudad muy dispersa.

Para el año 2010, se observa un crecimiento pero contenido, atribuible entre otras cosas a dos consecuencias de la violencia: el alto número de asesinatos y el éxodo (también considerable) de miles de habitantes que decidieron volver a sus lugares de origen, huyendo de la crisis de inseguridad que aquí vivíamos.

Para entonces solo hay un incremento (aparente) de ciento veintitrés mil, seiscientos treinta y tres personas, llegando a 1,332,131 habitantes pero, en una superficie mucho más extensa: ¡35, 345 hectáreas!¡Casi quince mil hectáreas más que en el año 2000!

¿Cómo resolvería usted el reto de urbanizar, edificar, proveer servicios básicos, proporcionar seguridad pública y desarrollar infraestructura urbana en una extensión territorial tan basta y además en medio del desierto, con un presupuesto en ese entonces apenas cercano a los tres mil millones de pesos?

Bien decía el popular ex alcalde Héctor Murguía (no pude evitar recordarlo) muy a su desenfadado estilo “son muchos los diablos y muy poca el agua bendita”.

Para la última década censada, en el año 2020, se registró en Juárez una población de 1,501,551 habitantes, esparcidos en 36,497 hectáreas. ¿Sabe cuánto es eso? Algo así como la mitad de la extensión total que tienen las Dunas de Samalayuca.

¿Cómo podríamos resolver este rezago descomunal e histórico que tiene nuestra ciudad? No sólo los gobernantes, todos tenemos un importante reto frente a nuestros ojos.