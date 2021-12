¡El Covid-19 otra vez!

Nuevamente los restaurantes, bares, centros comerciales y escuelas de Juárez reducirán su ocupación al 75 por ciento hasta el 12 de diciembre debido a un aumento en los casos de Covid-19 en el estado de Chihuahua. El aumento repentino ha sucedido ante la entrada de los primeros frentes fríos, el regreso paulatino a la escuela presencial y la reapertura de la frontera a viajes no esenciales.

Los nuevos casos de coronavirus se dispararon un 27 por ciento en las últimas dos semanas de noviembre y las muertes aumentaron casi un 30 por ciento durante el mismo período, según datos de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua.

Las tasas de ocupación hospitalaria también aumentaron y 46 personas usaban ventiladores hasta el martes pasado, la decisión de volver al semáforo amarillo, se produce justo cuando Estados Unidos, reabre sus fronteras terrestres a los viajes no esenciales y la temporada de compras navideñas entra en pleno apogeo.

Estados Unidos exige prueba de la vacunación Covid-19 completa de los ciudadanos extranjeros que cruzan sus fronteras, y no da acceso a todas las vacunas, según el Estado han puesto restricciones, por ejemplo, en algunos estados de la frontera no permiten el libre acceso a los vacunados con Cansino.

Necesitamos observar medidas de protección como el distanciamiento social, el uso correcto de mascarillas y el lavado frecuente de manos, es importante saber que la vacunación reduce la probabilidad de muerte, pero no elimina el riesgo de infección, tenemos que seguir con las indicaciones, municipales, estatales y federales, aunque este sería el tercer pico o aumento de los casos en lo que va del presente 2021, tememos por la nueva cepa ómicron y la efectividad de las vacunas ante ella.

Si bien, a nivel global, hemos medianamente derrotando a la pandemia en lo que a salud se refiere, estas nuevas cepas ponen en una pandemia mediática y en ambigüedad médica, ante el poco conocimiento de cómo tratarlas, y aún sigue el debate de si hace falta una tercera dosis de las vacunas de doble dosis.

Juárez ha registrado 35 mil 990 infectados por Covid-19 y tres mil 967 muertes desde que comenzó la pandemia; en El Paso, las autoridades de salud habían reportado 161 mil 254 infectados y dos mil 878 muertes hasta el miércoles.

La frontera es según estos datos, una de las principales zonas de riesgo, en las dos naciones, ya que los índices más altos de mortalidad en 2020, fueron los estados de Chihuahua específicamente en su zona fronteriza, y Texas, así como California, sitio donde justo se anuncia la primera confirmación del primer caso de ómicron, lo que se espera y se intenta controlar es precisamente que entre por Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, aunque por cuestiones comerciales, son El Paso, McAllen, Tijuana, los puentes por donde pasa más del 60 por ciento de la exportación comercial e industrial entre los dos países.

La supuesta tranquilidad, que nos dieron los días cálidos, se agrava con la llegada del otoño y próximo invierno, ya que al tener los espacios, cerrados, con menos circulación por el tema de la termodinámica en las calefacciones, y el alejamiento de la gente de los espacios libres a espacios cerrados, hace que la dinámica social, sea en espacios con poca ventilación y más concurrencia, caldo de cultivo perfecto para que se den los contagios.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la Alerta de Viaje para México a partir del 8 de noviembre de 2021, todos los viajeros que no sean ciudadanos estadounidenses, ni inmigrantes de los Estados Unidos y que ingresen vía aérea, deberán estar completamente vacunados y proporcionar prueba de su estado de vacunación antes de abordar un avión hacia los Estados Unidos.

Debemos estar conscientes de que no podemos combatir, ni tener precauciones eficientes, si no trabajamos en conjunto, como sociedad y como frontera, debemos seguir con las normatividades, y seguir atendiendo las recomendaciones de salud, es cierto que la variante del ómicron atacará nuestra frontera, pero también es importante no caer en el ruido mediático del asunto, solo podemos estar preparados, si estamos vacunados y si evitamos el contagio de la manera más responsable, sobre dos ejes y actividades, la de informarnos y no dejar de prevenir.