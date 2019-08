El costo de la indolencia

Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, así reza un adagio de sabiduría popular para indicar que la repetición constante puede provocar una situación desafortunada.

Y de esta forma se marcó la historia de nuestra vecina ciudad, bajo la estela de un discurso racista y de supremacía; inculcado y recitado sistemáticamente desde la más alta escala de autoridad en los Estados Unidos. Este detestable gesto ha contribuido a generar una ola de desprecio y rechazo sin precedentes, la estigmatización de todo un sector poblacional como los migrantes y en nuestra vida fronteriza al menos 22 personas por un ataque armado fundado desde las más ferviente admiración de los conceptos de odio y rechazo, ese atentado contra personas que en ese momento disfrutaban de su visita a un centro comercial al que asistimos comúnmente los que en algún momento vamos a El Paso.

Ha sido un hecho devastador, aniquilador, inverosímil y en extremo doloroso.

¿Cómo explicarle a las esposas, los hijos, los hermanos, los primos, los compadres, esposos, amigos, familiares y conocidos que a sus allegados les arrebataron la vida de una forma burda y violenta?

Si bien hay un autor material del atentado, no podemos dejar de voltear a ver cómo dio frutos el discurso reptiliano del presidente de EU Donald Trump, cuya retórica amparada en frases como “los inmigrantes mexicanos son violadores y algunos, asumo, son buenas personas”, “un muro en la frontera con México nos ahorraría muchísimo dinero”; “me gustan los mexicanos, pero México no es nuestro amigo. Ellos nos matan en las fronteras y nos están matando en los trabajos, y en el comercio”; sólo son ejemplos de cómo se habla desde el ego hambriento de protagonismo mostrando una desconexión entre la mente y la lengua, ya no hablemos con el respeto al sentido humano; esa es una postura sistemática de quien tiene el liderazgo formal de una de las naciones más influyentes de todo el mundo; monstruoso el panorama. La visita que realizó a El Paso fue reprobada por amplios sectores de la población civil y de los entes políticos, vino a ver su batidero y a exhibirse porque no tuvo argumentos para ofrecer una respuesta congruente al problema generado por su discurso retrograda, por el contrario queda muy marcada la imagen sonriente al lado de un bebe sobreviviente del atentado. ¿Quién en su sano juicio puede hacer este tipo de posturas cuando la situación obliga a una irrestricta actitud de respeto y duelo por lo vivido? Es por mucho el reconocimiento a su falta de la sensibilidad y capacidad para reconocer el trasfondo de la masacre.

Más allá de la convivencia física, se han perdido la esperanza y el confort de unos padres, la sonrisa y el apoyo invaluable de un amigo, la inteligencia y el amor de unos abuelos, la sapiencia y astucia de un empresario, la virtud de una profesora, vidas fecundas; arrasó con familias enteras y demostró lo frágil que puede ser la vida en cualquier momento.

Señor Trump, cese de una vez por todas con su palabrería barata. “Yo traeré de regreso el sueño americano: más grande, mejor y más fuerte que nunca. Volveremos hacer de EU una nación poderosa”, es una frase electorera que ha sido en la vida real una verdadera farsa, dese cuenta del daño que está haciendo con su cháchara verbal, usted es la viva representación de un pobre político, la calentura por la reelección le quema. Grábese en su entendimiento: sólo hay una raza y es la humana, las nacionalidades son solamente una identificación.

Pudimos haber sido cualquiera, en Juárez lo sabemos por experiencia propia, El Paso desafortunadamente está experimentando duramente los efectos que la violencia trae consigo; pero al igual que Juárez la ciudad del sol es resiliente, fuerte y con el tiempo apreciará el valor de la justicia humana, la divina ya llegará.

Mi reconocimiento a los héroes cuyas historias comienzan a salir después de la borrasca de la tragedia, sin su decisión y determinación hubiera sido un escenario mucho peor.

Un abrazo fraternal a todos aquellos que directamente perdieron a alguien, hoy debemos unirnos más que nunca como ciudades que vibran en una misma región, en oración, en apoyo moral, económico, aplaudo la responsabilidad social y solidaridad que han tenido con la comunidad sinfín de empresas.

Tremenda lección de cuán grande en la actualidad es el resquebrajamiento familiar; lo que puede provocar el alma humillada y rechazada de una persona en forma de una catástrofe de este tipo. Habrá que analizar qué estamos haciendo para crear, sostener y fortalecimiento a nuestras familias y su entorno, trascendental evaluar la vigencia de los programas sociales y económicos que hacen esta importante función; es la oportunidad de ajustar las velas porque el mar está sumamente picado.

Hoy por lo pronto y con todo respeto hay que seguir viviendo nuestro duelo en ambos lados de la frontera.