El contubernio AMLO-Corral al descubierto

Ya se sospechaba, era un rumor, incluso algunos tenían conocimiento de que existía un pacto entre el presidente de la República y Javier Corral Jurado. Pero en la gira que Andrés Manuel López Obrador realizó hace unos días por el estado de Chihuahua, ya no se tuvo el menor recato en ocultar lo que ya muchos sabían. Andrés Manuel López Obrador ya no ocultó ese pacto celebrado tiempo atrás. En esta reciente visita a Ciudad Juárez el primer mandatario fue pródigo en reconocimientos a Corral, incluso, contradictoriamente anunció un rescate financiero para el estado, lo que provocó sorpresa y una justificada molestia en los chihuahuenses conocedores del mediocre desempeño del gobernador.

Desde entonces se maneja la versión de que Javier Corral, una vez que lo corran del PAN, se integraría a las filas de Morena de un momento a otro. Este rumor es alentado por el propio presidente nacional del partido, Mario Delgado, quien también visitó la entidad en días pasados. Desde luego que el malestar no se hizo esperar entre los morenistas ante estos insistentes rumores. Lo que finalmente queda claro son las verdaderas intenciones que tenían tanto AMLO como Corral para las pasadas elecciones a gobernador en el estado de Chihuahua. Porque todo indica que la parte inicial del proyecto político que finalmente no resultó, era que Corral colocara al senador Gustavo Madero como el candidato panista sacrificable. Y teniendo el control del candidato, Corral le podría garantizar al presidente López Obrador, que su candidato Juan Carlos Loera de la Rosa, sin obstáculos sería el futuro gobernador del estado.

De esta manera, y bajo este pacto, el gobernador Corral se cuidaba las espaldas al término de su controvertida administración. Pero con lo que no contaban era con que Maru Campos iba a dar una férrea batalla para conseguir la candidatura a la gubernatura por el PAN. Mucho menos tenía Corral en sus planes que la alcaldesa con licencia de la ciudad de Chihuahua resultara finalmente la triunfadora de las pasadas elecciones. Pero a pesar de la estrepitosa derrota AMLO está pagando su compromiso con Corral. Porque es de todos conocido que el gobernador chihuahuense hizo hasta lo imposible para evitar que Maru Campos quedara como candidata. Luego también buscó impedir que resultara ganadora en la contienda electoral.

Javier Corral intentó cumplir con su parte del pacto, pero no pudo por más esfuerzos, desplantes y berrinches que hizo. El presidente López Obrador y su candidato igual lo intentaron, pero también fracasaron contundentemente. Y a pesar de todo, el primer mandatario parece que le cumplirá a Corral con protegerlo una vez finalizado su fallido mandato. Y por eso no resultaría extraño ver muy pronto, al todavía panista, en las filas de Morena. Por eso vuelven a repetir el nombramiento de Juan Carlos Loera de la Rosa como delegado federal de la Secretaría del Bienestar. Por un lado el recién nombrado se encargará de proteger políticamente a Corral. Y por otro lado el superdelegado Loera de la Rosa seguirá utilizando este cargo para intentar ser de nuevo candidato a gobernador dentro de seis años. En este cargo seguirá muy visible y desde ahí se encargara de estar golpeteando políticamente de manera constante a las nuevas autoridades estatales. Tarde que temprano se tenían que conocer estos pactos que no buscan el beneficio de los chihuahuenses. Todo lo contrario, solo tratan de conseguir su propio beneficio y el poder para protegerse entre ellos.