El consentimiento lo es todo

En fechas recientes, Nath Campos quien es una youtuber mexicana que cuenta con millones de seguidores en distintas redes sociales, sorprendió a sus fans tras denunciar que fue abusada sexualmente por otro creador de contenido llamado Ricardo González, mejor conocido en el mundo electrónico como “Rix”. Lo anterior ocurrió después de haber salido de fiesta con algunos amigos, entre los cuales se encontraba el agresor, quien, al terminar la juerga, después de haber bebido ambos varios tragos, se ofreció a llevarla a su casa y aprovechándose del estado etílico de la chica la llevó hasta su recámara, le quitó la ropa y comenzó a realizarle tocamientos y demás actos sexuales sin que mediara consentimiento alguno por parte de la víctima.

El viernes pasado ella publicó un video narrando a detalle lo sucedido, desde el momento del abuso hasta cómo fue que se armó de valor para presentar una denuncia. En esa grabación también cuenta cómo fue que al compartir con su entorno inmediato lo sucedido, minimizaron la violación por “ser amigos de ambos” y dar por hecho que ese tipo de cosas “es normal que sucedan cuando tomas demasiado”. Es precisamente en este punto que debemos alertarnos al máximo y señalar con la precisión más exacta que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia es normal abusar sexualmente de nadie, decir también que la víctima es inocente en todo momento y que ninguna conducta provocó o incitó de ninguna forma la agresión a la que fue sometida, debemos aclarar cuantas veces sea necesario que debe mediar una clara, razonable, libre y manifiesta voluntad de intimar sexualmente para que se pueda llevar a cabo el acto sin que exista abuso de por medio.

Pareciera mentira que a estas alturas de la historia de la sociedad en el mundo y después de tantos avances científicos donde se ha logrado llegar a la luna o descubrir vacunas que nos salven de la extinción humana, siga existiendo gente enferma de la mente incapaz de controlar su instinto sexual aprovechándose de niños, niñas o mujeres que en cualquier otra circunstancia nunca les habrían respondido de la manera en la que deseaban, pues solamente demostrando la más honda de las bajezas de su condición humana es que sería posible que ocurriera.

No descansemos nunca en condenar actos como este o cualquier otro que conozcamos, lamentablemente este tipo de violaciones son normalizadas gracias a un sistema patriarcal que ha condenado siempre a la mujer, culpándola incluso de las agresiones que se comenten en contra de su propio cuerpo, dejando impune al victimario jurídica y socialmente. Afortunadamente hoy se ha despertado un mayor número de consciencias que han empoderado al género femenino y de alguna forma se ha logrado romper con los estereotipos de las víctimas que callan por miedo a ser doblemente victimadas. Sin embargo, no es suficiente y aún queda mucho por luchar; hombres y mujeres debemos hacerlo juntos. Los hombres deben romper el pacto patriarcal que existe entre ellos donde justifican este tipo de acciones tan viles, pueden hacerlo en primer lugar, no violando y en segundo, denunciando y alertando a las amigas y conocidas sobre el tipo de conducta que acostumbra el violador cometer, además hacerlo no porque “naciste de una mujer” o “porque tienes hermanas”, sino hacerlo porque no está bien, no es normal, no es sano y no es la manera en la que un ser humano íntegro que puede andar libre por las calles se debe relacionar o desarrollar como persona.

Lamentablemente el estado de Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional en violaciones sexuales formalmente denunciadas, con un total de 931 casos hasta el 20 de diciembre de 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por lo que urge actuar en consecuencia sin dejarle a las autoridades persecutoras toda la carga de la erradicación de este grave problema social.

Cuidemos a nuestros semejantes, señalando, reflexionando, escuchando a las víctimas, analizando y denunciando a quien cometa este tipo de acciones que hasta el día de hoy es una práctica cotidiana para muchos. La grandeza de todo encuentro es siempre la voluntad de las partes, y esta frase aplica para cualquier circunstancia. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.