El conflicto en la UACh

En nuestra Constitución existe una franca contradicción entre lo dispuesto en el artículo 76, fracción VI (que dispone que el Senado resolverá sobre las diferencias políticas entre dos poderes de una misma entidad) y el artículo 105, fracción I, inciso h) del mismo ordenamiento (que establece que las controversias constitucionales entre dos poderes de una misma entidad serán resueltas por la Suprema Corte).

En este sentido, los constitucionalistas han debatido por años cuándo una disputa entre poderes de una entidad es una diferencia política y cuándo una jurídica. Y es que todo conflicto político reviste siempre una diferencia jurídica. De ahí que no quede claro cuándo es competente el Senado y cuándo es competente la Corte.

PUBLICIDAD

Hace algunos años recuerdo haber escuchado al entonces senador Manlio Fabio Beltrones expresar que en México, el Poder Judicial de la Federación se estaba encargando de dirimir controversias de carácter político, porque precisamente los actores políticos no construían acuerdos y judicializaban todo.

Es decir, Beltrones refería que a falta de tacto y oficio político, los poderes resolvían sus disputas judicializando toda controversia, cargando aún más al aparato de justicia que precisamente debe encargarse de esto.

De ahí que hay temas con un enorme tufo político, que se resuelven por la vía judicial. Esto es, desde luego, la última instancia, cuando los consensos no son posibles y las negociaciones han fracasado.

En semanas recientes se llevó a cabo la elección de rector en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Resultó electo el maestro Luis Rivera Campos, Director de la Facultad de Derecho y próximo rector de dicha institución.

A Rivera Campos no le faltan credenciales para ser electo rector. Después de varios años impartiendo cátedra de derecho, Rivera fue elegido director de la Facultad de Derecho, colocándose en una posición natural para aspirar a ser rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En su momento, diversos medios de comunicación y actores de la localidad criticaron a Rivera por tener un vínculo familiar con la gobernadora del Estado, presuponiendo que por ello debía quedar descalificado, a pesar de su trayectoria en dicha casa de estudios.

En lo personal, creo que era natural que Rivera aspirara y posteriormente consolidara su proyecto para dirigir dicha Universidad. Diversos personajes como Jesús Villalobos Jión, Rodolfo Acosta Muñoz, Reyes Humberto de las Casas Duarte, Sergio Miller Hermosillo, Oscar Ornelas Kuchle (además de dos abogados como Rodolfo Torres Medina y Saúl González Herrera) fueron rectores después de haber sido directores de la Facultad de Derecho de dicha Universidad.

Por ello, resulta curioso que después de la trayectoria de Rivera, ahora se le venga a cuestionar su perfil para el cargo que fue elegido.

Por vía de la concesión de una suspensión en materia de amparo, se impidió que Rivera Campos asumiera la Rectoría para la cual fue electo mediante el voto del Consejo Universitario. El amparo (radicado 1940/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua) fue solicitado por el quejoso Omar Venegas Quintana.

Dicho amparo reclama como acto de autoridad la supuesta inconstitucionalidad de la elección de Rivera Campos como rector. Esgrime como argumento temas de vulneración a la equidad de género porque nunca ha sido elegida una rectora, así como la omisión de las autoridades universitarias de advertir el potencial conflicto de interés que Rivera tendría con la gobernadora por el lazo de parentesco que los une. La juez segundo de Distrito en Chihuahua determinó suspender el acto reclamado, es decir, la protesta de Rivera Campos como rector, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, es decir, hasta que se resuelva el amparo. Un amparo de esta naturaleza puede tardar en resolverse en promedio tres o cuatro meses, con la posibilidad de recurrir la resolución que recaiga.

En lo personal, y hablando de temas procesales, considero que por cuestiones de orden público, dicha suspensión será revocada en el Tribunal Colegiado de Circuito competente una vez que la misma sea recurrida.

Resulta absurdo que, si ninguna mujer ha sido rectora antes, entonces deba privársele a Rivera Campos de la posibilidad de asumir el cargo aduciendo razones de género. Ni la convocatoria contemplaba en vía de acción afirmativa que la rectoría debería concederse a una mujer, ni tampoco que un pariente de la gobernadora no pudiera competir para ese cargo. Esta supuesta equidad de género aducida por los quejosos resulta absurda, pues no implica que el piso sea parejo para hombres y mujeres, sino que estaría vinculando a un órgano autónomo como lo es el Consejo Universitario para que forzosamente eligiera una mujer. ¿Eso es equidad de género? ¿Sería esa una decisión libre del Consejo Universitario?

Los jueces deben dedicarse a vigilar el cumplimiento de la ley, no a legislar como actualmente lo pretende hacer el INE bajo el pretexto de “combatir” la violencia política de género. Es decir, los órganos judiciales y el INE creen que está en sus manos establecer las reglas del juego, cuando son simples ejecutores de la ley. Sin embargo, este tema creo que da para una entrega dedicada únicamente a ese tema.

No se sabe a ciencia cierta quién está detrás de este escándalo. Se ha especulado que quizá el ex secretario general de Gobierno Mario Trevizo (otro de los aspirantes a rector) pudiera estar detrás. Sin embargo, no está claro este supuesto. Trevizo es actualmente un testigo protegido del fenecido régimen del corralato.

Trevizo participó como tal en la carpeta penal que le abrieron a Alejandro Gutiérrez, ex secretario del Partido Revolucionario Institucional, firmando incluso declaraciones falsas para salvarse de la embestida corralista. Por tanto, a quien dio muestras de actuar de esa forma tan ruin, no sorprendería que tomara una acción de esta naturaleza en detrimento de la Universidad y de la gobernabilidad de la entidad.

Por otro lado, también se ha especulado que actores políticos vinculados a Morena son aquellos que promovieron este medio de defensa, con el afán de desestabilizar políticamente a la Universidad y posteriormente a la gobernadora. Esta última versión me parece menos creíble, en virtud que no han sido siquiera capaces de ponerse de acuerdo respecto a su dirigencia estatal. Sin embargo, no es una posibilidad que deba descartarse.

En cualquier escenario, resulta grave que una elección que le compete a la comunidad académica tomar (por mucha o poca injerencia oficial que dicha comunidad acepte) resulta frenada por una determinación judicial como ésta.

La UACh ha tenido un detrimento en la calidad educativa que imparte, y desafortunadamente no es una sorpresa. Después de haber tenido rectores como Luis Alberto Fierro, quien fue de los principales operadores del corralato y de Loera en su campaña a la gubernatura (y que nunca entendió lo que significa la palabra autonomía) y Raúl Chávez (otro testigo protegido del corralato), no es de sorprenderse que la calidad educativa vaya a la baja.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha superado por mucho ya a la UACh. Más profesores con mejores credenciales académicas que sus pares en Chihuahua, gestiones transparentes y una genuina autonomía para su régimen interno la han colocado, ahora sí, como la máxima casa de estudios de la entidad.

Mientras en Chihuahua capital se siga viendo a la UACh como una dependencia de gobierno, y mientras ex rectores como Fierro y Chávez la vean como una vaca que hay que ordeñar, dicha universidad se irá quedando muy atrás de su par juarense, todo esto en detrimento de la población estudiantil de la entidad.

Hago votos porque el conflicto actual se resuelva a la brevedad, para que las autoridades electas se pongan a trabajar en beneficio de la Universidad y se recupere la gloria de años anteriores. La entidad y el país requieren educación de calidad.