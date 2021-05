-El comandante sigue vivo... y en recuperación

-Ahora su confianza la depositan en las encuestas

-Pretenden que obras avancen a punta de milagros

-Puras fake news salen de la mente oscura

Todavía no la libra por completo, pero amigos muy cercanos al número uno de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) durante la pasada administración, Pablo Ernesto Rocha, expresaron su beneplácito ante fuentes de La Columna porque salió adelante de una fuerte crisis de salud.

“No le hicieron mella con balas, ni con amenazas y ahora con suerte superará también el Covid”, dijo un amigo del ex 0; en claves actuales, Alfa 1.

Rocha tiene cientos de amigos, pero también una cantidad importante de enemigos. Fue mano derecha de los exfiscales generales, Jorge González Nicolás y Carlos Manuel Salas, operadores cercanísimos a César Duarte durante su sexenio.

Con ese equipo bajaron considerablemente los homicidios en el estado, pero a partir de enero del 2017 es todo lo contrario.

***

Inaudito, pero en sus pláticas con diversos testigos de por medio, Luis Fernando Mesta y Javier Corral, no guardan ya ninguna esperanza que su hermana de partido, Maru Campos, sea afectada por alguno de los procesos penales que ellos mismos han enderezado en su contra, pero mantienen entera su confianza en supuestas encuestas que han bajado puntos a la candidata a gobernadora.

Ambos políticos no han logrado sacar de la pista a Campos Galván. Han movido cielo, mar y tierra. Nada. Movilizaron como pocos lo han hecho en circunstancias similares las maquinarias de ministerios públicos y jueces. Avanzaron en un frente, pero toparon con pared en el otro.

Tuvieron Corral y Mesta, gobernador y secretario general de Gobierno, múltiples alegres reuniones de planeación. Manipularon expedientes. Jugaron con testigos y jugaron con los tiempos, pero al final no alcanzaron más que el modo stop.

Hoy le dan vuelo a las encuestas con Maru abajo, no a las que aparece arriba. Ahora fincan su credulidad para verla derrotada no en la estrategia confeccionada por ellos sino en el trabajo desarrollado por los opositores, en particular Morena. Ese es todo su consuelo.

Igual que Juan Carlos Loera en Morena frente a las adversidades ha metido turbo, Campos ha hecho lo propio con todo y el corralato encima.

Para ir a la parte final de la campaña optó la panista por reforzarla con tres coordinadores de su mayor confianza y no solo con uno, Arturo García Portillo, a quien dejó para Chihuahua y puntos circunvecinos.

Para Juárez colocó a Luis Serrato, el delegado que ha enfrentado directamente a Corral y ha logrado reunir al panismo fronterizo aun frente a un externo como el candidato a la alcaldía, Javier González Mocken.

El centro y sur del estado quedó en manos de Eliseo Compeán, alcalde de Delicias con licencia y candidato a diputado. Es quien enfrentó principalmente a la federación con el conflicto por el agua. Sus bonos andan codeándose con las nubes.

***

Los recorridos de supervisión no son milagrosos toques de pomada de la campana que aceleren obras cuyos retrasos acumulan meses.

Durante las últimas reuniones para evaluar avances de varios puentes que conforman el célebre “corredor multimodal” y la polémica ruta troncal, Javier Corral ha bajado su rostro y lo ha sumergido en las palmas de sus manos.

No comprende el gobernador los motivos de aplazamiento tras aplazamiento prácticamente en todo.

Se angustia terriblemente porque el tiempo de concluir su administración le acecha a la vuelta de la esquina y las obras avanzan a paso de tortuga, e inclusive más despacio. Hoy abrirá un puente con la absurda limitación de seis de la mañana a ocho de la noche porque no le han podido poner luz eléctrica.

Los pocos pesos ingresados al Fidecomiso de Puentes Fronterizos, incluido el abuso de un crédito, son los que han sostenido esos proyectos sacados de la manga al cuarto para las doce por empresarios metidos a funcionarios que acicatean a Corral. Lo apresuran a que termine y poder disfrutar de sus respectivas “comisiones”. Ese es todo el apuro.

Ayer, por ejemplo, sin ninguna pena y en indumentaria fachosa, estuvo al frente justo de una inspección el empresario de la ciudad de Chihuahua, Ismael “El Chacho” Rodríguez. Anduvo junto con Corral en el recorrido por varios puentes más en plan de gobernador que de mero invitado. Por algo ha de ser.

Corral ahora se desespera, pega de brincos porque no terminan; e inclusive se trajo de Cuauhtémoc al arquitecto Enrique Medrano Acosta como cuña contra la ineficacia de Sergio Madero, Gustavo Elizondo, Roberto Barraza y Salvador Barragán, pero ni así.

El gobernador tiene las explicaciones también en su cara, pero no las reconoce. Todo empezó con proyectos ejecutivos mal hechos en la ciudad de Chihuahua por “especialistas” que desconocían por completo el contexto geográfico de las obras planteadas. “El Chacho” al frente de todos ellos.

Las múltiples deficiencias de todo tipo fueron apareciendo en la medida que iniciaron las construcciones: torres eléctricas no contempladas, tuberías de drenaje, de agua potable... y hasta de gas. Ha cobrado fama inclusive la falta de permisos municipales, primer paso elemental que debe dar toda constructora antes de iniciar cualquier trabajo.

Si a todo ello le sumamos que tanto el gobernador como sus funcionarios “trabajan” seis horas por día y solo cuatro de cada siete días en promedio, queda redondeada la explicación sobre tanto retraso.

***

Si hubiera un premio a las fake news se lo llevaría el jefe del gabinete estatal, Jesús Mesta. Quién sabe cuáles son las fuentes en las que se basa para difundir datos sobre la evolución económica de la entidad.

En eso coinciden varios empresarios de Chihuahua y Juárez agrupados en sus respectivas cámaras, luego de saber que el funcionario de las “ideas brillantes” ha dado informes en los que, según él, el estado ocupa las primeras posiciones en atracción de inversiones.

Dicen los empresarios que sin duda alguna Chihuahua tuvo su bonanza en este renglón en los años 80 y 90. Inclusive se puede hablar de otro boom en 2006 con la conquista de los sectores aeroespacial, electrónico y electrodoméstico. Se posicionó a nivel nacional muy bien.

Sin embargo en los últimos 10 años la entidad ha caído radicalmente en la escala de competitividad. Hoy la realidad es que el estado se encuentra en el lugar 18 del país en nuevas inversiones atraídas. Lo dicen el Inegi y agrupaciones de expertos del sector privado.

La IP reconoce que en 2020 un efecto innegable de esta caída fue la pandemia, sin embargo otros estados como Coahuila o Baja California tuvieron mejor comportamiento, ya no se diga Nuevo León, uno de los estados punta de lanza por excelencia.

¿Qué ha hecho el Gobierno para revertir esta tendencia negativa?, eso se preguntan. La respuesta es nada. Desde que inició la administración corralista, con los mal llamados planes de austeridad la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico sufrió grandes pérdidas presupuestales.

Prácticamente la dependencia en la que alguna vez despachó Mesta como subsecretario quedó desaparecida. Salvo inversiones menores de organismos descentralizados en municipios pequeños, no hay promoción alguna. Menos de las dos ciudades principales, la capital y la frontera.

Así, los dichos, informes y datos que difunde Mesta Fitzmaurice son irreales. A menos que al decir que Chihuahua ocupa las primeras posiciones hable de los primeros 20 lugares. Una burla.