‘El Chueco’, desesperado pero nada arrepentido

La frialdad maligna de “El Chueco” para desarrollar sus actividades delictivas va más lejos de apretar el gatillo y matar a dos sacerdotes a sabiendas de que lo eran.

Levantar y asesinar gente “común”; sembrar, cultivar y vender droga por kilos o toneladas, aterrorizar a la población, son nada para el ahora internacional, deplorablemente famoso, jefe de una facción criminal del Cártel de Sinaloa en la enorme franja serrana donde hace límite Chihuahua con Sinaloa.

Deberán analizar los sociólogos si José Noriel Portillo Gil agrega a su patología delictiva la cobardía o forma parte de su personal estrategia para tratar de escapar del gobierno echando a otros la culpa de sus actos que van más allá de aberrantes, irracionales y monstruosos.

Las grabaciones que presentó en exclusiva El Diario el viernes hablan de un “Chueco” algo desesperado, pero nada arrepentido. “Pues ni pedo, ya está hecho, a ver qué pasa...”, dice en una conversación antes de solicitar a uno de sus cómplices, en otro audio, que asuma la culpa por matar a los “curitas” para que no “valga vergas todo el pedo”; es decir, para que no se caiga su negocio.

Pidió literalmente un sacrificio por la causa malhechora; por el beso del infierno, como diría Serrat en un verso antipoético para este caso: que se entregue “el morro”, que lo “haga el wey por todos... convéncelo”.

Pero no obtuvo respuesta positiva de su secuaz, a quien igualmente propuso entregarse.

“Está bien difícil; ya platiqué con él ayer, y como dijiste, yo tampoco. Yo no me entrego, pues, prefiero andarme escondiendo; de hecho eso voy a hacer de aquí en adelante... El (el morro) prefiere andar acá... y pues está carajo porque no fue cualquier cosa ese rollo”.

Una lucecita de sentido común iluminó al interlocutor y cómplice de Noriel: “no fue cualquier cosa ese rollo”. No estuvo dispuesto en tirarse a matar solapando al jefe porque está consciente que su vida llega hasta donde se entregue o sea detenido. Enredarse en banderas filantrópicas si mucho es para los idealistas no para los enemigos de la sociedad.

Desde hace al menos cuatro años menospreció también “El Chueco” al mundo exterior a su región de control primero secuestrando y después asesinando al profesor norteamericano, Patrick Braxton, cuya impunidad le generó confianza para jalar el gatillo contra los jesuitas, el guía de turistas y al menos a un par de sus escoltas en junio de este año.

El “criminólogo” y “psicólogo”, Javier Corral, entonces gobernador del estado, además de asegurar que detendría a “El Chueco”, afirmó que el asesinato del estadunidense acabaría con la carrera del joven delincuente.

Momentos antes de matar a los sacerdotes presenciaba quitado de la pena en Cerocahui un juego de beis de un equipo que él mismo patrocinaba.

Nada de eso. Salivazos los de Corral. No solamente no redujo “El Chueco” su negocio; lo acrecentó con tal éxito e impunidad que en solo un operativo llevado a cabo en abril de este mismo año le fueron asegurados 450 kilos de goma de opio, más de 80 armas cortas y fusiles, casi 20 mil cartuchos, 14 granadas, más de 20 kilos de cristal, varios kilos de cocaína, etc. Dijeron en la mañanera presidencial que iban por él, pero que escapó por “una filtración”.

Tras el asesinato de los católicos pertenecientes a la Compañía del Sagrado Corazón de Jesús ha sufrido esa facción cerca de 20 detenciones de sus sicarios y operadores por parte de policías ministeriales estatales, Guardia Nacional y Ejército, pero las mismas corporaciones de seguridad reconocen que la banda sigue muy activa.

Continúan manejando desde la zona de Creel, en el municipio de Bocoyna; hasta las Barrancas del Cobre, Bahuichivo, San Rafael, Cerocahui, Urique... es una enorme extensión sí escarpada, pero con los llanos suficientes donde son montados laboratorios y pistas de aterrizaje para los “pilotos moteros”.

Es un codiciado territorio que no piensa el Cártel de Sinaloa dejar al de Juárez, o a La Línea. No solo es la disputa por los narcóticos, es también el control de las policías municipales, el total de la venta de cerveza y alcohol, la tala de madera y las extorsiones.

Los distintos niveles de autoridad que siguen los pasos a “El Chueco” han logrado establecer que los jefes máximos del delincuente en el Cártel de Sinaloa, los hijos de “El Chapo” Guzmán, Archivaldo y Ovidio, han tratado de evitar los “problemas” generados por el joven chihuahuense oriundo de Urique.

Luego de obtener los audios publicados por El Diario y otros que han logrado mantener en “absoluta reserva”, los investigadores han arribado a la conclusión que al menos en apariencia hay algunos cambios en la comunicación y en la operación del Cártel con el grupo “de Urique” porque la zona está muy caliente.

Los patrones originales de Portillo son conocidos como Gente Nueva de los Salazar, con su centro de operaciones en Sonora, con alcance hasta Chínipas y Madera, en la región de Chihuahua.

Al mando de esa facción ha aparecido “El Tío Pin”, o Crispín Salazar, quien habría buscado tomar distancia de Portillo desde el secuestro y muerte de Patrick Braxton; pero además porque ya venía cargando con otro tema similar; Crispín es señalado como el autor intelectual del asesinato de la periodista, Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo del 2017. Desde entonces ha reducido su capacidad de maniobra. Tiene por este caso orden de aprehensión.

Para las corporaciones de seguridad no queda claro en qué momento preciso fue Noriel “transferido” a otro grupo de Sinaloa de la misma facción Gente Nueva, pero apodado Los Paredes, con Elmer C. al frente, alias “El Pluma”, quien habría sido enviado a Chihuahua entre 2018 y 2019 a respaldar a Los Salazar para enfrentar a La Línea que buscaba arrebatar el control de Madera en la ruta hacia parte del noroeste de Chihuahua.

De distintas formas han hecho llegar ambos grupos, Paredes y Salazar, mensajes a los grupos de inteligencia federales y estatales, y desde luego a los norteamericanos empeñados también en lograr justicia por la muerte de Braxton, que “El Chueco” ha seguido trabajando, pero por solo por su cuenta.

Le creen los policías y los militares a Los Salazar porque han sufrido bastantes bajas tras operar durante más de 20 años a sangre y fuego, pero no a Los Paredes si recibieron la encomienda superior de mantener para Sinaloa la región de Bocoyna, Urique, Guachochi, etc.

Seguramente, eso lo tiene también bien medido “El Chueco” y por eso gran parte de su estrategia ahora es tratar de desviar la atención mientras “baja este pedo”. No tardará, por lo tanto, en dar otra desagradable sorpresa en cualquier momento.

La presencia policiaca y castrense en aquella región bajó a prácticamente nada; solo los equipos de inteligencia no descansan en sus cuarteles tratando de descifrar movimientos y paradero del brutal delincuente.