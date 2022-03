El Chamizal es patrimonio de todos los juarenses

Ningún juarense cuerdo estaría en contra de defender a El Chamizal como patrimonio de la ciudad, sin duda alguna, ningún habitante de esta frontera aceptaría que intereses perversos y malintencionados se apoderen del pulmón más grande que tiene nuestra ciudad. ¡Claro que no!

Pero ¿quién pretende adueñarse de lo que no debe? De nuestro patrimonio. ¡Nadie! Nadie pretende quitarnos lo que es nuestro, nadie. Pero hay grupos que piensan que eso puede ocurrir con la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones que está en curso.

Pero hay que distinguir muy bien el parque de El Chamizal, su zona arbolada y de recreación familiar, de todos los demás espacios que lo componen, porque no todo El Chamizal es parque. Lo sabemos perfectamente.

Todos los juarenses conocemos bien esa zona, perfectamente bien, y sabemos que los hoyos de El Chamizal han estado abandonados y en desuso total por décadas. Por muchos años. Son sólo terrenos baldíos que no tienen actualmente utilidad alguna, ni árboles ni nada.

En esa zona, El Chamizal, hay edificios (UACJ, Municipio, Federación y estadio de futbol), campos deportivos y espacios sin uso. No todo El Chamizal es parque, ni árboles, ni espacio comunitario. Es importante no perder de vista este punto.

Sólo como contexto pertinente, transcribo partes de lo que dice la publicación (pdf) titulada “Chamizal” de la página oficial de la CILA (Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos):

“El Chamizal era una porción de territorio con superficie de 243 hectáreas, aproximadamente, entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Este territorio se encontraba a principios del siglo XX, al norte del Río Bravo, es decir en su margen izquierda, pero estaba en la margen derecha, o sur del río cuando fue trazada la línea Emory-Salazar y pertenecía a México física y jurídicamente al entrar en vigor los tratados de 1848 y 1853, sobre lo cual no hubo jamás la menor controversia”.

“En octubre de 1866 el terreno de El Chamizal fue adquirido por el Sr. Pedro Ignacio García y del Barrio. A su muerte pasó por herencia a ser propiedad de su viuda, la Sra. Beatriz Azcarate de García y al fallecimiento de ésta en 1925 pasó a sus hijos, uno de los cuales, Raymundo S. García, compró de sus hermanos sus derechos de propiedad. Finalmente, la propiedad pasó a Pedro N. García hijo de don Raymundo”.

“El nombre de El Chamizal es muy antiguo, pues aparece en el antecedente documental histórico más remoto con que se cuenta, o sea la solicitud de título que sobre la tierra así llamada presentó el colono Ricardo Bruselas en junio de 1818. Chamizal viene de chamizo, planta humilde, pero de gran valor como forraje, abundante en los terrenos en cuestión”.

El documento en mención cita detalladamente la historia sobre la posesión de la tierra, así como los cambios que se dieron en cuanto a la delimitación de los territorios legales entre México y EU en esos tiempos. Dicho documento se puede leer completo en esta dirección web: https://cutt.ly/AScd68u

Ese texto de CILA continúa en otras de sus partes: “No obstante las gestiones que realizó el gobierno mexicano, las negociaciones se suspendieron durante nueve años, mientras la Comisión se ocupó del asunto del agua para el Valle de Juárez y no fue sino hasta el 19 de julio de 1907 que Enrique Creel, Embajador mexicano en Washington, propuso un arbitraje cuyo fallo definitivo e inapelable estaría a cargo de una comisión mixta compuesta de los mismos miembros que formaban la Comisión Internacional de Límites, integrada y presidida por un jurista designado por el gobierno de Canadá”.

“Mientras se trabajaba en la construcción de la principal presa internacional, se logró la solución del mayor problema desde el punto de vista político, que empañaba las relaciones entre México y los Estados Unidos desde principios del siglo XX: el problema de El Chamizal. Después de que el gobierno de los Estados Unidos se negó a aceptar el fallo arbitral de 1911 que le adjudicó a México parte del territorio de El Chamizal, siguió un largo período de más de cincuenta años en que los Estados Unidos ejercían jurisdicción de facto sobre el territorio en disputa y México lo seguía reclamando”.

“Los Estados Unidos reconocían que el territorio seguía en disputa, lo cual impidió que la ciudad de El Paso se desarrollara satisfactoriamente en su sector sur. Muchos de los terrenos de El Chamizal estaban ocupados por personas sin títulos de propiedad y otros eran ocupados por personas con títulos fraudulentos”.

“En 1932, Washington ofreció a México regresarle el importe del Fondo Piadoso de las Californias a cambio de la parte mexicana de El Chamizal, pero México rehusó la oferta”.

“En distintas ocasiones surgió la idea en los Estados Unidos de que México cediera sus derechos en El Chamizal a cambio de un mayor volumen de agua del Río Bravo para el riego de los terrenos del Valle de Juárez. México no consideró en serio dicha propuesta, porque no disponían los Estados Unidos de más agua para poder ampliar la dotación al Valle de Juárez. Durante la negociación del Tratado de Rectificación del Río Bravo en el Valle de Juárez, firmado en 1933, se propuso canjear algunos terrenos americanos por la parte mexicana de El Chamizal, pero una vez más, México no aceptó”.

Sin embargo, pese a la intención de ambos gobiernos por cumplir con el laudo de 1911, hubo demasiados factores que alargaron por años el proceso, entre algunos de los más importantes destacaron la definición sobre los límites del territorio, la oposición de los paseños y otros de carácter social y hasta étnico.

Continúo con la transcripción del documento de CILA: “La Convención de El Chamizal entró en vigor al canjearse las ratificaciones por los dos países el 14 de enero de 1964 y los Estados Unidos iniciaron la labor de despejar los terrenos que deberían transferirse a México”.

“El embajador Mann, el comisionado Friedkin, el juez federal R.E. Thomason y el alcalde Judson Williams hicieron una magnífica labor de convencimiento entre el público de El Paso, tanto con relación a los aspectos legales como con respecto a la compensación por las propiedades afectadas. El gobierno de los Estados Unidos compensó a los propietarios no con el valor catastral de sus propiedades ni con su valor comercial estimado, sino con el valor de sustitución, lo cual permitió a los habitantes de los terrenos afectados mudarse a casas de mayor calidad”.

“Los Estados Unidos tuvieron que desplazar a más de 500 habitantes de la zona de El Chamizal, así como a 80 negocios e industrias: las casas, generalmente bastante antiguas y de poco valor, fueron demolidas, así como los edificios comerciales e industriales. México seleccionó las instalaciones que deberían pasar intactas a su jurisdicción, siendo estas el edificio de oficinas del Servicio Migratorio (hoy escuela preparatoria El Chamizal), el campo de concentración de inmigrantes indocumentados (hoy Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), el cuartel general de la Border Patrol (hoy sede de la Comisión de Límites y Aguas) y un almacén terminal de una línea de camiones de carga (Junta federal de Mejoras Materiales y después oficinas municipales de Ciudad Juárez). El Banco de Crédito Hipotecario y de Obras Públicas, representado por el ingeniero Rafael Sánchez Juárez, efectuó el avalúo de estas propiedades y pagó su valor estimado al gobierno americano”.

“La demarcación de la nueva línea divisoria internacional quedó formalmente consignada en el Acta número 228 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, de fecha 19 de octubre de 1967. El 28 de octubre de ese año los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. Jonson se reunieron sobre la nueva línea divisoria para efectuar la ceremonia de transferencia de dominio eminente de los terrenos adjudicados a México en cumplimiento del Laudo de 1911”.

Hay mucho más que decir sobre la apasionante historia de El Chamizal, pero eso lo dejaré para una segunda entrega, porque resulta igual de interesante para los fronterizos. Por hoy, sólo terminaré diciendo que El Chamizal es patrimonio de los juarenses y que nadie nos lo quiere quitar, sólo se trata de un esfuerzo por darle a esta ciudad un poco de lo que tanto nos han regateado antes: desarrollo económico y urbano.

En el decreto presidencial de la época, 248 hectáreas de El Chamizal fueron donadas para el parque municipal, 19 para el estadio deportivo, 66 hectáreas para otros usos. En una pequeña parte de esas 66 hectáreas es donde se pretende construir el Centro de Convenciones. Nadie pretende quitarnos nada.

No permitamos que nos engañen con premisas falsas, con planteamientos tendenciosos. El parque de El Chamizal no está en los hoyos. El Chamizal es de todos, y los beneficios de un centro de convenciones en ese lugar también serán para todos.