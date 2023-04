El centro contra Chihuahua

Como no se veía hace años, nuestro estado padece en estos días el embate del centralismo, ese que creíamos superado, que costó vidas, y que es en muchos sentidos tan dañino.

La modelación del sistema político de México ha pasado por varias etapas muy claras, cada una de las cuales le ha legado una característica que ahora nos define en el concierto internacional. El primer gran debate, traducido en luchas feroces, fue el Centralismo contra el Federalismo, durante casi toda la primera mitad del siglo XIX y que culmina en favor, al menos en teoría, del segundo concepto. Somos una Federación de estados. La segunda definición, puesta a prueba por un breve período, fue el de la Monarquía, Maximiliano, o la República, Juárez. Venció la segunda, para no volver a cuestionarlo más. Somos una república y federal desde mediados del siglo XIX. La Revolución Mexicana terminó por agregarle un elemento más. El sustrato ideológico de dicho movimiento se puede sintetizar en estas pocas palabras: sufragio efectivo, no reelección, tierra y libertad. Nueva síntesis: somos una república, federal, y democrática. A partir de entonces, nadie discute si así tiene que ser o no. El debate histórico está saldado. Ahora solo falta llevarlo a la práctica. Y aun andamos perdidos en ese inhóspito laberinto.

Justo en semanas recientes Chihuahua puede ejemplificar con sus heridas los saldos de esos procesos interrumpidos, de gobiernos infecundos, de estudiantes aventajados diplomados y maestros en simulación, despilfarradores de tempo, usuarios de vidas ajenas desechables a gusto o conveniencia. Manipuladores del poder sin cota ni cauce, emisores de órdenes sin más móvil que la simple posibilidad de hacerlo, tope donde tope.

Solo así se explican cómo, sobre las rodillas, con los extremos de las extremidades inferiores, desde un escritorio a 50 metros del suelo, se han lanzado a paralizar la producción agropecuaria de la rica zona sur chihuahuense, cortando a la siniestra la energía eléctrica, de los campos que algún día que suponíamos próximo, deberán llevar comida a nuestras mesas. Pero no. Allá andan por tierra distinta a la que se les queda entre las uñas, amagando y ejecutando sin distingo ni análisis, sin evaluación ni conciliación, al son de “primero corto y después averiguo”. Gobierno federal contra el campo chihuahuense, otra vez, como hace dos años hicieron con el agua, con pernicioso salgo, material y sore todo humano. A estas alturas uno los imagina solo ideando formas originales y efectivas de arruinar la vida. Que se compren una y se entretengan. Otra vez, como hace dos años y casi dos siglos. No entendieron nada, no aprendieron nada, y no ganarán nada.

Otro frente de esa lucha centenaria ya perdida para el ejército de la burocracia central se libra en el escenario de la frontera norte. Muy dóciles con el amo en turno del Tío Sam, ofrecen sumisos la cerviz al tiempo que vociferan un falso patriotismo de solo dientes afuera, para convertir a México en dique de contención de los fracasos económicos, políticos y humanos, de socialistas y populistas centro y sur americanos, felices de que su hermano mayor azteca se alquile de tapete de Temoaya para la antesala de la mansión estadounidense.

Y les ofrecen los funcionarios federales morenistas, las carreteras, calles, barrios, parques, empleos de los juarenses, a los migrantes atraídos y alentados por el falso humanismo del gobierno populista. Sin saber que dichas palabras no son respaldadas por nada en concreto. Ni siquiera buenas intenciones. Y cuando los captan por revoltosos en esos ghetos del siglo XXI que son los centros migratorios, hogueras en potencia mal disimuladas, no pueden asumir la mínima responsabilidad. Y se quedan con el ajeno sombrero de las caravanas en las manos, prueba irrefutable de su felonía.

El gobierno central contra los juarenses, a los que no responden con un solo peso para paliar la crisis, ya no digamos, porque es como pedirles el diseño de un viaje interplanetario, que presenten un plan de trabajo, coordinen esfuerzos, repartan las cargas, alumbren una acción efectiva. Como dijera años atrás Massiel en la canción que la hizo famosa, “es más fácil encontrar rosas en el mar”. O en sus palabras, es más fácil culpar a los otros y los de antes.

Hay otros ejemplos recientes de esa escaramuza centralista, como la legislación para extinguir la creación de empleos en la minería. El cese de la atención a la gente por el seguro popular, próximo a ser aniquilado por falta de medicinas y el fin de la actividad neurológica burócrata.

Frente a esa horda de incompetencia central existen miles, millones de chihuahuenses que buscamos construir las condiciones para tener trabajo, seguridad, comida, educación. Que no nos asustan ni su estulticia ni su rencor. No nos dejamos. Los campesinos del sur, mujeres y hombres juarenses, de trabajo y esfuerzo, saben dónde se les apoya y dónde se les lesiona. De la palabra pasamos a los hechos. La bandera federal aun ondea por lo alto.