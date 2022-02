El caso Loret de Mola

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias de prensa mejor conocida como las mañaneras denunció los ingresos que recibía el periodista Loret de Mola, dicha denuncia acaparó los medios nacionales, hubo quienes acusaron al presidente de violentar la vida privada y los datos personales del periodista y, por otro lado, quienes defendieron el que lo hiciera por ser un asunto de interés público.

Más allá de las posturas políticas que se le pueda dar, este caso sin duda es un asunto que debe ser estudiado a la luz de los derechos humanos, ¿encontramos una colisión de derechos? Analicémoslo, por tanto, desde esa óptica.

PUBLICIDAD

Así pues, por el lado del presidente encontramos el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 6 constitucional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entendiendo a este derecho desde sus dos dimensiones: una individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada.

La denuncia del presidente con relación a los ingresos por al menos 35 millones de pesos anuales del periodista se localiza dentro de estas dos dimensiones. Incluso se encuentra dentro de los discursos protegidos por el artículo 13 de la Convención como lo es el discurso político y sobre asuntos de interés público, además no entraría en los discursos no protegidos por la libertad de expresión pues en ningún momento se observa apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia.

Ahora bien, hay que tomar en consideración, que el presidente ante los ataques constantes del periodista a su gobierno y a su persona, ejerció como siempre lo hace su derecho de réplica mismo que se encuentra en el artículo 6 constitucional, y es que recientemente el periodista había sacado un reportaje atacando la vida privada de uno de sus hijos y con ello pretendía atacar la honra y la reputación del Ejecutivo federal y yo agregaría que también intentó acatar el orden público, pues pretendía poner en duda la moralidad pública.

La conducta del Ejecutivo no puede considerarse autoritaria, al contrario, hay un orden democrático, pues hoy hay condiciones estructurales para que todas las personas pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión, con vigor y sin miedo, a ser sancionado por ello. Andrés Manuel López Obrador tiene claro que la libertad debe garantizarse no solo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado. Pues ello refleja pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura, elementos sin los cuales no podría existir una sociedad democrática.

En una democracia es válido el debate público tal y como lo hace el presidente a través de su derecho de réplica pues eso conlleva la legitimidad, y la fortaleza de las instituciones públicas.

Ahora bien, con relación al derecho que encontramos por parte del periodista tenemos el de la vida privada y los datos personales, consagrado en el artículo 6 constitucional y en el artículo 11 de la Convención, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el periodista Loret de Mola es una figura pública, por lo que es evidente que esta más expuesto al escrutinio y a la crítica pública, incluso a la crítica del mismo presidente, es decir se ha expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y, por tanto, sus actividades salen del dominio de la espera privada para insertarse en la espera del debate público. En ese sentido resulta de interés público las actividades que realiza el periodista y más cuando ha sido señalado de realizar montajes (caso de Florence Cassez) y campañas de desinformación que han tenido como fin desestabilizar la democracia y crear desconfianza en el gobierno, dejando a un lado el deber de constatar en forma razonable los hechos en que fundamenta sus opiniones, pues resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información, pues lo que se busca proteger es el derecho de las personas a no recibir información manipulada.

Más que violación de derechos, tenemos que hay promoción del derecho a la libertad de expresión.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla