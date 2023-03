-El caso de tortura absuelto por la política

Solo pensar en el suicidio es catastrófico. Las razones suelen ser múltiples, pero una de las más aberrantes, más reprobables, más espantosas, es que una decisión semejante, fatal, irreparable, sea provocada en el contexto de interrogatorios policíacos.

“La verdad en esa ocasión fue la primera vez que pensé en suicidarme... debido a la presión que ejercía en mi persona la Lic... Pallares, el Lic. González... y otros ministerios públicos, todos los que me entrevistaron”.

Esas son las palabras textuales de J.J.B., quien denunció penalmente por esos hechos al exfiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Francisco “Paquito” G. A. y logró que la justicia los colocara tras las rejas, al menos desde noviembre del 2022 hasta esta semana.

Debía esperarse desde el inicio de ese caso que tomaría en automático un cariz político. Se trataba del exfiscal operador contra el duartismo del exgobernador, Javier Corral Jurado. Fueron movidos los hilos en el gobierno de la 4T para que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerciera sus indudables influencias en la justicia federal.

Fueron algunos intentos de “Paquito” y sus defensores puestos por el señalado corralato que al final bastaron para que los tribunales del Poder Judicial de la Federación dieran la maroma.

Pasaron de negarle dos veces un amparo por la fundada sospecha de los actos graves que le imputó la justicia estatal, a abrirle la puerta de la prisión donde estaba. La irreparable tortura en camino hacia el perdón.

El solo cambio de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por la gravedad del delito considerado existente, era cuestionable por el cúmulo de testimonios que pesaban en su contra.

No eran narrativas simples, sino evidencia nítida, pura, de que algunos detenidos habían vivido un infierno producto de severos complejos y traumas deseosos de venganza durante el régimen estatal entre el 2016-2021 para cuadrar investigaciones ministeriales que, a la postre, terminaron en fracaso.

Si el cambio de cautelar para “Paquito” generaba sospechas de intromisiones políticas, su liberación no puede tomarse más que como consecuencia de arreglos y acuerdos más allá de la vista y el poder legítimo de los jueces federales.

***

La denuncia inicial por tortura que dio pie a las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvieron su origen en un documento bien solventado con testimonios firmes de varias víctimas que sería presentado ante la Oficina del Gran Comisionado de las Naciones Unidas en México.

La Fiscalía estatal, entonces con Roberto Fierro al frente, recibió los crudos testimonios y no sabemos si, además del de J.J. directo contra “Paquito”, abrió y/o judicializó más expedientes durante el más de año y medio que estuvo al frente de la institución.

Material había de sobra no para una, sino hasta una decena de órdenes de aprehensión, y no únicamente contra Francisco, sino contra un montón de agentes ministeriales y del Ministerio Público perfectamente identificados.

Además del susodicho exfiscal, fueron mencionados como acusados de actos de tortura, Claudia Ch. A., Beatriz A. B., Martha P., Sandra Cecilia D.Ch., Laura Renata M.B., Uriel Ch., Ernesto Ch., Lic. Flores, “Lic. Chaires”, entre “otros que no recodamos sus nombres, al igual que policías de la Agencia Estatal de Investigación”.

La mayoría de ellos están plenamente identificados y algunos siguen protegidos en puestos de bajo nivel de la FGR que se prestó a ser refugio de quienes en su momento fueron acusadores en la farsa que Javier Corral llamó “Operación Justicia para Chihuahua”.

“… ahí empezó la presión psicológica, me decían que no me creían (…) me amenazaron con detenerme en ese momento diciéndome que ya había testigos que habían declarado (…) que les tenía que declarar la verdad que ellos querían”, así narró uno de los detenidos, que ocupó un puesto medio en la administración de Duarte.

“Me decían que cooperara, que estaba con ellos o contra ellos, y si no, era enemigo del Estado y el Estado se iría contra mí y contra mi familia, así durante muchas horas, hasta que llegó un momento en que me quebré y comencé a llorar por la desesperación”.

“Comencé a sentirme mareado, lloré sin poderme parar, no podía respirar, me dio taquicardia, sudaba, pensé que me iba a dar un infarto (…)”, continúa el testimonio de quien, así, fue obligado a ser testigo de identidad reservada, acostumbrándose a vivir en estrés permanente y con el miedo de que en cualquier momento podrían desaparecerlo.

Coincide en lo esencial otra declaración de otro “testigo protegido”, con la adición de que en su caso hasta su madre fue perjudicada, pues iban patrullas a buscarlo a casa de ella, sin tener causa en contra, hasta que lograron quebrarlo para que firmara una narración a modo.

“(…) fue tanta la presión y tortura psicológica que ejercieron en mí que incluso tengo consecuencias cardíacas, además de que afecté a mi familia, mi esposa, mis hijos que viven con la zozobra constante de lo que pueda pasar”. Esta es otra narración de un afectado más.

“Y además me enteré que Javier Corral observaba en tiempo real todas mis declaraciones tomadas bajo tortura”, asegura el afectado, también pasado por el necesario tamiz psicológico para comprobar la existencia del delito, condición reconocida por un juez estatal y un juez federal.

Otros tres testimonios que sustentan la acusación versan sobre lo mismo y permiten presumir el modus operandi seguido con ligeras variaciones entre los casos.

***

Algo sintomático de la indebida politización del caso de tortura fue la presentación pública de “Paquito” como “el fiscal Anticorrupción de Javier Corral”. Así fue presentado en la narrativa del grupo del exmandatario.

Así, la defensa logró sembrar la idea de que el detenido no era el investigador de medio pelo de la FGE que Corral, en papel de policía y agente del Ministerio Público, utilizó para tratar de vestir de legalidad una operación cuestionada de principio a fin.

En ese contexto, “Paquito” buscó zafarse de los cuestionamientos a sus excesos conocidos incluso dentro del equipo cerrado de Corral Jurado. Fue un vulgar jefe de ministerios públicos de los que antes eran conocidos como gorilas por la brutalidad en su conducta.

Quienes compraron el argumento facilón del corralato fueron engañados de entrada con el concepto. El funcionario procesado, esté en libertad o en prisión, sea declarado inocente o culpable, fue un empoderado agente del MP que le reportaba directamente al exgobernador y seguido pasaba por encima de la estructura jerárquica oficial. También de esto hay pruebas a puños.

Su obediencia de gato en las causas prioritarias de Corral lo llevó a ser fiscal de Derechos Humanos de la FGE hacia el final del desastroso quinquenio. Sin duda un insulto a los chihuahuenses, a la ley.

Presentarlo mediáticamente con un cargo que jamás ocupó, el de Anticorrupción, es una realidad política, como lo es la intervención del poder político en la esfera judicial.

La salvación momentánea de “Paquito”, a la vez, no obedece al supuesto deseo o interés de que haya justicia, sino al de enderezar un golpeteo sistemático hacia la administración estatal que sucedió al corralato, con el ánimo de distraer y dinamitar una gestión que, cuando menos, no simula y no miente cínicamente como la anterior.

El tratamiento político del caso es claro y el interés detrás también. Esa claridad afloró desde búsqueda desesperada de chicanas y amparos que pusieron a prueba a los tribunales federales, de nuevo expuestos al escarnio por decisiones tomadas fuera del sistema judicial.

El aparato de justicia federal, que raras veces hace honor a su nombre, queda en entredicho desde el momento en que negó dos amparos; y luego, en tremenda maroma, en una segunda instancia cambió ipso facto todo para acomodar la libertad del procesado.

La política haciendo de las suyas.