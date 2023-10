El cáncer que no puede evitarse

Sin duda una de las más grandes preocupaciones a nivel mundial y localmente en Ciudad Juárez, son las enfermedades crónicas o ahora llamadas, no transmisibles, y esto se debe a que nuestra población ha alcanzado mayores niveles de sobrevida, con el paso de las décadas hemos encontrado nuevos conocimientos y estrategias diagnósticas, a muchas de las enfermedades que nos acechan. El lidiar con la pandemia por el virus Covid-19, también nos enseñó que ante las mayores afrentas debemos estar alertas con las poblaciones más enfermas o sensibles, pues el vivir más no significa realmente que se alcance una plenitud.

Para las mujeres la esperanza de vida se ha incrementado a 79 años en nuestro país, y es menester de todos y de todas encontrar estrategias para que nuestra salud se deteriore lo menos posible con el paso del tiempo, sin embargo el cáncer es una de las mayores afrentas que sufre la población de personas mayores, misma que se proyectaba para el año 20230, en 14 millones de habitantes, en México.

Llegamos a más años de vida, pero… ¿lo hacemos con salud?... ¿en nuestro peso ideal?... ¿sin comorbilidades como la diabetes o la hipertensión?... lo hacemos ¿solas o con nuestra familia?... con un Sistema de seguridad social o bajo un régimen de servicios de salud eficiente, capaz de afrontar todas nuestras necesidades, o bien lo haremos gastando de nuestro bolsillo o pensión, con rol de cuidadoras de nuestras parejas, hijos, nietos, con todo el esfuerzo que ello conlleva.

De estos padecimientos, existe una condición que pone en jaque no solo a las personas, sino a los sistemas de salud, el cáncer y de ellos, el cáncer de mama, es en estos momentos la mayor causa de muerte en nuestras mujeres mexicanas, donde el año 2022 registró un total de 15 mil casos más, y de poco más de siete mil muertes por esta causa. De este padecimiento, sabemos que es curable con altas tasas de efectividad, más del noventa por ciento si se detecta en estadios tempranos, mediante estudios de imagen como lo son las mastografías. Cuando una mujer o su médico o enfermera alcanzan a palpar una tumoración, es porque han ocurrido al menos siete años desde el inicio de esas lesiones. La ventana de oportunidad se ha perdido entonces.

De los factores de riesgo, el principal pues es, el ser mujer per se, y la edad, por lo que a mayor edad, incrementamos nuestro riesgo, la maternidad postergada, o no haber dado lactancia otros de los factores, pero si solo nos ceñimos a los dos primeros, pues millones de mujeres estaremos en esa cuerda floja de caer bajo este diagnóstico. Medidas en algún punto preventivo, como el mantener nuestro peso ideal, no fumar, no beber alcohol, ofrecer lactancia al menos los primeros dos años de vida de nuestros hijos. Y aun así no existe un consenso que este apuntando a que estos factores puedan realmente proteger. Entonces, ¿es evitable el cáncer de mama aun cuando conociéramos nuestra genética y pudiésemos identificar genes que pueden codificar para el cáncer? Definitivamente, no. No en este momento. Lo que sí podemos hacer es procurar métodos diagnósticos cada vez más sensibles a la detección desde que las lesiones son milimétricas o menores. Apostar a que la inteligencia artificial, sea capaz de apoyarnos en este sentido.

Por otra parte, llevar estos servicios a todas las mujeres, no es tarea fácil y menos en estas fechas, cuando el 19 de octubre, conmemoramos el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, pues aunque todo luce de listones rosas, el mensaje real de prevención no se ha introyectado, en la mayoría de las mujeres, especialmente en aquellas que nunca han acudido a hacerse un estudio de tamizaje, que es la búsqueda intencionada en población aparentemente sana. Es por esto que hay un fundamento científico para hacer las mastografías solamente en mayores de 40 años , como pesquisa o tamizaje, y es que el tejido mamario, por sus elementos y su clara relación con nuestras hormonas femeninas, llamadas estrógenos, se muestra denso, es decir blanco ante un estudio de imagen, como lo la radiografía de las mamas , que es la mastografía o también conocida como mamografía, entonces resulta poco útil hacer este estudio antes de esa edad, pues tendríamos un tejido normalmente denso, con dificultades para poder apreciar lesiones reales en el caso de que existieran, además las interpretaciones de estos estudios aún son parte de un proceso humano de clasificación. Imaginemos que los médicos más diestros de la ciudad y calificados para interpretar se cuentan con los dedos de las manos en Ciudad Juárez. Pensemos en un día habitual, donde ellos interpretarían al menos 50 estudios. Es por obviedad que consideraríamos cierta fatiga visual y tal vez alguna omisión al identificar lesiones milimétricas. Por ello, es que estas semanas de octubre rosa, mes rosa o como quiera que designemos una campaña, deben servir para identificar a esa población que nunca ha sido sometida al escrutinio, o tamizaje y que su riesgo no de padecer cáncer de mama, sino de no ser detectada a tiempo, sería cada vez, más factible. Por eso pedimos que vayan las mujeres que nunca han acudido a una mastografía, por miedo, vergüenza, cultura, presión familiar o social, situación económica o de falta de acceso.

Cuando logramos llegar a esa población en este mes, es que podemos sentir que hemos cumplido una meta, pues ese camino trazado, el de aquella mujer que ha sido revisada por primera vez, lo recorrerán ya ellas solas, cada año o cada dos años. Es decir empujémoslas un poco al sendero de la protección. Sensibilicemos y animemos.

De sabernos portadoras de esta enfermedad, siempre esperamos que sea en etapas que podamos ser tratadas con efectividad y el menor de los daños.

En octubre, en noviembre, siempre seamos sensibles, seamos rosas para apoyarnos, para entender el tema, sororas, no solo se lastima el cuerpo, sino la familia, ¡ayudemos todos!