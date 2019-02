• ¿El campo de golf convertido en residencias?





• Pelean Gobernación con uñas y dientes





• El pastor de la Denali sigue la polémica





• Palacio opta por abandonar Cuauhtémoc





La renovación de mesa directiva en el Club Campestre de Juárez está alcanzando niveles insospechados de intriga, estrategia, traición, drama y suspenso. Sí, al más puro estilo de las nuevas teleseries pero con la salvedad de que esto es la vida real juarense.

Luego de una rigurosa investigación de campo por los reporteros de La Columna entre asociados del club, podemos concluir que las cosas se pondrán color de hormiga entre los seguidores y simpatizantes de las dos planillas que contienden: la de Unidad y Transparencia, encabezada por Gabriel Contreras, Óscar Baca y Marko Otero, y la Planilla Blanca, donde están todos los demás.

De entrada, ya existe una tremenda inconformidad entre los integrantes de la Planilla Blanca, por lo que han señalado como “triquiñuelas” legaloides y hasta ilegales de su contraparte, ya que lograron inhabilitar a Ricardo Trueba del Consejo de Directores, pero no así de la planilla, ya que se perfila como el mejor contendiente para alcanzar la presidencia del club.

Lo primero de lo que acusan a los de Unidad y Transparencia es de haber roto un acuerdo mediante el cual sólo habría una planilla para evitar todo este desorden, y se rompió con la clara finalidad de imponer como presidente a algún Otero. No queda claro si es por interés propio o de algún otro grupo de distinguidos consejeros.

Los asociados perciben que los de la planilla de Unidad y Transparencia tienen tomado por la fuerza el Comité de Elecciones con el fin de imponer a su alfil, pero lo que más temor e incertidumbre les causa es que dicho objetivo –la presidencia del club– sólo sea una pantalla para lograr el objetivo real: hacerse del Club Campestre para fraccionarlo y construir un espléndido, exclusivísimo y carísimo complejo residencial, a costa de sacrificar 50 hectáreas forestales que hoy representan uno de los pulmones más grandes y mejor cuidados de la ciudad. “Cosas veredes” diría el Mío Cid campeador.





***

El todavía nuevo director de Gobernación estatal, Ignacio Castro Velázquez, quien entró al relevo de Roberto Fuentes, ahora secretario particular de Javier Corral, comenzó una curiosa campaña de desprestigio contra la exdiputada panista Maribel Hernández, nombrada junto con él a finales de enero como jefa del Departamento de Gobernación en Juárez.

Por unos días nadie se explicaba por qué don Ignacio la había emprendido contra su compañera albiazul si, por el contrario, se daba por un hecho que eran aliados, pues ella ocupa el lugar en la frontera que él dejó al ser promovido a un cargo de mayor nivel.

Nadie se lo explicaba hasta que se supo que Maribel encontró un desastre en la oficina de Gobernación fronteriza, todo un montón de irregularidades atribuibles a Castro y a su lugarteniente Jorge Ostos.

Ambos arrastran algunos pecadillos tanto de la oficina a cargo de la inspección de giros negros como de la que administra la mafia del transporte público, en manos de éste último.

Total, pues, que los trancazos los comenzó la exdiputada, quien no se calló lo que encontró en la oficina que le dio Corral luego de unos meses en la banca, y la respuesta desde Chihuahua por parte del indiscreto Castro no se hizo esperar, con la campaña de desprestigio hacia la exlegisladora, quien de seguro debe extrañar el glamour de la Torre Legislativa ahora que conoce las entrañas del Gobierno del Estado en la frontera.

El conflicto en el que han entrado Castro y Hernández es de pronóstico reservado. Muy peligroso además, porque detrás de ambos hay crimen organizado directo e indirecto.

***

El polémico diputado Misael Máynez, del Partido Encuentro Social, también quiere un tren bala entre Chihuahua y Juárez, tanto que hasta lanzó la iniciativa en la plataforma Change.org desde hace unos días para juntar firmas electrónicas que apoyen la propuesta y sirvan para presionar a las autoridades estatales y municipales que se pongan a hacer obra con visión de largo plazo.

La idea –que no ha llegado ni siquiera a un Power Point, menos a un proyecto ejecutivo pero generó revuelo cuando el alcalde Armando Cabada la comentó metafóricamente entre empresarios juarenses reunidos por una visita que hizo la alcaldesa chihuahuita Maru Campos– forma parte del paquete de proyectos del legislador del PES, quien tiene la ingenua obsesión de dejar de lado las divisiones en Chihuahua y unificar a las dos grandes ciudades en un mismo objetivo.

Máynez Núñez, según el mensaje que promueve y que asegura fue anterior a que la pusiera sobre la mesa Cabada, argumenta que se debe apuntalar la economía chihuahuense mediante infraestructura y obra pública de ese calado, como el tren bala que dejó rondando en la cabeza de muchos el independiente presidente municipal.

Claro que juntar firmas, y en una plataforma digital, ni siquiera cara a cara, no le da garantía al tren bala de existir algún día, pero la semilla ya fue plantada y puede crecer si se riega.

¿La autoridad del pastor Máynez para aglutinar sectores? Ninguna. Vendió su voto al PAN por una flamante camioneta de modelo reciente.





***

En el PAN estatal observan con preocupación la falta de eficiencia de algunas dependencias estatales en lugares clave de la entidad, como el municipio de Cuauhtémoc, donde el alcalde Carlos Tena Nevárez se ha convertido en una de las mayores piedras en el zapato de un desorientado gobernador, incapaz de enfrentar con tino las adversidades y sin gente que le ayude en ese reto.

Mientras el moreno o amlista Tena marca la agenda, posiciona las acciones del Gobierno municipal, revira todo ataque estatal y neutraliza la insana intención por someterlo, el Gobierno del Estado está desaparecido en ese municipio, pues tiene delegados estatales para diferentes oficinas, pero sólo el mando policiaco impuesto a la fuerza es el que sobresale, generalmente para mal.

La oficina del Registro Civil, por ejemplo, está hecha trizas. Su titular, Jaime Trujillo Erives, se la pasa encerrado en su despacho y para que reciba a la ciudadanía es más complicado que visitar al gobernador en el Palacio de Gobierno y encontrarlo de buenas.

Los matrimonios a domicilio nada más no se pueden ya que no le gusta ocupar su tiempo en esas cosas, pese a que representan ingresos para la caja estatal, y tampoco le gusta hacerse cargo de los matrimonios en la oficialía, ya que eso lo delega a otra persona no autorizada. Como muchos burócratas, Trujillo tal vez sólo llegó a cobrar un generoso cheque a cambio de hacer lo menos posible.

Está el caso también de Manuel Ordóñez, delegado de Desarrollo Urbano, otro que crea más conflictos de los que resuelve y con una política de hace 50 años le da atole con el dedo a la ciudadanía, pero de aterrizar en acciones concretas, nada.

Para colmo la Recaudación de Rentas quedó en manos de un desconocido, luego de que Víctor Rodríguez Guajardo fuera designado secretario de Desarrollo Municipal. El actual titular es un fantasma que se aparece en algunos eventos públicos para cumplir únicamente con la función decorativa del cargo, pero de trabajo no, ni que fuera su obligación.

Por ello es que los panistas se quejan de haber perdido hasta las canicas en Cuauhtémoc en la elección del año pasado, lección que al parecer todavía no se aprende, lo que hace la situación todavía más preocupante.