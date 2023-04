El bullying y el manual de Carreño

Hace poco más de diez años en un colegio privado de Chihuahua convocaron a una reunión de padres por un incidente en un salón de sexto de primaria. Un grupo de niños hizo un simulacro de fusilamiento a uno de ellos, con un rifle de postas.

Desde entonces eventos parecidos se han multiplicado y van en aumento exponencial. Casi a diario se conocen noticias en el país, y desde luego Chihuahua no es la excepción. A esto se le denomina con una expresión inglesa que es “bullying”, acoso, abuso, que comprende diversas formas de violencia, particularmente en la etapa de la adolescencia, y en general se da entre quienes ostentan poder contra quienes se suponen más débiles de diversas maneras, física o emocionalmente.

PUBLICIDAD

El problema es que casi todo se aborda lamentando los hechos, prometiendo medidas enérgicas, y en general poco sucede. Sobre todo, porque se concentran casi exclusivamente en combatir efectos y no causas, ni las múltiples dimensiones que apuntan hacia todos lados. Porque como sucede con casi todo, queremos soluciones mágicas, inmediatas, baratas y sin esfuerzo. Y no terminamos de entender que eso no existe. Y así pasa el tiempo, y las cosas solo empeoran en forma acumulativa. Llegará el día en que se vuelva muy complicado revertirlo, aunque aún es amplia mayoría la juventud sana. Pero un solo hecho es doloroso, porque está de por medio el bienestar de personas, a quienes puede afectar su desarrollo en la vida que aún tienen por delante.

Este es un efecto de la cultura contemporánea, llamémosle “posmoderna”, que es tema largo, profundo y controvertido. Lo que quiero decir es que el bullying es una manifestación de una manera de entender y de actuar. Es decir, en los hechos una persona que abusa es alguien que no reflexiona en que el otro es un prójimo, es decir, un “otro yo”. El pensamiento del abusador lo lleva a rebajar al abusado a nivel de un objeto que puede usar para divertirse, para “sentir el placer” de someterlo, sin importar lo que sea, sienta o crea. No es persona, es un “algo” para hacer patente la capacidad de manifestar un poder, simplemente por poder y las sensaciones que de ello emanan. Y esa manera de pensar no salió de la noche a la mañana, y está fundado en corrientes de pensamiento que alientan el relativismo ético y el hedonismo existencial.

Que el bullying es un tema de fondo ético no hay duda. El relativismo tan arraigado en la cultura actual dice que lo que es bueno para unos, no lo es para otros, y no hay un criterio objetivo, ni nos rige una regla externa (heterónoma, para usar un concepto de mayor precisión filosófica). Si es así, nada impedirá que, si un adolescente considera que está bien pegarle a un menor, lo haga. Pero yo creo que sí existen reglas éticas, generales, externas y objetivas. Pongamos una de ellas “no haga a otro lo que no quieras que te hagan a ti”. Esa es una regla ética. Algo tan simple como esa expresión es un código moral. Pero quizá incluso lo suscriban los mismos abusadores, y aun así quizá no dejen de tener ese comportamiento. ¿Por qué?

Eso lleva a otra dimensión. Si una persona abusa de otras, y esa conducta no tiene una consecuencia, una sanción, evidentemente va a repetirla. Pero el concepto de autoridad y aplicación de sanciones también está en crisis. Se supone que corresponde a los padres educar en familia para que los hijos observen las reglas y respeten a los demás, y que las conductas personales tienen consecuencias. Pero no sucede eso. Por fastidio, incapacidad, desconocimiento, se quiere trasladar a los maestros estas dimensiones de la formación de los hijos. Otra cosa también es la conducta en las escuelas. Por lo que escucho, hay temor en maestros y directivos por hacer o decir algo a los presuntos abusadores, porque podrían terminar ellos siendo acusados de haberles hablado feo, decírselos de modo ofensivo, o incluso acusar agravios físicos quizá inventados o exagerados.

Hace años, parte de lo anterior se solventaba con algo ya tristemente olvidado que se llamaba “urbanidad y buenas costumbres”. Actualmente, nadie conoce el manual de referencia que era conocido como “el manual de Carreño”. Constituía una serie de reglas temáticas que nos decían cómo comportarnos en sociedad bajo el enfoque de las consideraciones al otro. Yo no propongo volver a él, muchos lo creen elitista y arcaico, con razón. Es un manual escrito originalmente a mediados del siglo XIX, aunque hay actualizaciones a los tiempos modernos. Pero en general no se estudia ni se promueve algo parecido. En ese sentido se habla de gente “sin educación”, muy diferente de gente “sin instrucción”.

Los esfuerzos que están en curso para resolverlo de fondo, provienen de gobiernos municipales. También de instancias educativas del Gobierno estatal. Y Gobierno federal está como en muchas otras cosas, absolutamente ausente. Y con tristeza, también padres de familia y los propios alumnos.