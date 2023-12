-El brutal trato de Corral en asesinato de maestra

-Armando y Cruz, reajuste de estrategias

- Sin mayor explicación, fuera tarjetas de CFE

-Contados los juarenses buscando el Ichitaip

No fue con el hígado por delante, como pudiera pensarse, el señalamiento de “asesino” que lanzó la diputada federal petista por Juárez, Lilia Aguilar Gil, contra el exgobernador Javier Corral.

La legisladora pensó bien lo que escribió en sus redes sociales y luego sostuvo en entrevista con El Diario. Acusa al golfista de ser partícipe, por múltiples omisiones y constantes actos de revictimización, en la muerte de su madre, la maestra Matilde Gil, esposa del líder eterno del Partido del Trabajo en Chihuahua, Rubén Aguilar.

La petista trajo a la memoria el crimen del que fue víctima su madre en 2017, a raíz de la incorporación de Corral Jurado al equipo de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, hecho que robó la atención, por lo patético que resulta, a la presentación del equipo de campaña de la mujer.

No podía quedarse callada Aguilar Gil y no pedir unidad de las mujeres de Morena para condenar al mismo Corral públicamente por un homicidio que quiso dejar impune, porque siempre lo tomó como algo menor por mera cuestión ideológica y machista.

No podía dejarlo pasar la legisladora que, además, cuando sonaba el nombre de Corral como posible propuesta para embajador en la administración de Andrés Manuel López Obrador, le escribió al presidente una carta con el fin de que no fuera a cometer el error de nombrarlo como mexicano representante en algún país.

Por eso, seguramente Aguilar Gil no quitará el dedo del renglón para que sus cuestionamientos sean escuchados en el equipo de Sheinbaum, al que se habría colado Corral Jurado mediante algún contacto guinda de los utilizados durante la campaña electoral pasada en la que traicionó sin pena al partido que le dio todo y de todo, Acción Nacional (PAN).

El exgobernador tiene como palabra favorita la de brutal para referirse a cualquier extremismo en la conducta de sus opositores, pues ahora se le acomoda perfecto a su actitud para con la hija de Matilde Gil, la legisladora, Lilia Aguilar.

***

La aparición formal de Corral en las filas de Morena, y en particular del equipo de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, obligará a dos políticos locales guindas a reajustar sus miras en sus objetivos de mediano plazo, o de inmediato más que mediano.

Uno de esos políticos es el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, a quien le desunen con el exgobernador profundas diferencias que llegan al grado de irreconciliables. Han peleado abierta y encarnizadamente sobre todo a partir del 2016.

Hasta el momento hemos sabido que Pérez Cuéllar goza de las confianzas de Sheinbaum y de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien viene operando político-electoralmente Chihuahua desde la pasada campaña por la gubernatura.

Pero Corral es ácido en el estómago de cualquier equipo, buscará afectar por cualquier medio al alcalde juarense. Quizá no lo tumbe hacia la reelección, pero en adelante solo vivirá para impedir que sea gobernador.

El otro político es Armando Cabada, hoy busca una senaduría. Transitó como alcalde más a fuerzas que con ganas paralelo a la administración estatal de Corral Jurado.

No tuvieron pleitos abiertos, pero sí muchísimos soterrados, el principal de ellos cuando el exgobernador pasó por encima del ayuntamiento juarense para hacer y deshacer con las calles de Juárez bajo el proyecto aún inacabado de la ruta troncal 2, las inútiles jardineras de las Américas y las tristemente célebres ciclovías.

Sin duda Corral también grillará a Armando cuanto le sea posible.

De ahí que tanto él como Cruz deberán buscar la forma o de combatirlo para quitarlo de en medio o de rodearlo para que no les provoque daño sustancial...o dejar Morena. Con él ahí no encontrarán jamás la paz.

***

Aunque es una decisión tomada desde hace varios meses, apenas empezaron los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a ser informados que dejará de funcionar en breve la tarjeta inteligente de pagos.

No ha existido una campaña masiva por parte de la empresa paraestatal, sino simplemente la información es proporcionada cuando los usuarios acuden a las sucursales, dejando muchas más dudas.

Los usuarios que venían manejándose con la tarjeta deberán acudir a pagar de manera bimestral el recibo y no de manera mensual, como lo venían haciendo desde hace nueve años.

Lo cierto es que las tarjetas quitaban demasiado tiempo a los usuarios, que debían tomar la lectura y acudir a realizar el pago a los cajeros automáticos.

Nunca fueron sustituidos la totalidad de los medidores analógicos por digitales, que son los que funcionan con las tarjetas, por lo cual CFE funcionó con una doble modalidad en el cobro del servicio.

Es muy extraño que aún el retiro de las tarjetas ocurra de manera tan desorganizada, porque ya empiezan a enfrentarse los usuarios con la novedad de que no les llega notificación de pago, ante lo cual deben acudir a sucursal, y ahí es donde reciben la nueva de que pasan al antiguo sistema bimestral.

Aún es tiempo de que la CFE se ponga las pilas, no vendría mal una campaña intensa, para que los usuarios no tengan que andar dando vueltas innecesarias a las escasas sucursales con que cuenta la institución gubernamental.

Es más, ni en la página principal de la CFE hay siquiera un aviso respecto a esta decisión de eliminar las tarjetas inteligentes, solo encontramos promoción de unos murales, que hasta eso, están preciosos, pero de lo que le interesa a la gente de a pie, nada.

***

De los 60 registrados, incluidos los tres que se bajaron de la competencia para ser comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la información Pública (Ichitaip), solo ubicamos a cuatro con raíces y/o crecimiento profesional en Juárez; el resto, la inmensa mayoría, son de la capital.

Algunos tienen orígenes en algunos municipios como Delicias, Cuauhtémoc, Aldama, pero su carrera profesional y actual desempeño ocurre en la ciudad de Chihuahua.

De esta ciudad ubicamos mediante una revisión de los curriculums, a los aspirantes Abraham Misraim Monarez Pérez, Adriana Zermeño Vázquez, Héctor Damián Conde Martínez y Sergio Sotelo Domínguez.

Será entonces de una inmensa mayoría de oriundos de la capital, de donde habrán de escoger los integrantes de la comisión especial, a los perfiles idóneos para ocupar la titularidad de los tres principales puestos del Ichitaip, en un proceso donde las entrevistas fueron sacadas a mata-caballo.

No fueron ajenas a incidentes las entrevistas, en particular por parte del coordinador de la fracción morenista, Cuauhtémoc Estrada, que fue insistente y punzante de manera particular con dos de las concursantes, Liz Aguilera y Mónica Sandoval.

La primera es ombuds-person de la UACH, con un pasado priista innegable, al cual acudió el legislador morenista para acusarla de que estaría violentando el principio de imparcialidad.

Lo mismo hizo con Mónica Sandoval, a quien le recordó una sanción por incumplir en sus obligaciones de transparencia como responsable de la unidad respectiva.

Las aspirantes se defendieron con sus propios argumentos, pero ahí quedó la daga clavada.

Hubo aspirantes que debieron enfrentar preguntas incómodas, otros que pasaron sin pena ni gloria, y otros quienes debieron responder cuestionamientos facilitos. Algunos de plano nada qué hacer en la entrevista.

El veredicto deberá estar listo para esta semana, a finales, restando solo la evaluación del curriculum, donde destacan cuatro o cinco aspirantes con doctorado, otros con maestrías y especialidades.

Antes del día 15 se prevé que podría estarse votando la decisión por el pleno del Congreso.

***

En campañas y precampañas nunca faltan las frivolidades.

En política hay de todo, y podemos esperar desde los baños de pueblo hasta la toma de banderas de las causas más sentidas, todo sea con tal de figurar entre el electorado.

Así es como se vio ayer el diputado local por el séptimo distrito por Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson, antes reconocido por ser un abogado pro derechos humanos, hoy convertido en un levanta dedos en el Congreso del Estado. Gris, sin propuesta legislativa, menos resultados.

El célebre ex ombudsman convocó a rueda de prensa poco exitosa afuera de la Fiscalía General del Estado para hablar acerca del caso de Karina Rubio Domínguez, activista asesinada cuyo cuerpo fue recién localizado enterrado en un yonke de la colonia Rancho Anapra.

El legislador se reunió con el fiscal Carlos Manuel Salas para pedirle que investigue con eficacia las causas y circunstancias por las cuales Karina fue asesinada. Pero detrás de la reunión las intenciones eran meramente políticas.

Desde un día antes, sin pudor alguno De la Rosa citó a reporteros para hablar sobre el tema de la activista, pero textualmente su equipo aclaró que también “hablaría sobre sus aspiraciones por la diputación en el distrito 2 federal”. No pudo guardarlo siquiera como sorpresa, por algo menos obvio que un plan con maña.

El señor ya fue diputado local por dos períodos consecutivos. Está por terminar el segundo. En sus años mozos fue derecho humanista. Ahora demuestra cero respeto para la familia de la víctima.