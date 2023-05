El bloqueo contra Cuba, un acto de rencor

Ciudad de México.- El recrudecimiento del odio del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba no tiene límite. El imperio del norte no le perdona a Cuba que un puñado de “barbudos” haya derrocado a su títere Fulgencio Batista; tampoco haber desafiado su poderío militar, que finalmente nada pudo hacer contra la voluntad de todo un pueblo de sacudirse la dictadura batistiana. Pero donde parece que más le duele, aún: que les hayan expropiado a sus ciudadanos inmuebles y empresas, no obstante que la propia Corte Suprema de Estados Unidos en su momento decretó como válidas esas nacionalizaciones.

Ahora Cuba se encuentra literalmente aislada. Estados Unidos mantiene un bloqueo desde hace 60 años como “castigo” a la decisión de una nación de ser independiente y autónoma, eso, para el gobierno norteamericano es inconcebible. Ningún pueblo del planeta tierra, al parecer, puede autodeterminarse en su política económica, para hacerlo, debe contar con su venia.

PUBLICIDAD

El bloqueo contra Cuba es palpable, hace un mes estuve ahí, y la isla vive una situación de emergencia. Falta lo más indispensable para mover la economía: ni más ni menos que combustible. El campo prácticamente está abandonado por falta de energía para operar los pozos y maquinaria para trabajar la tierra. Miles de hectáreas que en otro tiempo producían caña de azúcar para surtir el mercado internacional, ahora se encuentran ociosas, el fiel reflejo del odio del imperialismo contra Cuba.

Ahora falta de todo, los países que apoyan a Cuba en escasa cantidad de productos están constantemente sometidos a la vigilancia de Estados Unidos para que se cumplan las más de 240 medidas sancionatorias que pesan sobre la isla. Es inconcebible el servilismo y temor de muchos países que se dicen soberanos.

En la ONU la mayoría apoya a Cuba, pero en la práctica pocos hacen algo para ayudar. La Asamblea General reiteró en 2022, por enésima vez, su rechazo al bloqueo económico, proponiendo el fin del bloqueo. La ONU dice que el castigo es unilateral por parte de Estados Unidos, pero no es así, lo cierto es que se trata de una condena multilateral, porque las medidas contra la isla permean a todo aquel país que pretenda apoyar al régimen cubano.

Estados Unidos pretende, grotescamente, darnos lecciones de democracia, pero desdeña la abrumadora mayoría de votos en Naciones Unidas en contra del bloqueo. Pretende infundir la idea de que creen en un dios, pero su único dios es el dinero; en ese dios han sustentado la invasión, las guerras, el sometimiento, el chantaje, la amenaza, es un dios que han creado a imagen y semejanza de sus perversos intereses, como el del antiguo testamento: “…el carácter más desagradable en toda ficción: celoso y orgulloso de serlo; cerrado de mente, injusto, severo y obsesionado con el control; vengativo, un limpiador étnico sediento de sangre, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, productor de pestilencias, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso, y un matón malevolente.” (El espejismo de Dios, Richard Dawkins, capítulo 2.)

El argumento para sostener el bloqueo son las violaciones de los derechos humanos en la isla, pretexto que ha utilizado en reiteradas ocasiones para justificar sus acciones en países que no se rinden a su política expansionista e interventora.

Yo estaría de acuerdo en que el imperio del norte fungiera como policía del mundo siempre y cuando demostrara, con hechos, que tiene la autoridad moral para tal cargo. Pero no, la violación de derechos humanos dentro de su territorio es tan palpable como los indigentes de sus calles. Pero también invadir países con el único fin de acrecentar su poderío económico es una violación de derechos humanos contra esos pueblos. Entonces ¿de dónde le viene a Estados Unidos la autoridad moral para “dirigir” al mundo?

Cuba necesita hoy urgentemente el apoyo de la comunidad internacional, y no quiere migajas, no quiere que le den para saciar las necesidades del día a día, lo que Cuba necesita es sacudirse el bloqueo y reactivar su economía. Al imperio le conviene liberar las medidas sancionatorias. Cuba es un campo vastísimo para la inversión en turismo, agricultura, ganadería, industria (sobre todo eléctrica).

Levantar el bloqueo es un ganar ganar, no sólo para Cuba y Estados Unidos sino para todos los países e industrias que actualmente se encuentran dentro de las más de 240 medidas sancionatorias. Muchas empresas y países (incluso el nuestro) por temor y pusilanimidad acatan dócilmente las instrucciones impuestas por el gobierno yanqui.

Lo que hace 60 años empezó a ser una medida punitiva y de venganza, hoy es una necedad insostenible. Estoy seguro de que el pueblo estadounidense está a favor del pueblo cubano, pero sus gobernantes guardan un odio ancestral en contra de Cuba. ¿En qué dios creen?, en su moneda pregonan creer en un dios. Por sus actos sistemáticos de terrorismo contra los pueblos libres parece que su dios es el terrible vengador, protagonista del antiguo testamento.

Pero como dijera Galileo Galilei cuando fue obligado por la Santa Inquisición a abjurar: “E pur si muove (y sin embargo, se mueve). Así está Cuba, resistiendo, moviéndose con sus escasísimos recursos, su dignidad la mantiene de pie, aunque el imperio del norte quisiera verla de rodillas, suplicándole perdón, pero espero que eso jamás suceda.