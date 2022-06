El avance de la Cuarta Transformación es una realidad

El pasado domingo 5 de julio de 2022 se llevaron a cabo elecciones en Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca; seis estados gobernados por partidos de la oposición y de los cuales, el propio presidente nacional del PAN, Marko Cortés, vaticinó una catástrofe electoral.

Ante el triunfo de Morena en cuatro de esos seis estados, vale la pena hacer un análisis del impacto que tiene la cuarta transformación en la vida social y política del país, pero también es necesario analizar qué tipo de contribución está realizando la oposición a la vida democrática.

PUBLICIDAD

Empecemos comentando que los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido un instrumento que nivela la balanza en la economía de muchas familias a lo largo y ancho del país. Brindando una oportunidad que, durante muchas décadas, los partidos políticos le negaron al pueblo. El acceso a una vida digna pasó de ser una ilusión que vendían el PRI y el PAN para hacerse de votos, a una realidad palpable que ha sentado una base real de transformación social.

Específicamente en Juárez, hemos sido testigos de logros que por ser “naturales” hemos dejado pasar de ver, pero que en los hechos se convierten en un diferenciador social importante. Casos como el incremento salarial, el cual rompió con el mito de que al aumentar los salarios se desataría una escalada inflacionaria que terminaría perjudicando a las clases sociales más vulnerables. Hoy a tres años de aquel incremento salarial histórico, la vida social y económica de nuestra ciudad sigue marcando el rumbo y ejemplo de la manera en que se rompen paradigmas.

Otros logros están plenamente incluidos en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, tales como la disminución del IVA del 16% al 8% y la disminución de la tasa del impuesto sobre la renta del 30% al 20%. Estos beneficios son importantes para nuestra ciudad porque nos permiten ser competitivos en el ambiente globalizado y frente a las comunidades transfronterizas.

Quise ser específico en este decreto mencionado porque se firmó dentro del mismo mes en que el presidente tomó las riendas del país, lo que nos da una idea precisa de la importancia que tiene para su persona atender una demanda histórica de esta sociedad fronteriza, relacionada con la posibilidad de construir oportunidades competir globalmente.

Este tipo de beneficios son los que han consolidado la confianza de la sociedad en el presidente López Obrador, confianza que se ha trasladado a los candidatos que representan la continuidad y la ampliación de esos programas sociales en beneficio de la población más vulnerable y que ha traído como resultado el triunfo en los procesos electorales que comenté al inicio de este artículo, pero que adicionalmente nos da la oportunidad de vislumbrar la orientación de la voluntad popular para el proceso electoral del 2024.

Nuestra ciudad, estado y país vivirán en 2024 uno de los procesos electorales más importantes, donde los juarenses tendrán la oportunidad de elegir presidente de la República, senadores, diputados locales y federales, presidente municipal y síndico, pero más que la elección de personas, estará eligiendo la viabilidad de la nación; su voto nos indicará si se da el aval a un proyecto de nación incluyente y con oportunidades para todos, o si se decanta por regresar a las viejas prácticas que han probado ser perjudiciales para la gente.

Las personas que tenemos una responsabilidad en la vida pública tenemos la obligación de comprender claramente las ventajas de un nuevo régimen, así ha quedado demostrado con los resultados electorales recientes, donde el proyecto de la cuarta transformación avanzó en cuatro estados la consolidación de más y mejores oportunidades para crecimiento social y personal.

Todos debemos estar atentos a entender las señales que el pueblo nos da, confiar en las instituciones electorales y apegarnos a la voluntad social, eso nos permitirá transitar libremente a un mejor nivel de vida y a la formación de comunidades justas y generosas. Para ello, vale la pena recordar las tres máximas de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar.

Así las cosas, Armando.