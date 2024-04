El asalto a la Embajada y la eficacia de la OEA

Ciudad de México.- La reciente resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el ataque y entrada de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Ecuador, en la noche del viernes pasado, ha originado múltiples críticas y análisis dentro y fuera de México. También ha contribuido a polarizar más la opinión pública nacional, donde muchos críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador han defendido la ilegal acción del gobierno ecuatoriano. Entre ellos está Lilly Téllez, la senadora panista que antes fue morenista, y algunos periodistas y líderes de opinión.

Este episodio, más allá de ser un incidente bilateral, refleja la fragilidad de las normas internacionales que rigen la soberanía de las misiones diplomáticas, un tema que debe preocuparnos a todos en la era de la globalización.

El hecho de que la OEA haya tenido que intervenir y emitir una condena formal hacia Ecuador por violar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es un claro indicio de que algo no está funcionando en el sistema internacional. No podemos pasar por alto que las embajadas y consulados son extensiones de la soberanía de un país; invadir su espacio es una violación directa al derecho internacional.

La resolución no solo condena la acción, sino que también llama a la reflexión sobre la importancia de respetar los acuerdos internacionales. La cita de artículos clave de la Convención de Viena, como el 22, que declara la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas, y el 29, que protege la persona del agente diplomático de arrestos y detenciones, enfatiza la gravedad de la infracción cometida por Ecuador y refuerza la idea de que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas no es negociable. Esto no es un asunto menor; es una cuestión seria que afecta la manera en que los países interactúan y se respetan mutuamente en el escenario global.

Más allá de la situación específica entre Ecuador y México, este incidente nos obliga a considerar la coherencia y la eficacia de las respuestas de la OEA a las violaciones de las normas internacionales. Aunque la organización ha demostrado capacidad para mediar y emitir resoluciones, la pregunta sigue en el aire: ¿son estas medidas suficientemente disuasivas para prevenir futuras infracciones?

La OEA, en este caso, ha optado por un enfoque diplomático, promoviendo el diálogo y la resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, esta no es la primera vez que enfrenta situaciones de este calibre. La organización tiene en su historial varios episodios donde ha tenido que intervenir, a veces con medidas más enérgicas, para asegurar el respeto a los principios democráticos y a la legalidad internacional.

Es esencial que la OEA no solo se limite a emitir condenas, sino que también busque fortalecer sus mecanismos de vigilancia y acción para asegurar que sus resoluciones no queden en papel mojado. La credibilidad de la organización está en juego, y con ella, la estabilidad política y diplomática de la región. El caso entre Ecuador y México debe servirnos como un recordatorio de que en un mundo cada vez más interconectado, el respeto al derecho internacional y a la soberanía de las misiones diplomáticas es fundamental para mantener la cada día más frágil armonía y el resquebrajado orden global.