El año veintidós del siglo

El último poema de Alejandro Aura comienza de esta manera:

“Así pues, hay que en algún momento cerrar la cuenta, pedir los abrigos y marcharnos, aquí se quedarán las cosas que trajimos al siglo y en las que cada uno pusimos nuestra identidad…”.

De ese modo sucede con las historias humanas. Hay que cerrar la cuenta en algún momento, marcharnos, y que quien siga el viaje, continúe la labor. Vivimos por etapas, nos gusta hacer balances periódicamente. Los ciclos anuales son los preferidos. Siempre es práctico hacerlo así, es una vuelta al sol, y basta con observar cada noche las estrellas para apreciar el movimiento. Para los antiguos, el movimiento era tiempo. Y el tiempo, vida. Somos porque permanecemos.

Se fue el año 2022 contados a partir del nacimiento de Jesús el cristo. Se representa con un anciano. Todos podemos hacer un ejercicio muy práctico con una pregunta ¿Qué recordaré de este año? Habrá de todo. Casi nunca las cosas son totalmente blancas o negras, aunque si por lo general más cargada la tinta de un lado que del otro. La historia personal cada uno se la responde. Pero la comunitaria la construimos entre todos.

En el país éste fue el año de la resurrección del “tapado”, un juego de luces y sombras, engaños y señales que se usó hace años como coreografía para ungir a un candidato presidencial. En abierta violación a la ley, exigida en su momento por López Obrador para que no hubiera otro adelanto de procesos al estilo de “los amigos de Fox”, plataforma que incubó con años de anticipación el triunfo presidencial de Vicente. Y es por donde se le va, una muy mala noticia. Ya habíamos superado esa etapa. Por otro lado, fue un año complejo para la economía, que muestra señales contradictorias. Una inflación elevada, pero un crecimiento moderado, menos de lo necesario pero crecimiento al fin. Este año también, es mi modo de verlo, se ha agudizado la polarización política y se consolida el perfil de un país con una secante que nos divide en buenos y malos, a favor y en contra, progresistas y conservadores, y cuyas etiquetas dependen simplemente desde qué lado de la raya lo griten. Y esto es lo más desesperante, no entender cómo se construye obligando a unos a abdicar de sus convicciones o decidir que es necesario aplastarlos simplemente por tenerlas. Fuera de eso, ni para atrás ni adelante, hay más o menos los mismos pobres. No digo la misma cantidad: los mismos. Menos justicia, más delincuentes, y el mismo cariño para ellos.

El estado de Chihuahua comparte la suerte de la nación de la que es integrante federado, así sea de modo tan asimétrico. Pero también con las fortalezas y debilidades que le dan su peculiar colocación geoestratégica, y sus rasgos culturales identitarios. Digamos que no nos ha tocado mucho en carne viva la polarización porque no es que abunden los “peje fans” por estas latitudes, aquí es territorio libre de “chairos”. Pero en consecuencia sí sentimos el gran peligro de la regresión autoritaria, de llegar a carecer de los instrumentos que dan vida a la democracia y por los cuales luchamos con desbordada pasión en los ochentas.

El panorama económico es mucho mejor. Aprovechamos tanto las condiciones de la geografía, los reacomodos de las cadenas productivas y logísticas mundiales. Hay casi pleno empleo en las principales ciudades. Y habrá más y mejor pagados con varios importantes ajustes a la infraestructura y el diseño de las ciudades. Este año se consolidaron importantes inversiones, y son solamente las avanzadas de mayores.

Pero no puede estar completo el balance sin decir que hubo un evento que marcará un antes y un después en un período largo, que fue el asesinato de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas en lo profundo de la sierra madre. De nuevo, nuestra situación geográfica. Aún falta completar el proceso de la justicia y esa demanda no cesará hasta verla realizada. Y decir, como creo, que de ese mal ha nacido una nueva sensibilidad respecto de la seguridad y la justicia, que nos permite entenderlas de otro modo que en los escritorios del poder político central.

Los gobiernos ahí van, a gritos y sombrerazos. Es en vano ser panegirista de Maru o de Marco, o critico de Cruz. El ciudadano es el dueño del juicio y de la balanza. Sí creo que ha sido un año de mostrar las cartas de futuro, diseños, arranques, de resultados, que aún son más potencia que acto. Que exhiben rutas y metas, pero también necesidades de cambio.

Durante siglos la humanidad ha progresado conservando lo que sirve y sustituyendo lo obsoleto. Mucho más en lo material que en lo humano, cuyo comportamiento en ocasiones es el mismo que hace siglos y milenios.

Pedimos la cuenta y tomamos los abrigos. Adiós 2022. Con lo que nos diste le seguimos.