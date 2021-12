El año que termina

¿Qué te propones para el Año Nuevo? Los deseos son muchos, los propósitos más. Creo que lo más común, desde siempre, se centra en alejarse de aquello que nos hace daño y acercar lo que puede generar una mejor vida: dejar de fumar, bajar de peso, leer, estudiar, hacer ejercicio.

Pero uno de los propósitos más difíciles de cumplir es lo que todos quisiéramos: ser una mejor persona. ¿Difícil? En verdad sí. ¿Cómo se logra? ¿Cómo puedes ser una mejor persona? La mayoría pensamos que ya somos una buena persona por ayudar, dar limosna en la iglesia, cumplir con el trabajo, saludar a los vecinos por las mañanas o ser amables con los demás.

Haces de pronto un análisis de ti mismo y concluyes que eres buen padre o madre, hermano o hijo, compañero de trabajo, amigo, novio, maestro, abogado o funcionario público. ¿No te falta algo?

Cumples, como ser humano, con los estándares naturales de un buen ciudadano y no te metes en problemas. Los seres humanos somos tan soberbios que pensamos que nosotros somos los buenos, los otros no. Nos fascina escuchar el canto de las sirenas porque a nadie le desagradan los piropos.

Pero a pocos de nosotros nos gustan las verdades, porque no pecan, pero incomodan. ¿Cuántas veces –sin darnos cuenta– hemos ofendido a una persona? Hoy que se acerca el fin de este año y el inicio de otro, es momento de hacer un alto en el camino de nuestras vidas para reflexionar si hemos actuado bien, realmente bien, o si necesitamos cambiar algo de nosotros para ser mejores personas.

A lo largo de mi vida, personal y profesional, he intentado el acercamiento con las personas para aprender de cada una de ellas, porque soy un convencido de que cada quien te enseña algo distinto.

Me alejo de quienes no te aportan algo positivo y trato de estrechar las relaciones con aquellos que, de frente, te ayudan a crecer. Entre las personas podemos tener muchas diferencias, pero creo más en las coincidencias y no propiamente en el destino; al destino hay que desafiarlo y a las personas necesitamos cultivarlas para que nos muestren lo mejor de sí antes de que nos gane la soberbia.

Hoy nos tocó vivir aquí y ahora. Es importante comprender a las demás personas para poder avanzar en los proyectos comunes y nadie tiene derecho, en absoluto, de frenar a sus semejantes. Eso es inmoral y hasta perverso.

Eso es lo que debe importarnos: construir, dejar hacer –no dejar pasar– y fijar la vista en las cosas trascendentales. Porque a los seres humanos nos está desgastando una madeja de situaciones que, de simples, se vuelven complejas y pueden degenerar en irreconciliables.

Podemos discutir las diferencias que hay entre los seres humanos, pero no podemos seguir lastimándonos unos a otros sólo por pretender que tenemos la razón y los otros están equivocados.

El perdón es la humildad del ser humano. Nuestras grandes fortalezas radican en la madurez para enfrentar los problemas y los problemas no se resuelven con balas ni con golpes, mucho menos con la muerte. Por eso creo que éste es un momento propicio para pedir perdón.

No hay posibilidades de discutir, para ningún ser humano, en la intolerancia y la cerrazón. Y creo firmemente que entre las personas no hay nada irremediable, por el contrario: es momento de detener las posiciones personalísimas para pasar al plano moderado del diálogo y la discusión.

Nada está perdido. Estamos a tiempo de recomponer lo que se haya descompuesto. La humildad debe anteponerse siempre al orgullo. Perdonar es lo más humilde que he conocido en mi vida y te lo digo en serio: perdona para que puedas ser perdonado. Porque ésa es la otra parte: si el odio y la desconfianza siguen anidándose en nosotros, nos iremos al despeñadero moral.

Me gustaría ser una mejor persona para alejarme de la ignorancia y nutrirme del lado bueno de la gente; para seguir comiendo en mi mesa los alimentos que logré con base en mi trabajo. Me gustaría ser una mejor persona para abrazar a mis amigos, no para lastimarlos con mis palabras.

Me gustaría ser una mejor persona, en todos sentidos, para merecer el amor de mis hijos, para sentirme necesario y respetado por ellos, no para ganarme su miedo por mis imposiciones, a veces absurdas. Ése es mi propósito de Año Nuevo: ser una mejor persona. Te lo comparto porque sé que tú estás pensando en lo mismo. Chihuahua es más grande que nuestros problemas. La familia es y seguirá siendo el refugio más amable que nadie podrá suplir y esta tierra, nuestra casa grande, tiene que ser mejor con nosotros por delante. Pongamos cada uno, cada una, desde nuestras posiciones, modestas las más, ese granito de arena para construir un 2022 lleno de esperanza y trabajo. Faltan cinco días para que concluya este año y vendrá uno mejor. Estoy seguro. Feliz Año Nuevo, Chihuahua.