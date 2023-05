El afán de ser pobres

A veces escucho decir que “el pobre es pobre porque quiere”, pues ¡vaya fuerza de voluntad!, la de tanta gente en todo el mundo. El discurso meritocrático hacia los pobres, los ha hecho culpables de esa condición de vida y además existe un tesón de subrayar que no son merecedores de que el recurso público, sea ejercido para sostener apoyos o sistemas del Estado para brindar protección. La carga fiscal es percibida cada vez mayoritariamente por la clase económicamente activa en la formalidad, y que año con año ve subir sus pagos hacendarios y retenciones.

Y es que el panorama si bien ha mejorado con el establecimiento de los Programas sociales elevados a rango constitucional, desde la 4T, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los niveles de pobreza en nuestra ciudad, estaban a 20.40 por ciento en 2020 y la pobreza extrema en 2.16 por ciento. Sin embargo después de los efectos económicos y sociales de la pandemia, deberíamos reconsiderar estas cifras. Tan solo este 2023, se proyectó que la dependencia municipal de Desarrollo Social pudiese contar con un recurso de 150 mil despensas para la comunidad juarense, que día a día solicita este recurso para apoyo alimentario de sus familias, aunado a otras instituciones como el Desarrollo Integral de la Familia, créditos de diferentes niveles de gobierno, entre otros elementos. Encontramos en la ciudad, familias con situación de pobreza extrema y con grados aumentados de malnutrición infantil y no es necesario irnos hacia lo más alejado, le aseguro que tal vez a la vuelta de su hogar encontrará alguien con una necesidad apremiante.

PUBLICIDAD

Revisando archivos de hace algunos años es notorio que el problema de la pobreza y sobre todo la desigualdad se encontraba de manera latente y mucho más sostenida en el sexenio anterior. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ocasionalmente se sentía indignado ante estas situaciones de pobreza extrema, pero ¿no le indignaría las falsas quimioterapias administradas en los niños de Veracruz?, o la desfachatez con que desfalcaron los exgobernadores de su partido, no solo se había perdido la legitimidad, sino desatado reacciones de enojo en muchos sectores de la sociedad. Lo lamentable es que estas situaciones hermanadas con la corrupción, no solo estaban en las cúpulas del gobierno, como ciudadanos, nos enojaba el gasolinazo programado, pero no la podredumbre a nuestras instituciones, la pobreza o las Reformas estructurales tan anunciadas, algunas ni siquiera las conocimos. Un panorama apático de quien sería el siguiente político que pudiera llegar a perjudicarnos, se vislumbraba, muchos decían “ni voto” o “siempre voto igual”. Hemos vivido dentro de un sistema que repudiamos pero eso sí, identificados hasta la médula.

Según una publicación de Forbes en 2016, decía que el aumento al salario que se había fijado en ese año desfavorecía al sector menos preparado, condenándolos a la no contratación e informalidad. Que los bajos ingresos en estos, los salarios mismos, son efecto y no causa del bajo crecimiento económico y que por ende no disminuirían los índices de pobreza. Antes ya se mencionaba que la desigualdad es el problema y que deberíamos acelerar la economía, esto sin perder alianzas con otros mercados. A su vez, el secretario de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Lic. Luis E. Miranda, sostenía que el gobierno federal no había podido erradicar la hambruna, porque cuando esa administración llegó, no sabía dónde se encontraban las personas en esa condición.

En nuestro Estado en el 2017 en regiones como Matachi, una comunidad serrana, la vida del pueblo O’oba Pima marcada por la pobreza, hambre y abandono de las autoridades, sostenía en voz de algunos de sus individuos: “nos sentimos tristes porque nos estamos acabando… Estamos solos, hace muchos años que nos dejaron solos”.

Sin embargo, una parte sustancial de la población mexicana en 2018, 30 millones, apostó por un cambio a las formas de gobernar en un modelo democrático, donde la colaboración de diferentes personajes fue capital, para integrarse a un movimiento-partido llamado Morena. Tan solo en su premisa de Regeneración Nacional, “Por el bien de todos, Primero los pobres” estremece, esta estructura de méritos y oportunidades que tanta desigualdad ha sostenido.

México se encontraba en 2020, entre las cinco naciones de América Latina donde la pandemia amenazaba con dejar el mayor aumento en desigualdad, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se decía que ningún país de la región vería un incremento en la pobreza extrema como el nuestro, por efecto de la pandemia Covid-19 y una baja en el producto interno bruto (PIB) que se estimaba en un 6.5 por ciento negativos.

De acuerdo con este organismo, el número de pobres extremos, es decir, los que no pueden satisfacer varias de sus necesidades básicas como alimento, agua potable, techo, sanidad, educación, aumentaría 4.8 por ciento, al no tener las medidas las medidas de apoyo lanzadas por el Gobierno federal. En cuanto al rubro de la pobreza, ésta incrementaría 5.9 por ciento, la tasa más alta después de Argentina.

El Informe de Pobreza en Juárez: Deficiencia en la Atención a Zonas Vulnerables, del grupo Plan Estratégico de Juárez, presentó un panorama general de la carencia monetaria y desigualdad en las escalas internacional, nacional y estatal (Chihuahua), a partir del análisis de datos oficiales del Coneval; en escala municipal, se incluyeron datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2016 “Así Estamos Juárez”. El documento expresa que, la pobreza y la desigualdad son temas prioritarios en el mundo y forman parte de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas; la pobreza es de hecho, el objetivo número 1 y la desigualdad el número 10. Difícil encomienda, pero legítima y de arduo trabajo para todos. Las demandas básicas continúan latentes en esta sociedad, en nuestras colonias y creo que intentar no ser pobres, desde un deseo, o por simple voluntad, no podrá ayudarnos mucho.