Dentro de la ciencia política se analiza en ocasiones lo que los especialistas han llamado la “Teoría de la Herradura”. Esta teoría sostiene en términos generales que la extrema izquierda y la extrema derecha se parecen. Los mismos fenómenos que se ven en una, se ven en la otra. Es decir, como dice el viejo refrán, todos los extremos son malos.

El ejemplo que mejor retrata y confirma lo que sostiene esta teoría son las dictaduras. En el mundo hemos tenido dictaduras que se pueden colocar en todos los extremos ideológicos, y no son muy distintas unas de otras. Por ejemplo, hemos tenido dictaduras militares de izquierda (como la de Cuba o Venezuela) y dictaduras militares de derecha (España, Chile y Argentina). En los hechos, ambos tipos de dictaduras han violado sistemáticamente los derechos humanos de sus respectivos gobernados. Existen quizá algunos matices entre ellas; unas eran prosoviéticas, otras proestadounidenses; unas anticlericales, otras muy vinculadas a la Iglesia. Sin embargo, el común denominador de todas ellas es precisamente el abuso del poder.

Tradicionalmente en México, la izquierda fue antimilitarista. Desde 1968, el movimiento de izquierda en México estuvo en contra de las Fuerzas Armadas, del sistema de gobierno, y se asumía como un movimiento que buscaba conquistar más ‘libertades’. Bastó que llegara López Obrador al poder para que esa ‘izquierda’ (que en realidad era más parecida a la derecha) justificara lo que por años criticó: militarización del país, violación a derechos humanos, violencia, falta de medicina, entre otros aspectos.

Es decir, en México no hay verdadera izquierda o derecha. La narrativa de los grupos se va adaptando a lo que el supremo líder de ese movimiento estime que sea lo conveniente. Resulta absurdo como a la fecha, la izquierda antimilitarista justifique ahora la militarización implementada por el gobierno de López Obrador. Quizá como alguna vez dijo el periodista Carlos Marín, López Obrador en realidad es de derecha. Izquierda o derecha, resulta irrelevante precisamente partiendo de la teoría de la herradura.

Cuando López Obrador era jefe de Gobierno, fue desaforado por la Cámara de Diputados porque violó una suspensión de amparo. Eso, para cualquier otra autoridad hubiera representado acabar en prisión. Sin embargo, para López Obrador (que gozaba de popularidad en un cierto sector poblacional) significó un trampolín para fortalecer su imagen.

En ese momento, por un cálculo político, se decidió no martirizar más a López Obrador, y se le perdonó que violara la ley. Un ejemplo de por qué no debe politizarse la procuración de justicia. Al final, López Obrador acusó que se estaba utilizando el aparato del Estado en contra de adversarios políticos. López Obrador perdió la elección de 2006, y el resto es historia ya conocida.

López Obrador pasó en un período de 12 años de estar a punto de pisar la cárcel, a presidente de la República. Como dijo alguna vez Felipe González, expresidente del gobierno español: “toda la vida me ha perseguido la policía: primero, para encerrarme, y después para cuidarme”.

En este sentido, López Obrador, quien siempre se ha asumido como un perseguido político, pone en marcha las mismas técnicas que él criticó por décadas. Ahora, en un ejercicio más de abuso de poder, endereza sus baterías contra la que se perfila como la candidata de la oposición: Xóchitl Gálvez.

Ha sido una constante que, ante cualquier cuestionamiento que alguien realiza a López Obrador, sus funcionarios, o su familia, éste contesta en una de sus conferencias mañaneras con una falacia ‘ad hominem’. Es decir, no contesta los hechos ni refuta las acusaciones; opta mejor por atacar a quien transmitió el mensaje.

Cuando Carlos Loret de Mola exhibió los excesos y lujos con los que vivía en Houston el hijo del presidente, la respuesta de López Obrador fue absurda: decidió revelar el patrimonio de Loret de Mola, y preguntarse por qué ganaba tanto.

Ahora que Xóchitl Gálvez encabeza las preferencias de la oposición, López Obrador decidió publicar que las empresas de Gálvez recibieron contratos del gobierno por montos de mil 400 millones de pesos.

La salida de López Obrador fue absurda. Primeramente, vuelve a atacar al mensajero, no al mensaje. Si Loret de Mola o Xóchitl Gálvez lucran en sus actividades privadas o de negocio, ese no es un asunto de interés nacional. Si hubiera algún hecho de corrupción, tendría que investigarse, pero no lincharse públicamente.

Con esto López Obrador confirma de nuevo que no le interesa cumplir con la ley. Viola el secreto fiscal a partir de esta exhibición de información reservada. Igualmente, conculca los principios de reserva de datos personales que la ley establece. Esto viene a sumarse a que esta misma semana le fue ordenado por el INE no hablar de política partidista en las mañaneras, a lo que él dijo que no acataría dicha resolución. En días recientes, a partir del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la inconstitucionalidad del decreto de la opacidad (aquel que reservaba prácticamente toda la información pública relevante) López Obrador publicó el mismo decreto un día después.

En pocas palabras, como él mismo dijo hace algunos meses: “no me digan que la ley es la ley”. El mismo que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, es el primero en violarla.

Estamos a 11 meses de la elección presidencial. López Obrador ha demostrado de forma reiterada que no le interesa el cumplimiento de la ley, y que avala que sus funcionarios violen la misma de manera recurrente. Se ve que le aterroriza el hecho de que sus (pre) candidatos (o ‘corcholatas’) no terminan de despegar, y que la oposición tiene un bloque sólido y robusto. Le causa pánico que el próximo presidente de México no salga de sus corcholatas. Si siendo presidente y ante los ojos de todos, ha abusado del poder para tratar de golpear a sus adversarios políticos, no sabemos de qué será capaz de hacer con tal de que no llegue quien él no quiere que llegue.

A nivel local vimos que Javier Corral hizo de todo con tal de que Maru Campos no le sucediera. Fabricó pruebas, coaccionó testigos, presionó jueces, entre otras tropelías que no fueron visibles. Todo ello debe ser sancionado por la gobernadora para que en el futuro nadie vuelve a abusar del poder de esa manera. Si por las vísperas se sacan los días, podemos advertir que a nivel nacional tendremos un escenario muy similar donde el aparato será utilizado por López Obrador para tratar de avasallar a los opositores de su gobierno, el más corrupto e inepto de la historia.

Muestra de ello es lo que sucede en Veracruz. El gobernador de dicha entidad se ha convertido en un Torquemada jarocho que persigue a diestra y siniestra a los jueces que no resuelven conforme a sus propios intereses. El Gobierno de la República ha guardado un silencio cómplice respecto a estas acciones.

No es complicado concluir que la elección de 2024 será la elección más sucia de la historia. Con un presidente ególatra, obsesionado con incidir en el resultado e imponer a su sucesor, que no respeta la ley, ni las instituciones, y que además tiene miedo de que lleguen a quienes él llama sus ‘adversarios’, es evidente que así será. López Obrador está acorralado; al igual que cuando una fiera está acorralada, será capaz de hacer de todo para manejar la sucesión a su antojo, incluso violar la ley. Eso ya no es nuevo para él.