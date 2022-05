El aborto en disputa: ¿Adiós al caso Roe vs Wade?

La Corte Suprema de los Estados Unidos sigue siendo el tribunal interno más influyente del mundo. Lo que se ventila y resuelve en su seno impacta en la narrativa judicial de otros sistemas y ejerce una impronta en la manera de adjudicar el derecho en casos que trascienden a la opinión pública.

Por ello, lo que está ocurriendo en el ambiente jurisdiccional norteamericano sobre lo que se ha denominado una posible “reversa” al sentido del fallo del famoso caso “Roe vs Wade” ha acaparado la atención mundial. Roe, como se recordará, abrió las puertas a la legalización del aborto en Estados Unidos, al explicitar el derecho constitucional a su práctica en las etapas tempranas del embarazo, determinando que el derecho de una mujer a decidir sobre la maternidad merece el mayor nivel de protección constitucional. El fallo convirtió en inconstitucionales diversas legislaciones estatales prohibitivas de la práctica abortiva.

Por supuesto, Roe vs Wade no entró en terreno blando. La historia del derecho constitucional a abortar, como ocurre en otros países –incluido México- no es lineal. Desde su irrupción, el trabajo de legislaturas estatales de cuño conservador ha ideado mecanismos para obstaculizar, en los hechos, el aborto. La resistencia ha sido intensa y ha pasado también por el tamiz de la Corte a través de otros casos que se han vuelto emblemáticos, como el ya muy sonado “Planned Parenthood vs Casey” de 1992; sin embargo, inclusive en estos casos notables en los que, en su momento, se esperaba un viraje al sentido de la sentencia emitida en Roe vs Wade, los argumentos torales se han mantenido.

Actualmente, como ha ocurrido en otras ocasiones, se habla de la posibilidad de que, en breve, la Suprema Corte norteamericana revierta el caso Roe vs Wade, y la especulación se fortalece por unos documentos filtrados esta semana. Se trata de un “borrador” escrito por el juez Samuel Alito, texto que se supone será el que se someterá a la revisión, discusión y votación del alto tribunal. Entre otras cosas, el documento señala que cada estado podrá determinar su propia legislación sobre la interrupción del embarazo. En lo que sería una vuelta también al debate sobre quién debe tener la última palabra en materia de derechos fundamentales, si los congresos o la misma Suprema Corte, el texto filtrado señala que “es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes del pueblo electo”.

El juez Alito también señala expresamente que la Constitución no confiere el derecho al aborto y que los casos Roe y Casey deben ser anulados, retrocediendo quizá a una etapa que muchos consideraríamos superada, pero que está a flor de piel en la opinión pública estadounidense. Cabe señalar que es la primera vez en la historia que un proyecto de una eventual decisión de la Corte Suprema estadounidense se filtra a los medios, pero tal vez, la misma filtración forme parte nodal de la tensión existente sobre la eventual sentencia del caso que ahora atrae los reflectores: “Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization”.

Aquí, lo que está en juego no solamente es la posibilidad de retroceder en los parámetros de la legalidad y constitucionalidad del aborto, sino también en la discusión sobre el papel de los intérpretes constitucionales. En Estados Unidos rige la doctrina del “stare decisis”, que en términos sencillos significa que el tribunal no puede, de tajo, hacer borrón y cuenta nueva en cada cuestión que se le somete, sino que tiene saber insertar su decisión en el amplio panorama judicial que le precede, a menos que al hacerlo se llegue a conclusiones aberrantes o totalmente desproporcionadas. Si la Corte Suprema emite su resolución atendiendo a lo que obliga su propio sistema, la decisión no tendría que arribar al sentido que los grupos conservadores esperan con ansias.

De este escenario deberían empezar a abrevar los operadores del derecho de nuestras entidades, entre ellas, Chihuahua. No para llegar a decisiones legislativas retrógradas, sino para comprender la posición que se ocupa en el entorno de los intérpretes constitucionales.