-El abogado nomás respondió: '¡Ah, no, no…!'

-Indefensión total vs el after La Mansión

PUBLICIDAD

-Ciclovía y baches son los dolores de cabeza

-Tiene vía libre, con el gobernador muerto

El abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Gerardo González Rentería, rechazó ante El Diario la oportunidad de aclarar su intervención en la irregular operación judicial e inmobiliaria que condujo al exgobernador, Javier Corral Jurado, a posesionarse del afamado “terreno caliente”.

“Ahhh no, no; estás tú por el homenaje eh”, respondió evasivamente el lunes en un evento social desarrollado en el Teatro Gracia Pasquel de la UACJ, cuando el reportero trató de buscar su respuesta como representante legal de Scotiabank. El abogado se retiró de inmediato como tocado por un rayo.

González Rentería fungió (o al menos él se presentó en esa calidad) como representante del banco mencionado en un juicio mercantil lleno de evidentes anomalías que involucraron a un juez (ya fallecido) y al ganador de una subasta (también ya fallecido).

El objeto de la subasta fue un terreno de casi 250 metros cuadrados, pegado a una de las propiedades de Javier Corral localizadas entre las calles Costa Rica e Ignacio de la Peña, de la colonia Partido Romero.

Fue rematada en operación fast track en 2018 (siendo Corral gobernador) el 100 por ciento de la superficie por un litigio que involucraba solo a un heredero de los tres que eran propietarios. Esto por una parte, por la otra, fue un juicio que inició a principios de los 90 y para 2018 todo el proceso había caducado.

Nada de todos los obstáculos legales detuvo al abogado González Rentería, por cierto catedrático de la materia de “títulos y operaciones” en la UACJ y hasta coordinador de la maestría en Derecho Empresarial.

Aunque Corral tomó posesión formal del terreno, se negó en expedientes judiciales a escriturarlo el notario que había llevado parte de la operación, el doctor en derecho, Javier Ignacio Camargo Nassar. Obviamente conoció el catálogo de múltiples anomalías que lo rodearon.

Para González Rentería la historia pública de su participación en el caso apenas inicia. “¡Ah, no, no...!”, ha respondió inicialmente.

***

Para algunos noctámbulos puede ser envidia, pero es un constante peligro y permanente desvelo para los sufridos vecinos del after party La Mansión, localizado junto al exclusivo fraccionamiento Campestre, entre las calles Camino Real Senecú y Tomás Fernández.

Vecinos de ese lugar han llevado y traído sus quejas por todos los niveles de autoridad, municipal y estatal, pero hasta el momento no han tenido eco sus inconformidades.

Señalan que llega más rápido a detener la Policía Municipal una fiesta ruidosa en cualquier otro lugar de la ciudad que ahí; o pueden clausurar los de Gobernación estatal cualquier antro que cierre después del horario establecido que meterse con La Mansión, cuya actividad fuerte inicia precisamente después de las once de la noche y hasta el día siguiente.

Los vecinos no pudieron conciliar el sueño ni el domingo por la noche ni el martes por la noche. A las ocho de la mañana el lugar todavía estaba abierto. (Tenemos una foto en versión digital como prueba).

Lo más extraordinario del caso es que La Mansión parece un negocio establecido en una residencia exclusiva, pero es completamente “clandestino”; es decir, no cuenta con permisos oficiales de ningún tipo para operar, ni municipales, ni estatales. El nombre fue colocado por la clientela como clave, pero formalmente tampoco existe.

Lamentablemente, para los vecinos del lugar no queda otra que la resignación a no tener garantizado ni siquiera su derecho a dormir en calma y esperar que en cualquier momento no ocurra alguna desgracia de índole delictivo mayor, pues hay mucho alcohol de por medio, prostitución y sin duda droga.

***

Si bien hay un exceso de diagnósticos y una ausencia de soluciones en gran parte de la problemática urbana, hay dos dolores de cabeza recurrentes que aparecen en todos los estudios que hasta por rutina realizan diferentes dependencias municipales y estatales en Juárez.

Son los baches y el transporte público dos de los más grandes problemas de la frontera; y, en este segundo renglón, destaca además la impertinente ciclovía que a fuerzas fue delineada y construida con bases en supuestos estudios de movilidad que ahora todo mundo desconoce, luego de ver el fracaso que ha sido para la circulación vehicular.

No son meras generalidades ni supuestos lógicos, de sentido común, los que llevan a concluir que, independientemente de otras problemáticas a nivel macro que enfrentan los juarenses, es la movilidad de los ciudadanos la que está en jaque, por rezagos de años y una intervención estatal desastrosa de la administración pasada.

Pues bien, ahora que entre los directores municipales y regidores está en debate el Presupuesto de Egresos 2023 que ha sido palomeado casi por completo en la oficina del alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, hay señales claras de una inversión importante para Obras Públicas, destinada a atender el lamentable estado de las calles y avenidas.

Es una prioridad el bacheo y la pavimentación. Por eso, según quienes han estado en el centro de las discusiones, deberán mostrarse resultados durante todo el año venidero.

En materia de transporte público es poco lo que puede hacer la autoridad municipal, en tanto el Gobierno del Estado no fije nuevas condiciones de operación de las ruteras urbanas y las troncales que siguen sin trabajar de forma eficiente.

Sin embargo, la ciclovía sí es de plena operación municipal y es donde debe ser mostrado interés de meterle mano.

No podría ser de otra manera si dicho monumento a la ineptitud gubernamental casi no es usado, obstruye cocheras particulares, calles pequeñas y grandes avenidas, congestiona cruceros de por sí congestionados y en general obstaculiza la circulación de automóviles, camiones y peatones.

Alguna instancia municipal debe decir “esta boca es mía” ahora que sea aprobado el presupuesto 2023.

***

La muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, llevó al pleno de la Cámara de Diputados a rendirle un homenaje con un minuto de silencio, en el que desde luego se incluyeron las más de 200 legisladoras morenistas y de otros partidos que lo habían denunciado por violencia política de género.

El poblano había entrado en pique con la diputada juarense por Morena, Susana Prieto Terrazas, a quien acusó, muy a la ligera, de tener una relación sentimental con otro poblano destacado, el coordinador parlamentario de la bancada guinda, Ignacio Mier Velasco, quien aspira precisamente a ser candidato a gobernador por su estado.

El señalamiento algo grosero del ahora fallecido provocó una reacción fuerte de la juarense, que sumó el apoyo de las diputadas y promovió desde la queja formal ante el Instituto Estatal Electoral de Puebla hasta la demanda de juicio político en el Legislativo. Ambos recursos, obviamente, quedan sin materia tras el deceso del presunto responsable.

Lo que estaba en el fondo del machista reclamo de Barbosa sigue siendo un tema vigente, el del contrato de trabajo de la Volkswagen instalada en Puebla, armadora con más de siete mil trabajadores donde la diputada, también aguerrida abogada laboralista, es posible que también tenga intereses profesionales.

Con el gobernador Barbosa muerto, la diputada juarense y polémica impulsora del sindicalismo tiene la vía más despejada para lo que sea que quiera hacer con los trabajadores de la empresa alemana.