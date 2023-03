El 8M y los daños a Palacio de Gobierno

El 8 de marzo de cada año se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de las Mujeres. El propósito es visibilizar la desigualdad y violencia que ellas viven, concientizar sobre la importancia de promover y garantizar sus derechos, así como alcanzar la igualdad sustantiva. Dicha conmemoración se remonta a 1909, pero fue hasta 1977 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas formalizó su realización anual.

Cada año, el 8M como es conocido coloquialmente el día, cientos de miles de mujeres toman las calles del mundo para continuar con estas exigencias y hacer manifiesta su inconformidad por el gran número de desaparecidas, violentadas o víctimas de feminicidio.

México no fue la excepción; son impresionantes las fotografías y videos de las marchas realizadas en la CDMX, en Monterrey, en Guadalajara o Puebla. Eriza la piel ver a tal cantidad de personas, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores e incluso a una buena cantidad de hombres dando su apoyo a las causas que enarbolan las mujeres.

También en el estado de Chihuahua cientos de personas caminaron por calles y avenidas de la capital, de Ciudad Juárez, de Parral, Cuauhtémoc o Delicias; sin embargo, la nota principal no fueron los nombres de los agresores pintados en los muros de diferentes edificios; tampoco lo fueron las consignas, las canciones y el contenido de las pancartas que se podían leer a lo largo del camino. Lo que se ha destacado en medios de comunicación fueron los daños materiales ocasionados al Palacio de Gobierno, a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la Catedral o a las estaciones del transporte público, como consecuencia directa de la manifestación.

Los diarios impresos y digitales se centraron en cuantificar el costo que implicará sustituir los vidrios rotos, reparar las puertas y marcos quemados, adquirir nuevo mobiliario o borrar las pintas de las paredes. Se difundieron múltiples fotografías de los destrozos, pero apenas y se mencionó el hecho de que varios hombres -algunos de ellos armados- reprimieron la marcha al lanzar por las ventanas gas lacrimógeno contra las manifestantes, niñas incluidas. Se tomó la decisión de hacerlo para contener el enojo de las mujeres que piden un Chihuahua seguro, donde haya justicia, tolerante y en el que la fuerza nunca sea una opción.

Tras los hechos se emitió el mensaje oficial en el que se justificó la intervención de la autoridad para salvaguardar la seguridad de las personas; también se afirmó categóricamente que “…en Chihuahua se respeta la ley y se respeta el Estado de Derecho.”

Probablemente, difieran de esa aseveración las más de 643 mil mujeres chihuahuenses, quienes experimentaron violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial en los últimos 12 meses, de acuerdo con la información más reciente de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI. Seguramente también estarían en desacuerdo las decenas de víctimas de feminicidio que hubo en Chihuahua en ese mismo período.

Fueron desafortunados los desplegados y comunicados de grupos empresariales que exigieron a la autoridad hacer valer la ley por los destrozos a la infraestructura pública. Pareciera que una parte del empresariado habla desde el privilegio de su estrato social y que olvidan que no todas las personas tienen la posibilidad de emprender o de convertirse en empresarias; ni siquiera tienen la garantía de poder concluir el bachillerato, mucho menos una carrera universitaria y tener un trabajo que les resuelva la vida. Muchas de ellas son mujeres que caminan solas, por cuadras y cuadras de tierra, sin iluminación, sin vigilancia y en medio de las agresiones y el acoso, para llegar a una maquiladora o a un comercio y ganar por semana o por quincena una cantidad que apenas les permite sobrevivir.

El día después de la marcha y tras los acontecimientos, se emitieron múltiples opiniones que calificaron a las manifestantes con adjetivos como “feminazis”, “vándalas”, “pandilleras” o “desubicadas”. Lo grave es que no sólo lo dijeron personas cuyo perfil es ciudadano y hasta apartidista, sino que fueron varios los profesores, periodistas y políticos los que así lo señalaron. Es de no creerse que aún hoy en día alguien pueda equiparar un régimen totalitario, supremacista, segregador y genocida como el nazi, con un movimiento que busca universalizar los derechos y acabar con la permisividad e indiferencia ante la violencia contra las mujeres.

Llama la atención que la mayoría de los ofendidos pertenecen a un grupo etario particular, es decir, son hombres y mujeres que tienen entre 50 y 60 años, e incluso algunos ya son adultos mayores; sin duda hay una cuestión generacional que debería analizarse a detalle. En el caso de quienes se sumaron a la descalificación de la marcha y todas sus expresiones, son en lo general personas que crecieron en un país que les enseñó a callar, a voltear hacia otro lado y a permitir.

Afortunadamente, hoy las jóvenes que marchan el 8M les recuerdan que estas nuevas generaciones se niegan a seguir viviendo así. Hoy el silencio se cambió por consignas y sororidad ante el dolor, la desaparición y la muerte; hoy la exigencia es la libertad, el respeto y la garantía de todos los derechos humanos.

Entiendo que algunas personas difieran y no compartan mi opinión; también están en su derecho de molestarse por el tinte que tomó la manifestación, que ciertamente escaló a un nivel no usualmente visto en Chihuahua; no obstante, les invito a ser empáticos y a hacer un esfuerzo por comprender la frustración que hay en el sector de la población que de hecho es mayoría en este país: las mujeres, jóvenes y niñas.

Opinar sobre un tema tan sensible y complejo como lo es la histórica lucha de las mujeres por una vida libre de violencia y por la garantía de sus derechos fundamentales, siempre será polémico, por decir lo menos.

Hoy me atreví a hablar del tema por tres razones: la primera es que al igual que millones de mujeres, yo también he enfrentado diferentes formas de violencia en mi vida. La segunda, es que no tengo hijas, pero tengo sobrinas, amigas y muchas alumnas que me comparten con frecuencia los horrores que viven en sus hogares, en las calles, en sus trabajos, en el transporte público y hasta en el espacio digital. En tercer lugar, escribo porque me indigna leer esas notas, columnas periodísticas o comentarios en redes sociales que solo corroboran la ignorancia, la indiferencia y la falta de empatía hacia las muchas mujeres que día a día son agredidas, acosadas, violadas y asesinadas.

Pese a esto, considero que lo importante es trabajar en conjunto y contribuir desde todos los espacios posibles para alcanzar la paz, aminorar las desigualdades y poner fin a la violencia entre los géneros. La tarea es compleja, pero no imposible.

Termino reiterando mi profunda admiración, respeto y agradecimiento a esta oleada de jóvenes y mujeres que marchan cada 8 de marzo alrededor del mundo; más aún, a aquellas que han vivido tan de cerca la violencia, como lo son las chihuahuenses. Tengan plena certeza de que sus reclamos no sólo son legítimos, sino necesarios y que cuentan con el respaldo de muchas de nosotras.

Ustedes harán la diferencia que nuestras generaciones no lograron; no se callen, no se detengan, rompan paradigmas para detener la indiferencia social y gubernamental, para evidenciar la omisión de las autoridades y para acabar con la violencia estructural y sistémica que nos ha arrebatado a tantas niñas y mujeres en este país.