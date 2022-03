El 8M de 365

No es una clave estimados lectores, tampoco es un acertijo y mucho menos es un motivo para dar pie a un festejo, ponerlo en esa tesitura equivale a sonar con burla, atisbar el dolor y reconocer de manera tacita y explícita que hay un mar de ignorancia tras el significado real del 8 de marzo, el Día de la Mujer.

Ha sido inexplicable que en las redes sociales, la radio, la televisión y en diversos medios de comunicación masivos se haya optado por externar felicitaciones a la mujer; es necesario empezar a dar a conocer la diferencia entre festejo y conmemoración.

No era un día para que las mujeres se fueran de descanso y colgarse la medalla de responsables por darle oportunidad a la mujer de “festejar” su día. Más bien era una conmemoración de todos los esfuerzos que han hecho las mujeres por darnos una sociedad integra, más unida, fuerte; un recordatorio de que la igualdad de género no debe ser un factor aspiracional, es un asunto de derechos y de sentido común… quizá el menos común de los sentidos.

Juárez tiene una marca indeleble e histórica: los feminicidios. Esos crímenes que han aterrorizado toda nuestra sociedad donde las familias sabemos a qué horas salieron de la casa, pero no sabemos a ciencia cierta a qué hora regresarán con bien nuestras mujeres, es una terrible experiencia ver el dolor de las familias que lamentablemente han perdido una mujer y el pesar que se percibe en la desesperación de quienes cuestionan a las autoridades para que hagan más esfuerzos por encontrar a las víctimas. El memorial del campo algodonero es un recuerdo 24/7 de este dolor que como sociedad no debe de cimbrar, nos debe de poner a trabajar arduamente en el fortalecimiento de los valores y sobre muchas cosas respetar las luchas que las mujeres han encabezado por sus derechos. De verdad, ¿por qué a algunos miembros de la comunidad les cuesta tanto trabajo aceptar el gran trabajo que hace la mujer como un pilar fundamental del desarrollo de las naciones?

Juárez no es la excepción, tenemos muchos ejemplos de superación, sería muy interesante ver a una mujer en la Presidencia Municipal, aunque ya hemos tenido candidatas, aún no les hemos dado ese voto de confianza para llegar al puesto. Recordemos que por medio de una mujer juarense se rompieron los paradigmas machistas que en la década de los 80 rezaba que la dirección del futbol era solo para hombres; para muchos que crecimos viendo el liderazgo y empuje de Alejandra De la Vega como presidenta de un club de futbol en diversos períodos ha sido una muestra clara de las luchas por trascender. No hagamos a un lado que la persona que ejerce el liderazgo de la entidad es una mujer y que recientemente ha sido mencionada en la carrera por la Presidencia de la República para 2024. Por cierto, para esa fecha se pudiera dar un hecho histórico, hay buenas posibilidades de que una mujer por primera vez ocupe la silla presidencial; una combinación histórica para Juárez, presidenta de la nación, gobernadora y presidenta municipal, ¿al mismo tiempo? También hemos sido testigos de mujeres que han logrado escalar posiciones de servicio público y que realmente lo han ejercido con mucha responsabilidad, conocimiento y destreza. En el mundo empresarial es increíble la cantidad de negocios que ha sido creados y alentados por mujeres exitosas y comprometidas, profesoras que luchan todos los días por hacer un cambio real en la sociedad, una lucha que la hacen por vocación y convicción. Las situaciones o personas descritas nos deben hacer pensar en todo lo que ha costado darles su lugar a las mujeres.

Y aquí llegamos a un punto crítico, ¿qué hemos hecho como padres para enseñar a nuestros hijos a respetar las luchas de la mujer por sus derechos? El día 8 no era una gran oportunidad para dejar a las mujeres en su lucha con oídos sordos a sus protestas y exigencias, para ver en que otras cosas nos entreteníamos, falto solidaridad, empatía, falto respeto, entendimiento, respaldo y mucha comprensión.

Gracias a todos estos puntos es que todos los días podemos leer barbaridades contra las mujeres, traducido en violencia doméstica contra ellas, una presencia cada vez más marcada en delitos con presencia femenina; la necrosis social se ha hecho presente alcanzando la participación femenina. El verdadero cambio es no solo entender, alentar y comprender el papel de la mujer en la sociedad, es respetar todas y cada una de las acciones que nos lleven a crear una sociedad más sana, equitativa en donde el crecimiento no dependa de una asignación binaria como la de ser hombre o mujer; sino de la integración social que se traduzca en resultados tan palpables como la reducción de la violencia de género, oportunidades de trabajo donde el conocimiento y las habilidades sean criterios de selección; pero sobre todo un lugar donde la mujer no tenga que estar recordando constantemente sus derechos. En una sociedad libre los derechos deberían de ser otorgados de manera natural, no una conquista y constante que para las mujeres han costado sangre, sudor y lágrimas, como nos hace falta crecer como sociedad.