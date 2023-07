El 4 de julio es siempre un día significativo entre los residentes fronterizos como resultado de la estrecha vinculación cultural que existe en esta región entre México y los Estados Unidos. La declaración de la independencia de los Estados Unidos en 1776 es un hecho relevante; rememorar los ideales que de ella se derivaron como la búsqueda de la libertad, la igualdad, la autodeterminación del gobierno y la felicidad del pueblo, es motivante para cualquier ciudadano que anhele una mejor sociedad. Sin embargo, lo que a mi parecer da mayor notabilidad a esta fecha como también sucede con el “día del grito” o el 5 de mayo, es que revela que en tiempos modernos una gran mayoría de los residentes fronterizos ha traspasado los límites político-territoriales y se aceptan plenamente como ciudadanos cuya identidad es producto de la fusión de costumbres y valores binacionales.

Considero que esa fusión de las culturas mexicana y estadounidense es cada vez más sólida. Y este patrón ya no es solamente exclusivo de la región fronteriza, sino que empieza a ser común en ambos países. Es incuestionable que en ello ha tenido que ver tanto la presencia en los Estados Unidos de los aproximadamente 36 millones de personas con ascendencia mexicana, como el interés cada vez más grande de los estadounidenses por mudarse a residir en México. Nuestro país es sin duda el principal destino de relocalización de los estadounidenses, ya que el 66.7 por ciento de la inmigración a México procede de ese país. Se estima que en todo el territorio nacional viven cerca de 1.6 millones de estadounidenses. Datos de noviembre de 2022 comparados con el mismo periodo en 2019, también muestran un incremento de 85 por ciento de asignación de visas de residencia temporal en México para ciudadanos de los Estados Unidos.

En la actualidad, cerca de 11 millones de personas viven a lo largo de la frontera entre México y los EU haciendo de ella un mosaico sociocultural en donde se adoptan como propias la celebración de costumbres y tradiciones de ambos países. Las ciudades fronterizas del norte de México han sido ―desde que se estableció la actual línea divisoria― incubadoras del desarrollo de identidad binacional entre sus residentes.

En Ciudad Juárez, por ejemplo, es común encontrar estudiantes con doble ciudadanía en la mayoría de las escuelas de todos los niveles educativos, quienes con justa razón se sienten identificados con los hechos históricos que han dado origen a ambas naciones.

El desarrollo de la identidad binacional no se limita sólo a aquellos con doble nacionalidad, sino que trasciende también de alguna forma a cualquier residente común de la región. Lo ilustro con un ejemplo. Hace algunos años tuve oportunidad de realizar una investigación para estimar el grado de conocimiento del idioma inglés entre los habitantes de Ciudad Juárez. Lo que verdaderamente me dejó claro el mutuo impacto entre ambas culturas fue que entre la población que habla inglés en la ciudad, un porcentaje importante no lo aprendió en una escuela, sino a través de los medios de comunicación masivos en lengua inglesa a los que se tiene acceso en la región. Fenómeno particularmente común entre las generaciones mayores de 40 años.

En resumen, reflexionar sobre la celebración del 4 de julio y de los ideales de libertad, igualdad, autodeterminación y búsqueda de la felicidad del pueblo implícitos en esta fecha, implica también reflexionar sobre los valores que alimentan la mentalidad del residente fronterizo. Esta mentalidad y espíritu libertario sin duda dejó huella durante el proceso que el norte de México encabezó para buscar la transición democrática a mediados de 1980 y que se materializó en el año 2000 con el fin del gobierno de partido único. Por ello, me parece adecuado felicitar a nuestros hermanos estadounidenses por su día de independencia y celebrar también los valores cívicos que compartimos y que nos hacen mejores sociedades para el mundo.