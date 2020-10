El 2020 de María

El 2020 da inicio y con él una época de esperanza en la que se avizora un nuevo año lleno de oportunidades de crecimiento profesional y personal para María. Este es su segundo semestre como estudiante de Licenciatura en la Universidad en una carrera que ella eligió y que conforme continúa estudiándola su apasionamiento se incrementa.

Es una mujer joven que está casada y que tiene un hijo que atiende primero de primaria, eso no le impide que además trabaje de miércoles a domingo en el mercado popular aledaño dedicándose a la venta de antojitos típicos mexicanos, negocio que emprendió junto a su cuñada y su esposo, quién además es chofer de un camión de transporte de personal. Con ambos ingresos han logrado salir adelante y, aunque sin grandes lujos, su economía se encuentra estable.

Son épocas de pocos ingresos en el mercado, pues la gente está gastada después de haber pasado las fechas decembrinas, pero siempre es así en enero y ya para marzo se habrán recuperado. María y su esposo han escuchado de la epidemia ocasionada por el Covid en otros países, pero perciben esta situación alejada a su realidad, que en este momento está enfocada en pagar los recibos del mes, cubrir lo necesario para la alimentación y los insumos que saquen a flote la aún pequeña, pero existente venta semanal de alimentos en el mercado, que dé para el pago del puesto y tal vez para cubrir alguna otra necesidad.

Apenas llega el mes de febrero y las cosas han mejorado, cada vez es mayor la cantidad de gente que asiste al mercado y con ello se incrementa la venta. El hijo de María sigue adaptándose correctamente a su primer año de primaria y le han ofrecido a su esposo un turno más cómodo en la empresa de transporte, lo que permitiría a María estar cada vez menos apretada entre los tiempos en su escuela y el cuidado de su hijo. Se conoce de los primeros contagios en Juárez y el tema del coronavirus es más recurrente en medios de comunicación pero aún se percibe intangible.

Llega el mes de marzo, la desinformación inunda las redes sociales y los medios tradicionales de comunicación el único tema: Covid. Se determina que Juárez está en semáforo rojo por contagios de una enfermedad que para María y su familia parece completamente ajena. No logran comprender cómo es que de un día para otro su vida ha dado este giro tan desafortunado.

Las escuelas han cerrado, las clases de María serán en línea, deberá cuidar de su hijo mientras realiza las labores del hogar y desde luego realiza trabajos, tareas e investigaciones; mientras su esposo intenta conservar su empleo “poniéndose la camiseta” de la empresa para la que trabaja y tomando dos turnos, pues también las maquiladoras han cerrado y el trabajo escasea.

Abril y mayo han sido meses de solo pensar en cómo sacar los gastos más elementales para mantener la casa a flote. El segundo semestre de María ha concluido sin saber realmente cómo hizo para lograrlo y sin disfrutar de sus clases que ya sentía más como una imposición que como algo que le gustará, pues su prioridad es su familia y tener que comer todos los días.

Llega el mes de junio. El esposo de María trabaja ya un solo turno, pero diariamente busca otras opciones de empleo. Se habla de que se podría pasar a semáforo naranja, pero lo cierto es que ese es un tema que no se centra en la cabeza de María ni de su esposo. Ellos necesitan dinero. Su hijo ha enfermado y han gastado sus ahorros al llevarlo con un médico particular que les recomendaron para que no tuvieran que ir al hospital.

María se desespera, no se inscribe para el próximo semestre pues sus estudios ya no son una prioridad. Decide montar un puesto afuera de su casa, a los dos días se acercan a solicitarle que venda ahí mismo, sustancias ilegales. Ella no acepta, pues no busca estar aún más intranquila y porque mientras que atiende el puesto su hijo permanece a su lado.

Juárez avanza a naranja, luego a amarillo y María y su esposo creen que ya las cosas mejorarán. Él no ha logrado obtener otro empleo pero al menos conserva un turno de chofer y María tiene cada vez más clientes.

El esposo de María comienza a tener síntomas que podrían estar relacionados con Covid, en la empresa prefieren descansarlo para que no mantenga contacto con las personas a las que transporta. No tienen para pagar la prueba ni el tratamiento que se les sugirió comenzara a tomar, por lo que comienzan a empeñar algunos últimos artículos de valor como la computadora y la televisión.

Se saturan los hospitales y se migra a semáforo rojo nuevamente. María escucha que los gobiernos piden conciencia mientras que ella solo siente una desbordada presión por sobrevivir, por lo que decide acercarse a las personas que le solicitaron inicialmente que vendiera sustancias en su puesto. Sabe que su decisión la llevará a consecuencias insospechadas, pero hoy solo puede pensar en que su esposo sane y que su hijo tenga al menos una comida en la mesa. Solo el día de hoy. Para el día de mañana, María ya no espera nada.