Cada vez más cerca la histórica jornada del 10 de abril. No nos referimos al inicio de la Semana Santa solamente o a las vacaciones de miles de alumnos, la referencia es absoluta a ir a las urnas al llamado a la “Revocación del Mandato” del presidente.

Ha sido hilarante la alharaca que se ha desatado desde las profundidades de Palacio Nacional porque dice que no tiene la difusión que se merece y desprestigia, denostó lo mismo que instituciones, que personalidades, arrasa con todo; últimamente se le ve nervioso al Lic. López cuando las preguntas van dirigidas hacia ese objetivo. Tan sencillo que es acceder a https://www.ine.mx/revocacion-mandato/ y ahí tendrá toda la información que cualquier ciudadano necesita para saber de qué se trata la ocasión este próximo 10 de abril. Como buenos mexicanos estaremos dejando la decisión de ir a emitir nuestra opinión y quizá le pongamos atención el 9 en la noche o el mismo 10. La realidad es que de nueva cuenta ha polarizado el ambiente el presidente con sus declaraciones constantes, las reacciones a bajar “mañaneras” de la red ya es una práctica común, así como los reniegos del Ejecutivo federal en la materia; el popular mandatario vive en una burbuja de esfuerzo político y caudillismo propios de los tiempos revolucionarios, pero ausentes de las imperiosas necesidades de estos tiempos; lo mismo es pelearse con Loret de Mola, que agredir a Derbez y hasta soltar a su hijo de 40 años para que responda por la casa, una que según él no la habría rentado porque salía muy cara. Y así es de todos los días la receta de su espectáculo mediático (cada vez más aburrido, soso y predecible en cuanto a las formas y fondo de las preguntas que le hacen todo tipo de reporteros), algún tema de interés para que participe un funcionario y la designación de quienes preguntarán y que comiencen los juegos de las preguntas en las que no hay día de Dios que no falte el cuestionamiento sobre el 10 de abril; su lenguaje corporal dista mucho de un presidente que quiere comunicar convencido de que este ejercicio puede ser de gran utilidad para fortalecer el andamiaje democrático de nuestra nación, más bien es una especie de alguien que está jugando a la “revanchita” del melate, con todas las ganas de salir victorioso para que pueda decir el “se los dije” que en términos de AMLO es “tengan para que aprendan”.

Aquí en Juárez no se percibe una polémica tan fuerte como al sur del país, la sociedad juarense aún no prende y estamos a escasas dos semanas del ejercicio; uno que otro anuncio en medios y poca proyección a la herramienta. Ha desatado más polémica por la veda que implica que por el objetivo mismo. Y es ahí donde puede radicar el problema del desinterés por el tan llevado y traído tema. Son pocos los ciudadanos que entenderán el objetivo, que puedan dimensionar el alcance de la decisión, los lugares donde irá a emitir su opinión, los horarios, si es la casilla en la que normalmente acude; incluso habrá quienes en la confusión lleguen a preguntar por quién se tiene que votar. Es un día que puede marcar la historia de nuestro país. Pero, reitero, en nuestra ciudad están más prendidos los hornos de las carnes asadas y procesiones por el Domingo de Ramos, que el interés público en el que de manera muy marcada se ha fallado en el objetivo de la comunicación; si no explicas los beneficios, ¿cómo vas a hacer sentir el compromiso ciudadano de ir a opinar? Y lo más difícil –y casi imposible-, ¿cómo quieres que la gente vaya convencida a participar?

A eso agréguele el desencanto de muchos ciudadanos por participar en cuestiones políticas, si bien los últimos números de Así Estamos Juárez indicaban una participación que rondaba el 40 por ciento, solo que era con el efecto AMLO por todo lo alto; después de tener una perspectiva de inseguridad, una infraestructura hecha “bolas”, una percepción de que se manejó de manera equivocada la pandemia, del desabasto de medicinas, cuestionar el mecanismo de regularizar los carros “chuecos”; todo puede contribuir a que por lo menos aquí en nuestra ciudad sea de pronóstico reservado el número de asistentes a la jornada de “Revocación de Mandato”.

Se viene no un domingo cualquiera, un domingo de empoderamiento ciudadano; la duda es durísima, ¿para qué sirve la revocación y por qué hay que ir a votar? Habrá que informarse para poder darle un sentido al esfuerzo de la jornada. A informarnos, analizar y decidir que es nuestra obligación como ciudadanos.