Efervescencia política por todos lados

Estando entonces inmerso el país en un gran proceso de politización en todos los órdenes de la vida social, suceden acontecimientos políticos sustanciales para México y para Chihuahua también.

Está en el centro de la actividad política de la oposición conservadora, la disputa por el destino de la reforma electoral a las leyes reglamentarias propuesta por el presidente López Obrador y a la cual se opone, como ha sido la costumbre de la oposición en todo este sexenio, apoyándose en diversas ONGs de la sociedad civil neoliberal; y en el mismo entorno sucede también, en el PRIAN principalmente, la fuerte disputa por la repartición de candidaturas y deriva en la muy fuerte lucha por el liderazgo en esos partidos.

En Morena el posicionamiento de imagen y la placeada nacional de los precandidatos presidenciales, para senadores y diputados, etc., también está llevándose a cabo, pero en un tono más institucional y tranquilo.

El PRI está sumido en varias crisis. En efecto, está la gran disputa que mantiene en vilo a sus militantes y seguidores, por la permanencia de Alito en la dirigencia nacional del PRI tanto por su situación por los procesos penales en puerta, como por la “apropiación” particular del partido que le endilgan las fuerzas políticas que mueven a Osorio Chong; y los constantes engaños que ha realizado dentro de esa “Alianza Va por México” que mantiene en vilo la confianza a él, dentro de la Alianza. La muy fuerte reyerta de Alito con las fuerzas políticas que están detrás de Osorio Chong, que están buscando la forma de destituirlo lo más pronto posible, ha llegado a niveles de agresión verbal entre ellos, que pocas veces se había visto dentro del PRI. Eso es así, por las graves crisis de todo tipo que se viven en ese partido.

Por su lado, en el PAN, Marko Cortés también sostiene una lucha intensa, medio soterrada con las fuerzas políticas que lo quieren destituir, poniéndole en sus narices los resultados electorales dónde ha sido derrotado rotundamente. ¿Y el PRD? Ya está muerto.

La disputa por las candidaturas presidenciales en la alianza del PRIAN está plagada de ambigüedades, mentiras y traiciones sembradas precisamente por Alito, al cual, ya no le creen ni en su casa. Pero estos partidos coexisten con el veneno de muerte en sus entrañas, no pueden, so pena de morir, participar individualmente en elección alguna. Saben que ni siquiera juntos, tiene la seguridad de que pueden ganar una elección.

Estando esa situación a nivel nacional, en Chihuahua la gobernadora y sus recién funcionarios “enrocados”, se han dado a la tarea de recorrer el estado de Chihuahua, con dos finalidades: tratando de darle vida a las obras del Plan de Desarrollo Estatal; y darle “mantenimiento” electoral a las regiones que la llevaron a la gubernatura.

Claramente, la actividad del equipo de Palacio local, está inmerso ya en los escenarios electorales en puerta.

Por su parte Morena también se prepara para las elecciones, efectuando el reforzamiento de su estructura electoral en todo Chihuahua, súper necesaria para conservar los votos donde ganó y adicionar más votos, en aquellas regiones donde se pueden lograr. Especialmente en la región centro sur y en la sierra para aislar al municipio de Chihuahua.

Como era de esperarse en la jerga de la lucha por las candidaturas en todos los partidos, el bullicio que traen los interesados es enorme y empiezan a saltar de un partido a otro. Específicamente se observa la salida de varios cuadros priistas, quienes mejor optaron por el proyecto de Morena. Lo cual zarandea el barco, en ambos partidos. Movimientos que evidentemente han originado también debates en la militancia de dichos partidos políticos.

Sin embargo, en todo este contexto, nos llama muchísimo la atención, el visible aislamiento (¿planeado conscientemente?), que tiene el Gobierno estatal local, con el resto del desarrollo económico del país. Pues, por ejemplo, mientras en Sonora se anuncian todos los días, muchas grandes inversiones y puesta en marcha de grandísimos proyectos de enorme importancia como la industrialización del litio y la generación de energía solar y pese a que Chihuahua coparticipa con el más grande yacimiento de litio con aquel estado… acá solo hay silencio, ni se emprende nada al respecto.