Educar para la paz IV: Comer para aprender

Uno de los momentos más significativos de mis inicios como coordinadora del programa EMMA (Educación a Menores con Maduración Asistida) sucedió en agosto del 2021, momento en que se graduó la generación 2019-2020. La pandemia no permitió que al término de sus estudios se realizara la entrega de diplomas, por lo que los alumnos festejaron su graduación casi un año después. En la ceremonia protocolaria uno de los alumnos destacados habló sobre su experiencia en el programa; el punto álgido de su discurso fue cuando mencionó la comida que había probado. Mientras recordaba esos alimentos que describía con una sonrisa hablaba de su felicidad por la posibilidad de haber probado nuevos sabores. “Todo estaba muy rico”, dijo con toda seriedad al final de su discurso mientras sus compañeros de generación asentían desde sus lugares. Si bien sus palabras fueron pocas y su participación breve, su cara y gestos se quedaron con los ahí presentes que imaginamos lo que describía y acompañamos su felicidad recordando los alimentos que nos hacían salivar.

Extensos programas e instituciones gestionan proyectos que consideran la alimentación de poblaciones vulnerables; el mundo está lleno de personas que mueren de hambre, de niñas, niños y adolescentes con un déficit nutricional importante. En nuestro andar nos hemos encontrado con familias que ayunan varios días o comen lo mínimo. Sabemos que si las necesidades básicas no están cubiertas, es difícil que l@s alumn@s terminen sus estudios y tengan un aprovechamiento académico exitoso. Que los alumnos tengan una nutrición idónea es primordial y parece ser la razón primigenia para darles de comer, pero hay otras razones, que aquí trataré de explicar brevemente, por las cuales la comida, sus tiempos y sus espacios son importantes.

La hora de la comida genera comunidad, teje lazos y permite compartir ideas, sentimientos y sensaciones que en otros momentos no se exploran, ahí forjan sus amistades y se integran a la colectividad, es un momento familiar que les da la sensación y la oportunidad de pertenencia. El comedor es un espacio ajeno a las reglas y saberes que en el salón de clases se desarrollan; en algunas de nuestras sedes, salón de clases y comedor son el mismo espacio, pero se transforma con el olor a tortillas calientes y a sopa de fideo. En este espacio libre y oloroso se sirve y prepara algo que no distingue entre calificaciones, conocimientos o posesiones, tod@s comen lo mismo, tod@s son iguales. Los procesos de preparación, cocción y limpieza desarrollan habilidades y aptitudes que ayudan al proceso de maduración, además de ejercitar y compartir conocimientos previos aprendidos en casa. Los saberes domésticos son valorados, un ejemplo es cuando nuestros alumnos de la sede Riberas se enseñaron a amasar y hacer tortillas, quien lo hizo mejor había aprendido de su abuelita.

Finalmente, el acceso a nuevos sabores, texturas y olores permite escoger entre varias opciones y experimentar un gozo que de ninguna otra forma puede ser experimentado; olvidamos que comer no solamente alimenta el cuerpo sino que alimenta el intelecto y el corazón. Asumimos que si alguien tiene hambre solamente saciará su necesidad corporal y olvidamos que las diversidades culinarias se experimentan con todos los sentidos. El día que escuché a Ángel hablar sobre sus comidas en EMMA me sentí feliz, no solamente porque había terminado su secundaria sino porque comprendí que había tenido la posibilidad de tener opciones, de gozarlas y de experimentar un cuerpo y un corazón contentos y llenos.

