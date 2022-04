Educar para la paz III: La comunidad hace la fuerza

Hace un par de años, mientras escribía un protocolo de investigación, tuve la necesidad de definir el concepto de comunidad; me costó mucho trabajo porque había numerosas definiciones con similitudes pero también con evidentes diferencias. Decidí definirla uniendo las palabras de dos investigadores que la reflexionaban desde las comunidades originarias y sus procesos internos como una praxis en un hábitat limitado por un modelo que jerarquiza recursos pedagógicos, simbólicos, organizativos y políticos. Recuerdo haber estado conforme con esta definición y pasar a otra cosa, considerando que mi trabajo tenía la base suficiente para seguir desarrollando la idea de construcción de comunidad. Aparentemente, y en teoría, ya había hecho el trabajo, pero me puse a pensar en qué era comunidad en mi experiencia, sobre todo en mi experiencia profesional como docente, ya que desde niña he escuchado una y otra vez sobre la comunidad educativa. En mi experiencia, el concepto de comunidad venía de ahí, yo nunca había llamado a las personas de mi colonia mi comunidad, tampoco consideraba a mi familia o a mis amig@s comunidad, mi única referencia era la escuela, un espacio que cumplía con lo dicho por esos autores que yo había investigado, pero que evidentemente no pertenecía y no podía nombrarse desde los espacios que ellos reflexionaban.

Mi comunidad educativa estaba constituida por alumnas, profesores, directoras, intendentes, cocineras, administrativos, choferes, coordinadoras, psicólogas, nuestro portero Amador y su familia que vivía en la escuela, varias monjas y dos sacerdotes (mi escuela era católica), y la familia de tod@s nosotr@s. Éramos un montonal de gente que creamos lazos para siempre, todavía ahora, cuando encuentro a alguien que estudió ahí, emana de mí un cariño inexplicable. Para mí, hija única, la escuela era mi casa y mi lugar seguro, ahí transcurría toda mi vida, inclusive los fines de semana; ahí hacía amigas y enemigas, ahí comía, jugaba, aprendí a cantar, a hacer ejercicio, aprendí a arreglar la máquina dispensadora de dulces cuando algo se atoraba, aprendí a hacer negocios, aprendí a sentirme distinta y a sacar provecho de ser distinta. Todo ese proceso fue acompañado de un grupo de personas que tenían varios papeles definidos en mi día a día, cada uno de ellos era parte de un conjunto con un solo objetivo: que todas las que estábamos ahí termináramos nuestra educación sanas y salvas para seguir el camino a la adultez. Esta tarea requería un ejército especializado que asumiera la responsabilidad del pedacito que les tocaba y trabajaran estrechamente en colaboración, con nosotras y nuestras familias para que todas, un día, pudiéramos decirle adiós a esa institución. Y ésa era mi comunidad, un montón de gente unida por un objetivo en común asumiendo responsabilidades y tareas distintas, pero sobre todo acompañándose mutuamente y creando lazos.

La comunidad en la educación es fundamental para la transformación y maduración del proceso educativo de todos los seres humanos; es necesario que una colectividad abrace, genere y se comprometa con la integridad de los educandos y con su proceso, no es un trabajo en solitario, no es una responsabilidad única de los padres, es un esfuerzo colectivo que requiere que todas las instituciones y cada uno de nosotros asuma su parte del trabajo y reconozca que debemos y podemos tener injerencia en la maduración y en el futuro de los alumnos. Una comunidad es un espacio seguro que necesita de muchos elementos para que haya uno que abrace, uno que eduque, uno que regañe, uno que investigue y uno que escriba al respecto.

