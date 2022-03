Educar para la paz I I: El arte, una estrategia de transformación

A los 16 años decidí estudiar artes visuales. Tuve algunas dudas debido a los comentarios de algunos familiares: “te vas a morir de hambre”, “¿en dónde vas a trabajar?”. La incertidumbre cesó un día que el periódico que leía mi madre se abrió mágicamente en un artículo sobre la Academia de San Carlos de la UNAM. ¡Eso es lo que yo quiero estudiar! grité. A partir de ese momento cada vez que alguien regresaba a las preguntas de cajón yo respondía con seguridad: “Gracias a que hay personas sin miedo como yo, el mundo puede disfrutar del arte, ¿no lo crees?” Me gané regaños pero también decidí mi camino.

La necesidad de un trabajo me acercó a la docencia, trabajaba como asistente en un kinder. Recuerdo a un pequeño muy tímido que tenía crisis, golpeaba a l@s compañer@s y se escondía debajo de las mesas. Un día, para animarlo, le dibujé un gatito que brincaba en los tejados de la escuela; se emocionó y me pidió dibujar más animales, también le gustaba que escribiera los nombres aun cuando no podía leerlos. La hoja iba y venía entre la escuela y su casa, donde su mamá dibujaba más animales, era un lindo zoológico. El pequeño empezó a copiar los animales y los nombres, estaba aprendiendo a escribir, reconocía las letras y las usaba en clase. Además, era menos tímido, platicaba con los compañeros sobre los dibujos y compartía datos inventados y verídicos sobre ellos. Eventualmente, él mismo dibujaba otros animales e investigaba cómo escribir su nombre. No volvió a esconderse bajo las mesas y dejó de golpear a sus compañer@s. Se volvió común verlo participando en los juegos que tod@s inventaban. Era un niño más feliz.

¿Qué pude aprender de esta experiencia? Primero, que todos aquellos que en mi adolescencia me atacaban sobre mi decisión de estudiar arte, estaban equivocados y no tenían ni idea de sus posibilidades. Después, que el arte no es sólo técnicas y materiales, el arte es conocimiento y genera conocimiento; él no quería aprender a dibujar, su interés estaba en el animal, en su representación y en poder nombrarlo. Además, que el arte trabaja con emociones de maneras no figurativas: mi alumno podía verter en esos dibujos sus sentimientos, no los representaba de forma literal, pero ese zoológico lo ayudaba a lidiar con sus miedos y a ganar seguridad. El arte, sin necesidad de ser una terapia, te permite sentirte en paz, en control de lo que te rodea y entablar vínculos; mi alumno logró convivir con sus compañeros de una forma saludable. Finalmente, que se puede aprender lo que sea a través de las estrategias, los materiales y el lenguaje del arte; mi alumno aprendió a escribir, a leer, zoología, pensamiento creativo y resolución de conflictos dibujando, junto con nosotras, su zoológico de lápiz y papel.

Un error común al integrar “arte” en cualquier programa educativo es pensar que lo que se enseña debe ser historia del arte o manualidades. No está mal aprender sobre la vida y obra de Picasso, o a hacer una canasta con material reciclado, pero el arte como acompañamiento de la educación es mucho más. En el programa EMMA indagamos sobre las posibilidades de trabajar con profesionales de arte como acompañamiento a los temarios educativos, porque creo que vale la pena preguntarse cómo podemos enseñar a través del arte, matemáticas, historia, español, etc. Las respuestas son fanzines, stickers, fotografías y collages, son emocionantes y creativas. Además, el arte transforma a l@s alumn@s, permite establecer vínculos, entablar acuerdos y construir una identidad, es decir, es un camino para la construcción de un tejido social que permita a todos crear su propio zoológico.

