Educar para la paz I

Hace un poco más de un año tuve un momento de esos que cambian la vida, fue un instante esclarecedor y significativo. En diálogo con un grupo de personas interesadas en la incidencia social, casi todas ellas mujeres, aprendimos que la paz no es un objetivo ni un destino, no es una meta; por el contrario, la paz es un camino y un anhelo; no es la falta de conflicto, como todes lo imaginamos, sino una estrategia para lidiar con ese conflicto. La paz es un camino que decides andar todos los días o desandar.

Mi cabeza, mi cuerpo y el lugar desde el que me pronuncio desde hace más de veinte años, cuando empecé a escoger lados, a autopronunciarme esto o aquello, sufrió un cambio radical ese día; por si fuera poco, me hizo repensar mi recorrido profesional, un recorrido docente lleno de reivindicaciones, conflictos y ambigüedades que mis alumnes y mis colegas sufrieron y acompañaron, porque uno no nace con experiencia y porque enseñar y acompañar es algo que se experimenta en el aula y en el trabajo del día a día.

Y fue desde esa transformación que abracé el proyecto que tenía enfrente y que ha venido a darle sentido a mi andar y al de muches otres que somos parte de él. Desde hace más de un año soy coordinadora general del programa de Educación a Menores con Maduración Asistida, al que todos llamamos EMMA por sus siglas y porque es la manera cariñosa que tenemos de referirnos a él. Es curioso y relevante, para mí, que nuestro programa tenga nombre de mujer, ya que es desde este ente femenino que lo construyo y lo coordino.

EMMA tiene como objetivo propiciar educación básica a niñas, niños y adolescentes que por distintas razones abandonaron sus estudios. Las razones son todas esas problemáticas que sufren las juventudes y la niñez de nuestra ciudad: violencia, pobreza, migración y una gran indiferencia de varios sectores de la sociedad. La inserción educativa es uno de los ejes del trabajo pero no es el más importante: nuestro propósito es acompañar a les alumnes durante su proceso de maduración, un proceso que no han tenido la oportunidad de experimentar. En nuestros espacios buscamos crear lugares donde se sientan seguros, atendiendo sus necesidades psicológicas, emocionales y nutricionales. Esta intervención se hace desde la base de los derechos humanos, ellos y ellas aprenden que tienen derechos que no solamente deben ser respetados, sino exigidos, y que los comparten con quienes les rodean, es decir, aprenden a exigir y a respetar. Al considerarse a sí mismos y a los demás seres con derechos, les alumnes deciden andar el camino de la paz, se respetan respetando al otro y cuidan no vulnerar a los demás porque reconocen en los otros sus mismas necesidades, sus mismos derechos, sus mismos gustos y sus mismos caminos.

Éste no es un camino fácil, tiene baches, hoyos y retornos, pero decidí caminarlo junto con el equipo de EMMA porque estoy convencida de que el trabajo con las juventudes es la única manera no sólo de darle una oportunidad al futuro, sino de darle opciones a quienes parecen haber perdido el rumbo. Creo firmemente que una educación flexible que atienda necesidades específicas, que se relacione con el entorno y la comunidad es la única manera de incidir en las vidas de los niños, niñas y adolescentes que viven cotidianidades vulneradas. También, creo que la educación debe cambiar y que debemos considerar otras aproximaciones que estén dispuestas a escuchar activamente a aquellos que han sido callados, pero que con programas como éste pueden andar otra vez el camino y anhelar una educación desde y para la paz.

Semblanza Curricular

• Fecha de nacimiento: Nació el 10 de septiembre de 1980 en Ciudad de México.

• Es licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM y maestra en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la misma institución. Su investigación se ha basado en el estudio de los textiles indígenas contemporáneos y en la reflexión de las distintas manifestaciones textiles desde la docencia. En 2018 fue seleccionada para cursar el Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes, impartido en conjunto por la Secretaría de Cultura y el Centro Nacional de las Artes, donde tuvo una destacada participación. Su interés por la educación desde el arte se refleja en una experiencia docente de más de 10 años en distintos niveles en instituciones privadas y públicas, como la Universidad de Valle de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en donde creó e impartió el taller de Cartografías textiles de las comunidades indígenas actuales.

• Formó parte del programa de licenciatura en Diseño para alumnos sordos en la Universidad Tecnológica de México, donde fue docente y apoyó la creación de materiales para alumnos sordos y oyentes en las asignaturas de Historia del Arte universal e Historia del Arte en México.

Cultura para la Paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez, el Comité de Pacificación y Bienestar Social (Copabis) y el Centro Familiar para la integración y Crecimiento A. C. (CFIC).