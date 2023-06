Educación: una realidad dentro de la construcción social

Ciudad de México.- La especie humana ha evolucionado en medio de transiciones que impresionan al investigador más agudo, por dos razones fundamentales: la lucha por el poder, que en muchas ocasiones no tiene sentido y, dos, la construcción de realidades a base de imposiciones de fuerza y dominación. Esa lucha por el poder -y la dominación como consecuencia-, generan las desigualdades obligadas en cualquier territorio del mundo, por más que se presuma de una sociedad democratizada.

Dentro de esa dominación de territorios y sus poblaciones enteras -los pueblos antiguos invadían para extender su poder-, surgió necesariamente una interesante simbiosis: la comunicación con el constructo social y, desde ahí, la necesidad de educar. Aunque los pueblos invasores tenían como principal objetivo dominar, inevitablemente vendría la educación para transmitir la cultura del dominante, en todas sus manifestaciones.

Independientemente del momento en que se insertó la educación en los distintos territorios del mundo, la comunicación humana y sus diversas formas nos permiten interactuar como sociedad; educar, lo he dicho con insistencia y lo sostengo: es la médula del constructo para resolver todos los problemas.

Y, una vez iniciada una cultura, sea producto de la invasión o no, en una sociedad que privilegia la educación, la pobreza disminuye, los habitantes mejoran su calidad de vida. La salud, la economía, el orden social y hasta la seguridad pública de un pueblo tienden a modernizarse a cada instante.

Y para Paulo Freire, la educación es praxis, reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. Según Freire la educación es un acto de amor, de coraje, de práctica de la libertad, dirigida hacia la realidad.

Existen múltiples conceptos sobre lo que es educación, pero ninguno modifica lo sustancial: transformar. Se construye conocimiento y con ello la realidad de una sociedad. El híbrido entre comunicación y educación, desde hace siglos ha logrado una fórmula inseparable.

Soy un convencido de que a esta vida llegamos para cumplir dos objetivos fundamentales: hacer que las cosas sucedan y, dos: hacer que el mundo gire. Suena quizá un poco quijotesco cuando digo hacer que el mundo gire. Por supuesto este es un sentido figurado que utilizo con frecuencia en mi cátedra, pero nada alejado de los objetivos comunes.

Pero lo primero, hacer que las cosas sucedan, es algo con lo que he trabajado con mis estudiantes, sobre todo en el nivel de postgrado, para que en su mente se anide esa parte que a todos nos impulsa: es hoy y ahora.

Mañana no existe y ayer ya se fue. Hacer que las cosas sucedan es una frase tan sencilla, que a veces me provoca impotencia cuando escucho expresiones como “hacen como que me pagan, hago como que trabajo”. ¿O qué tal ésta?: “así lo hacen todos, yo por qué no”.

Lo digo con todo respeto: esas expresiones de mediocridad y conformismo, no deben estar en nuestro lenguaje, mucho menos en la mente… ¡de nadie! Hacer que las cosas sucedan es algo tan satisfactorio, que cuando ves el resultado respiras hondo, te sientes feliz y la adrenalina te atrapa porque si lograste eso… ¡puedes hacer más!

Y si en esta vida tenemos los dos objetivos, -hacer que las cosas sucedan y ayudar a que el mundo gire-, no podemos quedarnos sentados y con los brazos cruzados a que otros lo intenten o, en el peor de los casos, hacer lo mismo que los demás.

No hay algo más riesgoso que imitar a los demás sin analizar los alcances, por eso en el terreno de la educación, las imitaciones resultan con frecuencia un fracaso; cuando un pueblo invadía un territorio y pretendía imponer su cultura, jamás se analizaba si implantar ese modelo daría resultados.

De ahí que se tengan parches por todos lados, en algunos territorios, pues jamás quedó definida una cultura transmitida con calzador. La construcción de una realidad social muchas veces se convierte en partos dolorosos cuando no se tiene un modelo adecuado y, más peligroso, que se intente moldear a una sociedad sin los efectos educativos adecuados.

La mayoría de los teóricos señala que realidad es la existencia verdadera de algo o de alguien; si la realidad es lo que existe entonces también somos responsables de construir la realidad social. Eso es la educación: una construcción social que no puede equivocarse, no ahora, de lo contrario corremos el riesgo de llevar al despeñadero a una sociedad que necesita construir una realidad emergente, frente a una embestida de subculturas que invaden hasta la privacidad más sagrada, empezando por las redes sociales y, si a eso le sumamos políticas erráticas desde el escritorio para generar “reformas” educativas, entonces urge una solución. Al tiempo.