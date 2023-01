Educación para ‘salir del hoyo’

Uno de los principales factores para “salir del hoyo” es sin duda la educación, es por ello que duele tanto leer los numeritos -indicadores- que dan cuenta del rezago que tenemos, primero en cuanto a nivel académico de la población en general respecto a otras ciudades, como lo es la propia ciudad de Chihuahua, y luego en relación a la cobertura territorial y suficiencia de capacidad de las escuelas que va desde nivel primaria hasta preparatoria: solo el nivel preescolar se salva de estar en un nivel crítico. Más es por ello, por la oportunidad que da a los jóvenes para acceder a educación a través de diversos tipos de beca, que considero a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como un valor y una palanca que tenemos los juarenses para impulsar el desarrollo da la población y con ello, de la ciudad.

La UACJ, con sus 34,000 alumnos distribuidos en los municipios de Juárez, Nuevo Casas Grandes y Ciudad Cuauhtémoc, es una universidad pública que como tal su labor sustantiva es la formación de recursos humanos a través de la docencia, la investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria, entendiendo por ésta la vía para hacer llegar los beneficios precisamente de la investigación y de la cultura más allá de las aulas universitarias al entender que, la educación, es un bien común que solo a través de la extensión procura justicia social para quienes viven en estado de marginación.

De aquí que su misión, tomada de su página web, es perfectamente acorde a lo que en esencia debe ser una institución educativa de carácter público: “Formar ciudadanos éticos, comprometidos con el desarrollo integral de sus comunidades y profesionalmente competitivos; crear, preservar, transmitir, aplicar y difundir el conocimiento, así como extender los servicios universitarios a la sociedad para coadyuvar responsablemente a la atención de sus necesidades locales y regionales. La UACJ cumple su misión a través de un capital humano altamente calificado, programas académicos con reconocimiento de calidad, actividades de difusión cultural y divulgación científica, servicios de extensión y vinculación oportunos e innovadores, infraestructura y equipamiento físico y tecnológico de vanguardia que facilita el desarrollo de las funciones académicas y administrativas; así como mediante una estructura organizacional pertinente, equitativa, sustentable, transparente y certificada.”

Entenderlo así nos lleva a la conclusión de que la educación también es una palanca para que las personas accedan a mejores condiciones de vida, es decir, que experimenten una movilidad social ascendente, es decir, vivir en mejores condiciones en relación a la generación que nos antecede, nuestros padres, o respecto a nosotros mismos en algún punto determinado de nuestra vida, lo cual es plenamente legítimo ya que tanto estudios antropológicos y sociológicos afirman que la aspiración de mejorar las condiciones en que se vive es inherente a la naturaleza humana.

En alguna ocasión al hacer observaciones sobre la pertinencia de un proyecto arquitectónico respecto a su relación con el medio ambiente, un alumno de pronto me soltó una pregunta que no dudé en responder. Me dijo: Maestra ¿por qué quieren hacer de nosotros estudiantes mediocres, que no puedan desenvolverse en ciudades que tengan otro clima, y que siempre estemos pensando en la comunidad? Lo primero que respondí es: porque estamos en una universidad pública, porque somos parte de un privilegiado cinco por ciento de la población que ha podido acceder a estudios universitarios; porque con recursos públicos, es decir, de todos, aún de aquellos que venden chicles en la esquina, se paga la educación que recibimos y, por eso mismo, tenemos en nuestra espalda la responsabilidad de ayudar a resolver los problemas que viven quienes no han tenido la oportunidad que tú y yo hemos tenido. Después de manera enfática le hice ver que al aprender a resolver proyectos arquitectónicos acordes al medio ambiente y a los usuarios, lo podría hacer aquí o en China, como coloquialmente decimos, y sus diseños podrían ser exitosos y hasta publicados en revistas, como lo han comprobado aún en el extranjero egresados de la carrera. No sé si el silencio del alumno se debió a que comprendió mi respuesta, o a que fui demasiado tajante con mis palabras.

Hay tantos problemas que hoy nuestra vida y en nuestra ciudad que no quise hablar de otro más; hoy deseo poner en relieve la labor que día a día hace la que considero máxima casa de estudios en nuestra ciudad, por su alcance y calidad de la educación que ofrece a través de sus programas y docentes que se evalúan constantemente, y sobre todo, por la labor de extensión que sin duda impacta en las colonias más marginadas de la ciudad. Orgullosamente, UACJ.