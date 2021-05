Duartistas en el MC

En Chihuahua, Movimiento Ciudadano es un caso digno de análisis. Dante Delgado decidió entregarle el partido a Javier Corral, y éste a su vez determinó queå fuera Alfredo Lozoya el candidato a la gubernatura de Chihuahua.

Al haber perdido Javier Corral la elección interna del PAN, decidió apoyar la candidatura de Lozoya. Incluso, se dice que Corral ya planea hacer sus maletas y subirse al barco naranja, porque en el azul ya no cabe.

Es evidente que Corral está detrás de Lozoya: basta ver que Lozoya, en su discurso, no toca a Corral. Aunado a lo anterior, Lozoya decidió convertirse en el golpeador en jefe de Javier Corral, para desde ahí torpedear a Maru Campos, a quien Corral no quiere dejar llegar de ninguna manera. Lozoya no presenta ninguna propuesta, ninguna alternativa, ni mucho menos, algún plan de gobierno. En pocas palabras, Lozoya aceptó convertirse en el ariete político de Javier Corral.

Parecería que lo único que Lozoya encuentra como propuesta de campaña, es señalar a César Duarte, exgobernador hoy preso. Resulta irrisorio que, a cinco años que éste dejó el poder (y que además, encontrándose ya preso), la campaña política de Lozoya siga girando en torno a esta narrativa.

Hace unos días, Jorge Álvarez Máynez, secretario general de acuerdos del MC, dijo que Maru Campos se había llevado a los duartistas a su campaña. Parecería que Álvarez tiene memoria selectiva, pues no mencionó la cantidad de duartistas que se integraron al MC en Chihuahua.

Para empezar, el propio Lozoya fue uno de los principales proveedores del gobierno de Miguel Jurado, cuando éste fue alcalde de Parral durante el gobierno de Duarte. Si Duarte es lo que los propios miembros del MC dicen que fue, no se concibe cómo Lozoya hubiera sido tan bien tratado por Jurado, sin el propio beneplácito de Duarte.

El presidente del MC en Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas fue funcionario de segundo nivel en la Fiscalía de Chihuahua, durante el gobierno de Duarte. Igualmente, participaba activamente en el Instituto Chihuahuense de la Juventud. Hoy parecería que padece amnesia de esa etapa de su vida, porque señala al gobierno del que él mismo formó parte.

El candidato del MC en Juárez, Rodolfo Martínez, si bien no colaboró directamente en el gobierno de Duarte, sí buscó acercamientos con él.

En Juárez, el candidato a síndico Eduardo Borunda, fue director de un plantel de Bachilleres durante el gobierno de Duarte. Quienes entienden bien de la función pública saben que esas posiciones son posiciones políticas que se deciden desde Chihuahua.

Rocío Sáenz, candidata a diputada por el MC, y quien recurrentemente señala la corrupción del gobierno de Duarte, colaboró en su gobierno en el área de educación, trampolín que le sirvió para llegar después al Congreso auspiciada por el PRI, el PRI de Duarte.

Hay muy buenos perfiles dentro del MC, especialmente en Juárez. Un ejemplo es Juan Muñoz (presidente del MC en Juárez) quien fue funcionario en ese gobierno, además de diputado. Junto con él, existen otros muy buenos perfiles dentro del MC, mismos que son la cara fresca de ese partido. Ejemplos como Selma López (candidata a diputada local), Miguel Maldonado (candidato a diputado local), Isabela Guevara, Mariana Arcos, y Yessica Sierra, son cuadros que deben tomarse en cuenta por parte de ese partido, pues el común denominador es que son jóvenes preparados, y con ganas de hacer buena política.

El ver muchas de las críticas que algunos integrantes del MC hacen respecto al anterior gobierno, es un tanto contradictorio. La crítica que algunos de ellos han hecho al gobierno anterior, es un ejercicio de crítica destructiva hacia ellos mismos.