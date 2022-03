Duarte y Corral, ¿vecinos en el Cereso?

El exgobernador del estado César Duarte Jáquez (CDJ) sigue causando calambres.

La semana pasada, un juez federal norteamericano resolvió el recurso promovido por la defensa del ballezano. El togado respondió el habeas corpus (amparo) y consideró que la petición de César Horacio es infundada, por lo que el proceso de extradición continúa firme.

Como era de esperarse, la noticia reavivó las especulaciones y el morbo que despierta la novela jurídico/pasional ante la posible –¿pronta?– extradición del villano favorito del también exgobernador Javier Corral Jurado (JCJ).

A casi seis años de entregar las riendas del poder y a casi dos de estar encerrado en una cárcel de Miami, el juicio a Duarte acapara la atención mediática del Gobierno del estado y del Gobierno federal, y de un puñado de nostálgicos adictos al corralato. Entre la opinión pública no se percibe interés.

Con la llegada de César Duarte a México (CDMX o CUU) para enfrentar las acusaciones de peculado y otros delitos formulados durante la gestión de Javier Corral, investigado también por el Gobierno actual, se abre el debate en el llamado círculo rojo, es decir, entre la fauna política.

Se alcanza a escuchar entre grillos canturreando que CDJ no llegaría antes del 10 abril, esto, porque Joe Biden no es tan obsequioso como Donald Trump, y las relaciones entre el mandatario norteamericano y el Gobierno prorruso de López Obrador no pasan por su mejor momento.

Asimismo, hay quienes piensan que, cuando llegue la extraditable, el Ejecutivo federal se lo quedará un rato y lo alojará en un penal de su jurisdicción mientras le saca toda la sopa y responde por el único delito del fuero federal del que es acusado. Ya después verá la conveniencia de aventarle la papa caliente al Gobierno de Chihuahua, según las circunstancias y el momento oportuno, para ellos.

Por el lado del Gobierno del estado se descarta rotundamente que, ya en su cancha (jurisdicción), CDJ vaya a ser liberado en el corto plazo, de tal suerte que la atmósfera de acusaciones, investigaciones y señalamientos de desvíos multimillonarios durante el quinquenio de JCJ embone perfectamente con la eventual detención del exgobernador oriundo de El Paso Tx, que gobernó bajo las siglas del PAN.

Con nueva baraja y nuevo crupier, algunos jueces, testigos protegidos –uno de esos sapos será rector– y presuntos responsables de malos manejos durante el sexenio de CDJ se arrepintieron de sus decisiones, declaraciones ante el MP y acusaron tortura por parte de la Fiscalía anticorrupción corralista y presiones de la Judicatura estatal de la peor lucha (Castro) contra la transa, para saciar la venganza de JCJ.

“Haiga sido como haiga sido” –parafraseando a Fecal–, la extradición de César Duarte a nuestro país va a levantar ámpula y a generar expectativa por lo que diga o no diga.

En el improbable caso de que CDJ resultase absuelto, el flaco rebaño del corralato acusará complicidad y de duartistas al Gobierno estatal actual.

Si JCJ es encerrado, el otro estribillo será el de la persecución y la venganza, aunque eso implique morderse la lengua.

Como sea, Chihuahua puede convertirse en la primera entidad de la República en juzgar a dos exmandatarios por corrupción al mismo tiempo.

¿Estarán preparados en palacio de cantera para semejante desafío?

Es cuanto.

P.D. Ya no se le ha visto por este lado del Bravo al frecuente jugador del golf y aprendiz de tenis.