Duarte, mejor gobernador que Corral

Era octubre o noviembre del año 2009, habían pasado las elecciones intermedias de Felipe Calderón; el PRI en Chihuahua era el partido favorito para la gubernatura a pesar de que la violencia se había disparado brutalmente.

La disputa del crimen organizado tenía su epicentro en Ciudad Juárez, donde los ajustes de cuentas cada vez eran más escandalosos, la estrategia era crear pánico y lo lograron, la gente dejó de salir, cientos de negocios cerraron. Juárez se convirtió en una ciudad fantasma. Los más jóvenes se adaptaron al peligro, se apropiaron del riesgo y lo hicieron algo cotidiano, a pesar de todo, siguieron visitando los antros con la misma frecuencia.

La violencia no nos es ajena, en la década del noventa vivimos la más salvaje violencia contra las mujeres, en este periodo que mundialmente se conoce como “las muertas de Juárez" y, después, la generación de la primera década del siglo quedó marcada por las masacres y los espectáculos públicos del crimen organizado, esto nos hizo indolentes ante la muerte e impermeables al miedo. Por eso el Covid no ha sido más que otra forma de morir, es la misma calaca pero con diferente antifaz.

Juárez tiene esa característica, es un lugar donde la muerte deambula de día y de noche. Como las grandes metrópolis, Juárez se construyó en torno a la idea de una economía fuerte, es un pequeño oasis en el desierto de la pobreza. Pero las oportunidades siempre traen conflictos. Es la lucha por la sobrevivencia, donde nadie está dispuesto ceder un poco de lo que siente suyo.

En una ciudad así, como en la marea, llega todo lo que hay en el fondo del océano. Lo mismo llegan talentosos trabajadores, con los más altos estándares de humanismo y ética ciudadana, como también las olas arrastran las más bajas miserias humanas. En esa lotería, nunca se sabe a quién podemos encontrar en la siguiente esquina. Así es la frontera, llena de colores y contradicciones.

Regresando a aquel otoño de 2009, un día me invitaron a un encuentro con César Duarte, me lo presentaron en el set del Canal 44, mi amigo le dijo “mira, Carlos es hijo del profe Murillo". Duarte era presidente de la Cámara de Diputados y competía con Teto Murguía por la gubernatura.

El parralense me dijo “gracias por incorporarte, tenemos un proyecto para Chihuahua, vamos a regresar la seguridad al estado". El encuentro fue efímero. Durante los siguientes meses trabajé en la capacitación de representantes de partido para cuidar los votos el día de la elección.

Ya como candidato, César Duarte tuvo un evento en el Gimnasio de Bachilleres y en un discurso narró la epopeya trágica por la que había pasado Juárez en los últimos veinte años y se apresuró a sentenciar “daré mi vida por regresarle la seguridad a Juárez". Algunos interpretaron la frase como un reto contra el crimen organizado, otros lo vieron como una promesa incumplible. Al círculo rojo no le agradó aquella flecha que Duarte había clavado en la herida del gobierno saliente, del también priista José Reyes Baeza, que era el culpable de haber soltado las riendas del estado durante seis años.

En julio de 2010, César Duarte ganó las elecciones de gobernador con una cifra récord de 600 mil votos -que a la fecha no han sido superados-. A partir de ahí, con ese bono democrático se convirtió en el Rey Midas de las elecciones y un cuadro político emergente del PRI a nivel nacional. Duarte tenía una frase “si con Calderón me metí hasta la cocina, con Peña Nieto yo voy a ser el cocinero". Y así fue durante cuatro años, cuando fue uno de los más influyentes gobernadores ante el Gobierno federal, lo mismo entraba a Gobernación que a Hacienda sin hacer cita.

Pero, en lo local, la política no era color de rosa, Reyes Baeza había dejado una deuda de 30 mil millones de pesos, que a la fecha es una carga impagable. Duarte decidió callarse en público y nunca señaló el fracaso de su antecesor que dejó en quiebra las finanzas y en ruinas la seguridad.

A pesar de las carencias, César Duarte concentró sus acciones en combatir la violencia, los datos estadísticos y la percepción social de los años que gobernó Duarte son argumentos invencibles. Para el 2011 comenzó la recuperación y para el 2015, Ciudad Juárez había renacido, la vida en espacios públicos y los comercios tenían una nueva primavera.

En el plano político, César Duarte comenzó a jugar en las grandes ligas, pero los tiburones de la política nacional no permiten que la membresía del club crezca. Casi siempre, los enemigos íntimos son los más peligrosos, en este caso, el grupo Baeza, encabezado por los dos ex gobernadores, impulsaron el sacrificio mediático de Duarte a un nivel sin precedentes, el rumor de los excesos de Duarte salió de Delicias y, posteriormente, encontrarían el medio -para el fin- en una absurda y decadente alianza con Javier Corral que duraría más de lo que duró en la memoria colectiva el verano caliente y el fraude patriótico -que se les olvidó muy rápido-.

Para los Baeza, la mayor ofensa de César Duarte no fue desviar recursos públicos, no, fue que no entraron en la repartición de los tesoros. Según la narrativa de Javier Corral, César Duarte pagó complicidades de partidos políticos, activistas y hasta grupos religiosos, en todas las escalas para comprarlos, algo que a la fecha no ha podido demostrar en los tribunales pero Duarte ya fue condenado y ejecutado en la hoguera pública, lo único que queda de César Duarte son cenizas.

La gente tiene mala memoria. A pesar de recuperar la seguridad, al finalizar su mandato Duarte perdió la sucesión de la gubernatura, no pudo ganar esa elección y el costo fue un desastre total. El gobierno federal había entregado Chihuahua a Javier Corral.

En este periodo de espera -donde ya hay gobierno electo pero todavía no entra en funciones-, comienzan a convulsionarse las estructuras políticas y este mundillo queda a merced de las traiciones. En el caso de Duarte fue un viacrucis, porque casi siempre hay incertidumbres, pero hace cinco años no, porque Duarte tenía la certeza de que sería un perseguido político, no porque fuera su única promesa de campaña, sino porque era el pago de Corral a sus acreedores políticos de la federación, en la factura había el compromiso de perseguir al duartismo hasta borrarlo completamente del mapa.

Unas semanas después de la derrota electoral, en agosto del 2016, César Duarte me invitó a la Casa de Gobierno, me recibieron en una pequeña sala y llegó el -todavía- gobernador, esta vez me dijo “cuando estas cosas pasan, la gente da un paso atrás, se asustan y es normal, pero todo esto va a pasar”. Lo vi tranquilo, como el condenado que espera la inyección letal, como los romanos, Duarte sabía que le esperaba el destierro, la muerte civil.

Estoy seguro que César Duarte no se arrepiente, esos seis años fueron suficientes para cumplir su palabra, el legado de la seguridad supera por mucho cualquier obra.

Están a punto de cumplirse cinco años de aquella plática que tuve con Duarte y hoy Corral ya no puede hacerle más daño a Chihuahua; visto a la distancia, podemos hacer una evaluación y el resultado razonable es que César Duarte fue, por mucho, mejor gobernador que Javier Corral.