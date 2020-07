Cortesía Cortesía

-Duarte, la justicia dictada por la política

-Teófilo, el instructor de tiro de Maribel

-¿Qué turbio negocio esconden las placas?

-Habla del ‘Chami’ y olvida los hospitales

A la política y la justicia las hermanan los intereses comunes. No puede leerse de otra manera la detención en Estados Unidos del exgobernador chihuahuense, César Duarte Jáquez, justo durante la visita de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Donald Trump en Washington.

Es innegable que el exmandatario siempre estuvo a la mano del gobierno estadunidense y que sería aprehendido cuando conviniera a los intereses políticos respectivos. Ayer fue la fecha.

Duarte es prófugo de la justicia chihuahuenses prácticamente desde que inició su régimen el actual gobernador, Javier Corral Jurado, a finales del 2016. Desde entonces mantiene abiertos una veintena de expedientes por corrupción que van desde los 10 hasta los 250 millones de pesos. Ni con presumible ficha roja de Interpol pudo ser traído a una cárcel de México.

Corral quiso tener apresado a Duarte para las elecciones intermedias locales del 2018. Lanzó su caravana de “Justicia para Chihuahua” antes de iniciar justo las campañas electorales locales y federales de ese año. No consiguió el objetivo. Fueron para él muy malos los resultados en las urnas.

Hoy Duarte es detenido y “entregado” como obsequio de Trump pero a López Obrador, no a Corral. El crédito empezó a ser disputado desde ayer en la tarde de manera encarnizada entre partidarios del gobernador y morenistas afectos al presidente de la República.

Coyunturalmente al gobernador le sirve de poco el arresto. La nueva campaña electoral hacia el relevo en la gubernatura arranca hasta diciembre-enero próximos, por lo tanto quien seguirá explotando la detención será el propio titular del Ejecutivo federal.

La justicia por las decenas o centenas de millones presumiblemente hurtados al erario chihuahuense quedará en medio de esa y todas las controversias futuras y las que le anteceden.

Por lo pronto, sigue un largo proceso de extradición condicionado también al clima político de México y los Estados Unidos.

***

Las cosas no andan nada bien en el gobierno del nuevo amanecer, entrado ya más bien en su casi anochecer por aquello de los tiempos electorales del próximo año, sobre todo en su área de Comunicación Social que resultaría vital en estos momentos para atemperar siquiera un poco la muy mala percepción social de esta administración estatal panista. Pero no, no se acomodan las cosas.

En Juárez, la responsable de Comunicación Social ha resultado un verdadero brete imposible de resolver para el coordinador general, Manuel “Igor” Del Castillo.

Y es que la Maestra Evangelina Mercado toca una pauta alejada años luz de la que marca su jefe; trae su propio librito, generando con ello una total descoordinación con los funcionarios estatales en esta ciudad y los medios de comunicación. Ya ni decir de los temas marcados como directriz general desde la capital del estado.

Aunque Del Castillo ha hecho al menos un par de intentos por removerla para que no le estorbe, la protección de la poderosa vicegobernadora Lety Corral se lo ha impedido. En consecuencia el coordinador opera aquí en la frontera directamente con un equipo alterno de colaboradores.

Comunicadores incomunicados, vaya pues con las incongruencias que han sido el sello de la casa corralista.

***

Apenas el sábado comentábamos en este mismo espacio sobre la molestia que existe entre algunos funcionarios estatales de primer nivel por la frivolidad de algunos de sus mismos compañeros al compartir diversos contenidos en sus redes sociales, a propósito una foto publicada por Francisco Lozano, secretario particular del gobernador Corral y la jefa de Gobernación en Juárez, Maribel Hernández en donde ella le canta una canción al primero.

Ahora es Maribel la que generó una gran cantidad de reacciones de todo tipo entre sus compañeros, prevaleciendo las de reclamo e inconformidad, ya que recientemente publicó una imagen en la que aparece ataviada en mezclilla, playera negra y con todos los implementos de una agente ministerial, en un campo de tiro, sin que aparezca el arma en la imagen (parece recortada a modo para que no salga la mano que la sostiene), y la funda vacía a media pierna.

Hoy, esa imagen ya no aparece por ningún lado, todo hace suponer que desde el despacho de la Secretaría General de Gobierno llegó la orden de borrarla, pero lo que llama la atención es que la alta funcionaria estatal efectivamente está realizando prácticas de tiro, no ha sido difícil corroborarlo, y su instructor es el mismísimo comisario de la Policía Federal en esta frontera, Teófilo Gutiérrez.

La pregunta es: ¿en medio de tantos problemas de seguridad en esta frontera, le queda tiempo al comisario de ser instructor de tiro de quien sea? ¿O sólo es porque se trata de Maribel?

***

Por la crisis sanitaria ha pasado desapercibido un turbio proceso de licitación de placas vehiculares, un supuesto negocio que le achacan al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Ni que no pudiera.

El 19 de febrero de este año fue lanzada la primera licitación (SH/LPE/018/2020), firmada por Ana Marcela Miranda, presidentadel Comité Central de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.

Publicada en el Periódico Oficial del Estado, terminó desechándose un mes después, el 23 de marzo, por un sospechoso error de cálculo de la dependencia a cargo de la compra.

El argumento para la cancelación fue que podría haber un perjuicio a las finanzas públicas, dado que contemplaba más de 200 mil juegos de placas para toda la entidad. Alguien hizo mal el cálculo aunque no seguramente por un simple error.

Luego, el seis de mayo se lanzó de nuevo otra licitación (SH/LPE/048/2020) por el mismo canal oficial, con algunas modificaciones. En ésta ya no se contemplaban cantidades de las placas requeridas, sólo un monto mínimo de casi 12 millones de pesos y máximo de 27.4 millones.

El cuatro de junio pasado debió resolverse y para entonces ya había un ganador, pero el Comité de Adquisiciones, en el que se presume la mano de Fuentes Vélez, pidió más tiempo para una decisión.

Fue así que el día 23 de junio también se determinó desechar otra vez el proceso, sin más argumento que el proveedor seleccionado supuestamente incumplía con las medidas de las placas que le encargarían, detalle insulso y sin comprobar, según lo que observaron desde la misma Secretaría de Hacienda.

Aquí fue donde la carreta se le atoró a Fuentes Vélez, pues la lógica apunta a que simple y sencillamente no le gustó el proveedor que había ganado. Era otro su favorito.

Entonces, el pasado sábado 4 de julio fue lanzada de nuevo otra licitación (SH/LPE/048/2020BIS, de la cual, como las anteriores, puede verse la imagen en la versión digital de La Columna). El fallo sería hasta finales del mes o principios de agosto, el pronóstico es reservado.

La idea crece en la dependencia: no se trata de mera incompetencia para realizar un proceso de compra, sino que algo más se esconde en la cadenita de supuestos errores.

***

Al abandonado gremio de la salud no le cayó en gracia que el gobernador Javier Corral anunciara, en su última estancia en Juárez, la supuesta multimillonaria inversión en “El Chamizal”.

No es que rechacen proyectos de desarrollo para la frontera, para nada. El problema es que con total desparpajo se hable de dos mil 500 millones de pesos en esto, cuando los poco más de mil 500 millones que requieren los hospitales de Cancerología y Especialidades no han llegado.

Dichos inmuebles dejados en obra negra por la pasada administración de César Duarte y Enrique Peña Nieto, serían puestos en marcha por Corral y López Obrador. Fue el compromiso que hicieron ambos mandatarios en noviembre de 2018. A la vuelta de casi dos años siguen igual de abandonados.

El pretexto que ha puesto Corral es la falta de recursos federales comprometidos por el propio López Obrador y su secretario de Salud, Jorge Alcocer, pero lo cierto es que tampoco se le ha invertido siquiera un peso del Estado.

Salir ahora con que vienen 500 millones en este año para “El Chami” de recursos estatales y completar otros dos mil millones mezclados en años próximos es una afrenta al Sector Salud, que con o sin pandemia no se da abasto con la demanda de servicios médicos.

Es cierto que se duda de la realidad del anuncio, como de tantas otras promesas, pero la sola mención resulta insultante.