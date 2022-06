Dos mujeres golpeadas... por la Fiscalía y el Poder Judicial

¿Por qué ocurre la violencia contra la mujer? Porque no hay consecuencias y, también, por el deficiente sistema de investigación en México, iniciando por las fiscalías estatales y terminando por el Poder Judicial.

Dos casos de víctimas de Chihuahua y Juárez sirven para ejemplificar dicha conclusión. La violencia contra la mujer ocurre en nuestro estado no sólo por los agresores, sino también, en algunos casos, por la propia Fiscalía de la Mujer (sobre todo de Chihuahua capital) y los jueces del Poder Judicial del Estado.

Esta historia es real. Dos mujeres denunciaron violencia familiar y se toparon con un portazo del sistema de justicia de su estado. Y quiero referir esos dos casos, porque a diferencia de la mayoría de las víctimas que desconocen sus derechos y la forma de hacerlos valer, ellas dos son mujeres preparadas, que han participado incluso políticamente (en el pasado) y en la vida pública, y que además (es lo que más las desanima) han luchado desde sus ámbitos profesionales por visibilizar este problema y erradicarlo, una mediante la academia y la otra con iniciativas de ley incluso para defender a la mujer.

Por privacidad de ellas y porque sus asuntos aún no terminan, aunque los jueces de Chihuahua y Juárez no hayan procesado a sus agresores (políticos ambos y curiosamente del mismo partido político), no revelaré nombres, pero todo lo que voy a mencionar está debidamente documentado y revisado. El primer caso, de la ciudad de Chihuahua, ocurrió en octubre de 2018. La víctima fue agredida físicamente por su entonces pareja en el domicilio que ambos habitaban, en presencia de su menor hijo y el cual en un intento por defenderla al ver que agredían a su mamá, también fue golpeado.

Todo esto fue después de que dicho agresor tomara fotos íntimas de ella sin su consentimiento, las cuales fueron divulgadas por algunos medios de comunicación impresos (no es el caso de El Diario y otros medios serios que se negaron a divulgar dichas imágenes), con un morbo y una perversidad y bajeza sorprendente.

Después de esto, ella denunció penalmente a dicho agresor y a pesar de ser real la divulgación de las fotos y la agresión física, sorprendentemente, ya sea por una deficiente investigación de la Fiscalía de la Mujer de Chihuahua y/o por indolencia o dolo del juez; y después de más de dos años de “investigación” aunque no había mucho que investigar, el juez, después de tener audiencia el agresor y a pesar de ser cierto los hechos denunciados por la víctima, dictó auto de no vinculación a proceso.

A pesar de que la Fiscalía podía y debía apelar esta decisión, no lo hizo, como tampoco volver a llevarlo a proceso, pues no es un auto definitivo, y ha dejado prescribir uno de los delitos (el sexting), incurriendo en omisión grave en no seguir investigando la violencia familiar para llevar nuevamente a proceso penal al agresor, ya que la violencia familiar por ser cometida de manera continuada aún no ha prescrito.

La consecuencia: el agresor ha vuelto a cometer actos de violencia, contra su víctima y su menor hijo y la Fiscalía continúa sin llevarlo nuevamente ante el juez, después de casi cuatro años y que ha pasado su expediente por más de tres agentes del Ministerio Público.

El segundo caso de violencia familiar, en Ciudad Juárez, se refiere a agresiones verbales, humillaciones y malos tratos, desde finales de 2020 y hasta 2021, pasando por violencia política y económica por parte de su agresor (también, y coincidentemente con el otro caso, forma parte del partido político en el poder estatal actual), y a pesar de que en dos dictámenes psicológicos de la propia Fiscalía se determinó una afectación emocional a la víctima a consecuencia de los hechos narrados, en un hecho increíble, el juez de la causa penal que atendió el proceso penal, dictó auto de no vinculación a proceso en mayo de este año.

La resolución señala que aunque los dictámenes psicológicos advierten una afectación emocional, dicha afectación se advierte que puede ser por la pandemia o por cuestiones de la maternidad (violencia de género) o de la falta de relaciones humanas que mencionó la víctima, o a problemas económicos y jurídicos, pero no por lo denunciado por la víctima.

Según el juez, la víctima estaba en una igualdad óptima de condiciones sobre el imputado (hágame el favor), que no había desventaja porque en el sector de la sociedad a la que está acostumbrada a juzgar si se advierte una vulnerabilidad, pero en ella no porque está en “una superioridad a la de la mujer promedio” a la que está acostumbrado él a tener en sus audiencias y que por eso no la puede considerar víctima, porque está por encima “de las categorías vulnerables del grueso de las víctimas de violencia familiar”.

Y hay que decirlo, la víctima pudo acudir ante el juez después de que finalmente una Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer de Juárez la escuchó y atendió ya que antes, diversa Ministerio Público le había dicho que no la consideraba víctima porque no había sido golpeada.

Es evidente que existe violencia contra la mujer por parte de las propias instituciones y es donde surge la preocupación, ya que, si así actúan las con mujeres víctimas, preparadas y profesionalmente activas, que conocen sus derechos y deciden ejercerlos, qué no harán con el grueso de las víctimas mujeres que no tienen ese nivel de empoderamiento.

Urge el replanteamiento de la atención que brindan las instituciones de proteger a la mujer para que dejen de revictimizarlas y violentarlas.

Urge la atención de Gobierno del Estado y el Poder Judicial para que sus instituciones dejen de violentar a la mujer y revictimizarla, se asuman como lo que son, y eviten que no pase nada con el agresor, porque entonces es cuando pasa todo con la víctima.