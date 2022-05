-'Dos generaciones perras…'

-Fuera de Gobernación “El Malquerido”

-Bullying en el Teresiano es caso abierto

-AMLO desagravió a Maru en la sierra

Otra vez “Teto” y otras vez Jesús Manuel Salayandía. El primero dos veces alcalde de Juárez. Al tercer intento por seguirse de frente como presidente municipal fue derrotado de un solo golpe por “así las cosas”, Armando Cabada. El segundo es el patito feo entre los líderes de las cámaras empresariales de esta frontera; es presidente de Canacintra, crítico fuerte adentro de la iniciativa privada y también afuera.

Ambos posaron muy abrazaditos como dos entrañables amigos para una foto en el curso de una comida llevada a cabo en comedero de los caros. Algún aplaudidor de ambos subió a redes la imagen con la leyenda: LÍDERES EMPRESARIALES, “dos generaciones perras”.

Salayandía subió su respectiva foto en pose distinta. Le adjuntó una nota que dice mucho: “comida con expresidentes de Canacintra, Óscar Piri, y Héctor Agustín”. Capturas de pantalla y foto en versión digital de La Columna.

“Teto” bastante transformadito al grado que ni para sus más fieles amigos fue reconocido a primera vista.

Murguía ha dejado cada vez más seguido su madriguera en “Tetolandia” y sale no a que le pegue el aire, sino a buscar la revancha para su tercer aire. Anda tras algo, pero no sabemos todavía qué. Aparece en eventos públicos y hasta polemiza.

Salayandía públicamente no ha dicho que busca la alcaldía, pero en privado es obvio que anda loquito tras la tentadora ubicación en Francisco Villa y Malecón.

Para ambos los tiempos son exactamente los precisos. Justo deben empezar a moverse. Desplazar al PAN-PRI o a Morena es un sueño que debe ser acompañado con activismo desde ya.

Esperemos esas salidas en público no sea únicamente para presumirse como “generaciones perras”.

***

Tardó semanas en lograrlo, pero al fin el jefe de Programas Federales en el estado, Juan Carlos Loera, pudo deshacerse de Omar Holguín, quien fuera por un lapso muy corto el delegado de la Secretaría de Gobernación en Chihuahua.

El pataleo estuvo intenso; se prolongó por meses, de tal forma que hasta ahora no se ha oficializado la salida del muchacho mejor conocido como “El Malquerido” porque de todas las posiciones logradas lo han echado por la puerta trasera.

Del apodo nos ocuparemos más delante, el hecho es que desde principios del año y sin que nadie pudiera darlo como una decisión oficial, Holguín Franco dejó de despachar en como representante del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el estado.

El exfuncionario al que no han corrido formalmente, pero ya no está en la nómina federal tuvo que regresarse al cargo de presidente del Consejo Estatal de Morena, donde sigue igual que antes, nada más pintado y sin poder alguno de decisión.

En cuanto al sobrenombre que le han puesto entre los morenistas, la verdad es que se lo ganó a pulso. Del consejo morenista pasó a un puesto alto en el Congreso del Estado durante la pasada legislatura, pero ni los entonces diputados de su partido pudieron mantenerlo. El gusto le duró apenas un mes.

Luego apareció como delegado de Gobernación en 2020 y un año después ya estaba en problemas de tal grado que lo volvieron insostenible. De nuevo está refugiado en el partido.

Loera de la Rosa se encargó de darle varios empujones, los más fuertes desde noviembre de 2021, hasta logró tirarlo del puesto. Faltaba más, nada que un superdelegado no pudiera lograr.

Lo que sí no ha podido hasta la fecha el representante presidencial es imponer a un nuevo delegado de Gobernación.

Los morenistas aseguran que ha mandado ya las fichas de dos personas para relevar a Holguín y no desperdiciar la jugosa nómina federal (80 mil pesillos al mes), pero nada; no le han resuelto favorablemente.

***

No ha quitado ni quitará el dedo del renglón la diputada morenista, María Antonieta Pérez, en el caso de bullying ocurrido en el Colegio Teresiano de Ciudad Juárez desde 2019, en uno de tantos pendientes que heredó la desastrosa administración estatal anterior.

En el Juzgado Quinto de lo Civil, a cargo del juez José Antonio Hernández, sigue viva una demanda millonaria contra la institución privada y la Secretaría de Educación, acusadas de omisión por lo sucedido a un estudiante víctima de acoso escolar.

El expediente 1100/21 da cuenta de un comportamiento omiso y negligente por parte de la máxima autoridad del Teresiano y también de la dependencia pública que entonces encabezaba Carlos González Herrera, que no actuaron a tiempo para prevenir el bullying ni sus consecuencias.

Ambas instancias apostaron al olvido y a ignorar a los familiares del afectado, que debió ser atendido física y psicológicamente a un elevado costo; ahora que le entró una legisladora bastante conocida por ser aguerrida, el asunto ha escalado hasta el Congreso del Estado.

Aparte de la reparación del daño, la demanda de Pérez Reyes busca hacer responsables a los colegios educativos privados de la integridad física y emocional de los alumnos.

***

Está aún calientito el informe de violencia obstétrica presentado por las organizaciones Impunidad Cero y Gire, donde Chihuahua no ha podido salir de los primeros cinco lugares en el indicador razón de muerte materna.

Trae la entidad una razón de 52, cuando el indicador nacional al 2020 es de 46.6. No es consuelo que Nayarit este en el 63, Chiapas en el 59, Oaxaca en el 53 y Guerrero en el 48.

La cuestión es que es un tema que se dejó en el olvido por las administraciones pasadas, con muy poca acción y recursos. La sierra y Juárez son de los focos rojos.

Lo que ahorita se percibe es precisamente la consecuencia de esa ausencia de política pública.

Hay un Hospital de la Mujer en Juárez, que se ha venido construyendo a retazos, mal equipado y con escasez de personal.

En Parral el Hospital solo sirvió una y otra vez para la foto del corralato, porque igual que muchas otras obras más, se dejaron en obra negra y sin equipamiento.

Además de la infraestructura hay otras áreas de oportunidad, como dicen los administradores.

Por ejemplo, en Chihuahua no se castiga como delito la violencia obstétrica, cuando Aguascalientes, Chiapas, guerrero, el Estado de México, Veracruz, Yucatán, sí lo hacen, para tratar de aminorar estas conductas en el sector público principalmente.

Otro indicador relevante en el informe es que las quejas no son presentadas ante la Comisión de Arbitraje, ni ante los órganos de control, sino en órganos externos como las comisiones de derechos humanos, donde por cierto la consecuencia de recomendaciones es bajísima.

El informe es de conocimiento y mínimo lectura obligada para las áreas correspondientes de salud.

***

Tenemos las fotos del helicóptero Black Hawk en el que viajó ayer el presidente de la República, a la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. La gobernadora, Maru Campos, fue vista descendiendo del famoso helicóptero “rojo”, el Bell 429, usado durante cientos de veces por el antecesor, Javier Corral.

Aquella población está metida en lo más profundo de la sierra chihuahuense. Los viajes por tierra son complicados y tardadísimos. Muy peligrosas las empinadas y sinuosas carreteras.

De ahí que la visita presidencial haya tenido como objetivo supervisar justo la construcción del camino que unirá a Chihuahua con Sinaloa (Badiraguato-Culiacán- Mazatlán en menos de seis horas) para antes que termine el año.

También continuaron el programa federal de “sembrando vidas”, urgente para aquella zona vapuleada por múltiples incendios, muchos de ellos provocados por el crimen organizado.

Maru tuvo un desquite sutilísimo de Juan Carlos Loera en ese evento tras ser ignorada en dos eventos anteriores llevados a cabo en Sonora y Sinaloa con presencia de alcaldes chihauhuenses. Ella no dijo nada pero el visitante principal, el presidente, olímpicamente ignoró al super delegado federal, con todo y recíproca amistad personal. Inclusive lo eludió cuando buscó saludarlo.

***

Desconocíamos el nombre completo del cargo que ostenta Adriana Fuentes en el Municipio. Es la coordinadora de Administración y Control de Proyectos, desde donde ya se dio un tiro contra la “Coordinación de Asesores y Apoyo en Proyectos Estratégicos” por el plan de reconstruir el Centro Histórico.

Ahora viene otra bronca. Adriana anunció la construcción de un colegio municipal en Riberas del Bravo para niveles de kínder a prepa, pero del plan no sabe nada Daniela, ni los regidores, ni la titular de Educación, Martha Aracely González Holguín.

Algún regidor dice que si Fuentes pagará de su bolsa maestros, maestros, infraestructura, etc., no hay ningún problema, que se vaya por la libre, pero si no es así, debe tocar base con los jefes del Ayuntamiento.