Dos diputadas juarenses en la batalla por el Senado

¿Qué es un senador de la República? Del latín senator, senex viejo o anciano; se refiere a la figura pública con la que eran designados en la antigua Roma los ancianos que aconsejaban al Rey. Hoy el Senado de la República es una de las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión, es decir el Poder Legislativo. Los senadores son legisladores que tienen la función de representar el interés de las entidades federativas en el Pacto Federal.

Este próximo dos de junio en Chihuahua elegiremos a dos senadores de mayoría relativa y a uno de primera minoría, es decir, el mejor perdedor; estos ocuparán los tres escaños que le corresponden de manera directa al Estado grande en el órgano legislativo.

Hoy por hoy vemos en campaña en una batalla frontal en las duplas que encabezan las dos Coaliciones punteras: Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) y Sigamos Haciendo Historia (PT-Morena-PVEM), a dos mujeres juarenses aguerridas.

Por la primera, está postulada Daniela Álvarez, licenciada en administración, la candidata de las mujeres panistas, nacida en Nuevo Casas Grandes, ha hecho su vida y su carrera política en Ciudad Juárez. Desde la frontera como diputada local logró que se eliminaran los cobros en estacionamientos y como diputada federal ha dado la batalla para evitar que Morena mantenga a nuestro estado sin medicinas y sin mantenimiento a las vías carreteras.

Por la segunda, encabeza Andrea Chávez Treviño, licenciada en Derecho, con 24 años de edad se convirtió en una de las diputadas más jóvenes de la Cámara de los Diputados, siendo este su primer cargo de elección popular por la vía plurinominal. Destaca de su labor legislativa una reforma constitucional por la que se reduce la edad mínima de 21 a 18 años y para ser gobernador de 30 a 25 años, misma que se infiere de contener un interés personalísimo de la legisladora que evidentemente pretende competir por el cargo en 2027 y que no alcanzaría la edad para hacerlo de no ser por su propia reforma.

El asunto es que hay tiro… La candidata Andrea Chávez ha optado por criticar el trabajo de la gobernadora Maru Campos como bandera electoral, sin embargo, una tras otra vocifera pifias que no se sostienen, mismas a las que la candidata Daniela Álvarez siempre contesta puntualmente, aquí las más representativas:

MENTIRA: Que el descuido de la gobernadora provocó que Ciudad Juárez dejara de tener que cambiar su horario al otrora “horario de verano” que vivían algunas regiones del país, quedando desfasada su vida cotidiana de la ciudad de El Paso, Texas.

VERDAD: Lo cierto es que la iniciativa para eliminar el cambio de horario en todo el país, fue del mismísimo Presidente de la República, pues según sus datos no existe evidencia, después de 26 años de su aplicación, de que este generara ningún beneficio económico ni ahorro de energía. La Comisión de Energía presidida por el flamante diputado de su misma bancada Morena, aprobó dictamen sin chistar. Lo mismo pasó con la mayoría del pleno del Congreso que como bien sabemos en lo que se refiere a las iniciativas presidenciales, las bancadas de Morena y sus aliados, son votadas ciegamente y en vía de fast track.Incluyendo por supuesto el voto a favor de la candidata acusadora, Andrea Chávez, que probablemente no leyó ni lo que estaba votando a favor, dejando a su Ciudad Juárez en un horario distinto al de la ciudad fronteriza de El Paso. Sólo hay que ver la gaceta parlamentaria de aquel día 20 de septiembre del 2023. La gobernadora nada tuvo que ver.

MENTIRA: Que la gobernadora atenta contra el derecho a la salud de los chihuahuenses al no querer adcribirse al acuerdo por el que las entidades ceden facultades y recursos en materia de salud a la federación para sumarse al programa IMSS BIENESTAR.

VERDAD: Para nadie es un secreto que el IMSS, no solo en Chihuahua sino en todo el país, hace muchos años está rebasado por la propia derechohabiencia natural del Instituto, es decir los trabajadores asalariados cuyos patrones pagan su respectiva cuota para que recibieran este servicio. Sin contemplaciones el actual gobierno federal desapareció de un plumazo el Seguro Popular a través del cual millones de mexicanos que no tuvieran seguridad social podían acceder a los servicios de salud, en un esquema subsidiado por el gobierno federal.

Así mismo el presidente cada año desde hace 5 ha disminuido de manera relevante el presupuesto para fortalecer a los distintos servicios de salud, por otro lado por decreto habilitó que cualquier persona derechohabiente o no del IMSS pudiera llegar a atenderse. Lo que antes era pues un servicio deficiente y que se encontraba siempre al límite de sus capacidades e infraestructura, hoy pues está total y absolutamente colapsado. Basta ver las imágenes y noticias diarias sobre sus hospitales, cuando no se cae un techo, se desploma el elevador, se inundan las salas de emergencias, por decenas la gente muere esperando ser atendida o da a luz en sus salas de espera.

Bueno pues en Chihuahua el IMSS Bienestar no es cosa distinta, al grado que constantemente deben ser apoyados por el gobierno del estado en distintos servicios de alta especialidad y tecnología con la que no cuentan. O bien por el gobierno municipal de Chihuahua que tiene en trámite la donación de un terreno a este Instituto para que construya otro hospital, pues su capacidad está a todas luces rebasada. Si hoy el IMSS de Chihuahua está rebasado y dependiendo de los niveles inferiores de gobierno, imagínense si se les suma la carga de atender a la población no afiliada. ¿Es real que la candidata Chávez espera que en estas condiciones esperan que el gobierno del estado ceda sus atribuciones y recursos en materia de salud a la federación para que siga incrementando el desastre de esta política pública? No en vano los gobiernos de Guanajuato, Yucatán, Aguascalientes y el propio han tenido que salir al quite son sus propios programas e inversión en materia de salud pública.

Es así que lo exigible por parte de la ciudadanía chihuahuense y juarense a la candidata de Morena al Senado es que deje de pelear con alguien que ni siquiera estará en la boleta del próximo dos de junio y que no tiene tiempo para atender declaraciones falaces ya que está está muy ocupada en ponerle remedio al abandono en que nos tiene el gobierno federal en salud, en el abasto de medicinas, en su política de seguridad en contra del crimen organizado, en el campo, en la infraestructura carretera, en educación y estancias infantiles, en apoyo a las micro y pequeñas empresas y en la atención a los migrantes. Hay que decirle que mejor se comprometa puntualmente en el monto de los recursos que conseguirá en beneficio del Estado de Chihuahua para que se atienda el rezago, la omisión y la indolencia de López Obrador, claro si es que realmente aspira a representar a este gran estado.

Apunte. Pues a raíz de la reforma constitucional impulsada por Andrea Chávez, habrá que preguntarles a las dos candidatas: ¿se comprometen ambas como Senadoras a desempeñar su encargo a cabalidad de principio a fin? O ¿están tomando la representación de Chihuahua ante la federación como un trampolín a la Gubernatura?

